НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЗА ПОЛНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ АНГОЛЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЗА ПОЛНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ АНГОЛЫ - политическая партия в Анголе.
Основана в 1966 году Ж. Савимби как сепаратистская трайбалистская организация преимущественнно народа овимбунду (Южная Ангола). В ходе вооруженной антиколониальной борьбы в Анголе вступила в сговор с португальским военным командованием с целью недопущения к власти МПЛА. В январе 1975 года вместе с МПЛА, Национальным фронтом освобождения Анголы (ФНЛА) и представителями руководства Португалии сформировала переходное правительство, призванное подготовить условия для провозглашения 11.11.1975 года независимости Анголы.
Лидеры УНИТА совместно с ФНЛА нарушили взятые на себя обязательства и, отозвав своих представителей из правительства, выступили против МПЛА, развязав в стране гражданскую войну. Вооруженные отряды УНИТА (ФАЛА) действовали в центральных и частично в южных провинциях Анголы, участвовали вместе с южноафриканскими войсками и иностранными наёмниками в неудачном походе на Луанду в начале ноября 1975 года. С января 1976 года УНИТА перешёл к партизанской борьбе против правительства Анголы. После вторжения войск ЮАР в южные районы Анголы в 1981 году УНИТА, опираясь на военную и материальную помощь ЮАР, активизировал подрывную и террористическую деятельность.
Фактически УНИТА превратился в орудие косвенной агрессии расистского режима ЮАР против Анголы; с 1986 года прямую помощь ему оказывали также США. В конце 1980-х - начале 1990-х годов между руководством Анголы и УНИТА были достигнуты договорённости о прекращении огня, в 1992 году в их нарушение УНИТА возобновил боевые действия. В 1998 году в союзе произошёл раскол; возникшая фракция УНИТА-Реновада (Обновлённый УНИТА) выступила за национальное примирение. В 1990-х годах УНИТА лишился поддержки США и ЮАР. В начале 2002 года вооруженные силы УНИТА были разгромлены; 22.02.2002 года в бою убит Савимби. Новое руководство УНИТА заключило 04.04.2002 года соглашение с правительством Анголы о национальном примирении. С 2002 года УНИТА - наиболее крупная оппозиционная партия Анголы.