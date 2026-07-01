НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НАРОДНЫХ СИЛ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НАРОДНЫХ СИЛ - политическая партия в Марокко.
Основана в январе 1959 года в результате раскола партии «Истикляль» и выхода из неё левого крыла во главе с М. Бен Баркой. До сентября 1959 года - Национальная конфедерация партии «Истикляль». Программа НСНС - «Доктрина и ориентация» - была принята на 2-м съезде союза в мае 1962 года и предусматривала построение в Марокко социалистического общества путём национализации основных отраслей экономики, проведения аграрной реформы и «справедливого распределения» национального дохода. С 1960 года НСНС находился в оппозиции к правительству.
На первых в истории страны парламентских выборах в мае 1963 года получил 28 из 144 мест. В 1963-1964 годах свыше 5 тыс. активистов НСНС были арестованы по обвинению в заговоре против короля Хасана II. В 1970 году НСНС, «Истикляль» и Марокканский союз труда создали Национальный фронт (НФ), выступивший с программой демократических преобразований, однако острые противоречия как в НСНС, так и внутри НФ привели в 1972 году к его распаду, а затем к расколу НСНС на 2 группировки: касабланкскую и рабатскую. Последняя в 1974 году оформилась в отдельную партию - Социалистический союз народных сил.
В 1983 году часть членов НСНС, разочарованных курсом партии, вышли из её состава и основали Организацию народно-демократического действия. В 1992 году одна из фракций НСНС образовала Партию демократического и социалистического авангарда, выступающую под лозунгами классовой борьбы. НСНС требует установления государственного контроля над ключевыми отраслями экономики и демократизации общественно- политической жизни. Печатный орган - газета «Аль-Иттихад аль-Ватани».