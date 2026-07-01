НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НАРОДНЫХ СИЛ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НАРОДНЫХ СИЛ - политическая партия в Марокко .

Ос­но­ва­на в январе 1959 года в ре­зуль­та­те рас­ко­ла пар­тии «Ис­тик­ляль» и вы­хо­да из неё ле­во­го кры­ла во гла­ве с М. Бен Бар­кой . До сентября 1959 года - Национальная кон­фе­де­ра­ция пар­тии «Ис­тик­ляль». Про­грам­ма НСНС - «Док­три­на и ори­ен­та­ция» - бы­ла при­ня­та на 2-м съез­де сою­за в мае 1962 года и пре­ду­смат­ри­ва­ла по­строе­ние в Ма­рокко со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва пу­тём на­цио­на­ли­за­ции основных от­рас­лей эко­но­ми­ки, про­ве­де­ния аг­рар­ной ре­фор­мы и «спра­вед­ли­во­го рас­пре­де­ле­ния» национального до­хо­да . С 1960 года НСНС на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции к пра­ви­тель­ст­ву.

На пер­вых в ис­то­рии стра­ны пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в мае 1963 года по­лу­чил 28 из 144 мест. В 1963-1964 годах свыше 5 тыс. ак­ти­ви­стов НСНС бы­ли аре­сто­ва­ны по об­ви­не­нию в за­го­во­ре про­тив ко­ро­ля Ха­са­на II. В 1970 году НСНС, «Ис­тик­ляль» и Ма­рокканский со­юз тру­да со­зда­ли Национальный фронт (НФ), вы­сту­пив­ший с про­грам­мой де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний, од­на­ко ост­рые про­ти­во­ре­чия как в НСНС, так и внут­ри НФ при­ве­ли в 1972 году к его рас­па­ду, а за­тем к рас­ко­лу НСНС на 2 груп­пи­ров­ки: ка­саб­ланк­скую и ра­бат­скую. По­след­няя в 1974 году офор­ми­лась в отдельную пар­тию - Со­циа­ли­сти­че­ский со­юз на­род­ных сил.

В 1983 году часть чле­нов НСНС, раз­оча­ро­ван­ных кур­сом пар­тии, вы­шли из её со­ста­ва и ос­но­ва­ли Организацию народно-де­мо­кра­тического дей­ст­вия. В 1992 году од­на из фрак­ций НСНС об­ра­зо­ва­ла Пар­тию де­мо­кра­тического и со­циа­ли­стического аван­гар­да, вы­сту­паю­щую под ло­зун­га­ми клас­со­вой борь­бы. НСНС тре­бу­ет ус­та­нов­ле­ния государственного кон­тро­ля над клю­че­вы­ми от­рас­ля­ми эко­но­ми­ки и де­мо­кра­ти­за­ции об­щественно- по­ли­тической жиз­ни. Пе­чат­ный ор­ган - газета «Аль-Ит­ти­хад аль-Ва­та­ни».

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