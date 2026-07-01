НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ БИБЛИОФИЛОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ БИБЛИОФИЛОВ - российская общественная организация, объединяющая библиофилов, книговедов, журналистов и букинистов.
Является продолжателем традиций Русского общества друзей книги (РОДК) и Ленинградского общества библиофилов (ЛОБ), существовавших в 1920-1930-е годы, а также Всероссийской ассоциации библиофилов, затем Организации российских библиофилов (ОРБ), существовавших в 1990-2010 годах На базе ОРБ была преобразована и зарегистрирована в качестве некоммерческого партнёрства в 2010 году. Первый председатель Совета НСБ - М. В. Сеславинский.
НСБ - организатор выставок («Гирлянда из книг и картинок: детское чтение в дореволюционной России», «Война 1812 года в отечественном библиофильстве» и др.), конференций («Библиофильство и личные собрания» и др.), аукционов, проводит клубные заседания с выпуском памяток (клубы «Библиофильский улей», «Бироновы конюшни» и др.). НСБ участвует в издании журналов «Про книги», «Библиофильские известия», альманахов «Иерусалимский библиофил», «Невский библиофил» и др.