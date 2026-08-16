НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЗА ПОЛНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ АНГОЛЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЗА ПОЛНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ АНГОЛЫ - политическая партия в Анголе .

Ос­но­ва­на в 1966 году Ж. Са­вим­би как се­па­ра­ти­ст­ская трай­ба­ли­ст­ская организация пре­имущественнно на­ро­да овим­бун­ду (Южная Ан­го­ла). В хо­де воо­руженной ан­ти­ко­ло­ни­аль­ной борь­бы в Ан­го­ле всту­пи­ла в сго­вор с пор­тугальским во­енным ко­ман­до­ва­ни­ем с це­лью не­до­пу­ще­ния к вла­сти МПЛА . В январе 1975 года вме­сте с МПЛА, На­цио­наль­ным фрон­том ос­во­бо­ж­де­ния Ан­го­лы (ФНЛА) и пред­ста­ви­те­ля­ми ру­ко­во­дства Пор­ту­га­лии сфор­ми­ро­ва­ла пе­ре­ход­ное пра­ви­тель­ство, при­зван­ное под­го­то­вить ус­ло­вия для про­воз­гла­ше­ния 11.11.1975 года не­за­ви­си­мо­сти Ан­го­лы.

Ли­де­ры УНИТА сов­мест­но с ФНЛА на­ру­ши­ли взя­тые на се­бя обя­за­тель­ст­ва и, ото­звав сво­их пред­ста­ви­те­лей из пра­ви­тель­ст­ва, вы­сту­пи­ли про­тив МПЛА, раз­вя­зав в стра­не гражданскую вой­ну. Воо­руженные от­ря­ды УНИТА (ФАЛА) дей­ст­во­ва­ли в цен­траль­ных и час­тич­но в южных про­вин­ци­ях Ан­го­лы, уча­ст­во­ва­ли вме­сте с южноафриканскими вой­ска­ми и иностранными на­ём­ни­ка­ми в не­удач­ном по­хо­де на Лу­ан­ду в на­ча­ле но­ября 1975 года. С января 1976 года УНИТА пе­ре­шёл к пар­ти­зан­ской борь­бе про­тив пра­ви­тель­ст­ва Ан­го­лы. По­сле втор­же­ния войск ЮАР в южные райо­ны Ан­го­лы в 1981 году УНИТА, опи­ра­ясь на военную и ма­те­ри­аль­ную по­мощь ЮАР, ак­ти­ви­зи­ро­вал под­рыв­ную и тер­ро­ри­стическую дея­тель­ность.

Фак­ти­че­ски УНИТА пре­вра­тил­ся в ору­дие кос­вен­ной аг­рес­сии ра­си­ст­ско­го ре­жи­ма ЮАР про­тив Ан­го­лы; с 1986 года пря­мую по­мощь ему ока­зы­ва­ли так­же США . В конце 1980-х - начале 1990-х годов ме­ж­ду ру­ко­во­дством Ан­го­лы и УНИТА бы­ли дос­тиг­ну­ты до­го­во­рён­но­сти о пре­кра­ще­нии ог­ня, в 1992 году в их на­ру­ше­ние УНИТА во­зоб­но­вил бое­вые дей­ст­вия. В 1998 году в сою­зе про­изо­шёл рас­кол; воз­ник­шая фрак­ция УНИТА-Ре­но­ва­да (Об­нов­лён­ный УНИТА) вы­сту­пи­ла за национальное при­ми­ре­ние. В 1990-х годах УНИТА ли­шил­ся под­держ­ки США и ЮАР. В начале 2002 года воо­руженные си­лы УНИТА бы­ли раз­гром­ле­ны; 22.02.2002 года в бою убит Са­вим­би. Но­вое ру­ко­во­дство УНИТА за­клю­чи­ло 04.04.2002 года со­гла­ше­ние с пра­ви­тель­ст­вом Ан­го­лы о национальном при­ми­ре­нии. С 2002 года УНИТА - наи­бо­лее круп­ная оп­по­зиционная пар­тия Ан­го­лы.

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