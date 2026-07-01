НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ БИБЛИОФИЛОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ БИБЛИОФИЛОВ - российская общественная организация, объединяющая библиофилов, книговедов, журналистов и букинистов.

Яв­ля­ет­ся про­дол­жа­те­лем тра­ди­ций Русского общества дру­зей кни­ги (РОДК) и Ле­нинградского общества биб­лио­фи­лов (ЛОБ), су­ще­ст­во­вав­ших в 1920-1930-е годы, а так­же Все­российской ас­со­циа­ции биб­лио­фи­лов, за­тем Организации российских биб­лио­фи­лов (ОРБ), су­ще­ст­во­вав­ших в 1990-2010 годах На ба­зе ОРБ бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на и за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на в ка­че­ст­ве не­ком­мерческого пар­тнёр­ст­ва в 2010 году. Пер­вый пред­се­да­тель Со­ве­та НСБ - М. В. Се­сла­вин­ский.

НСБ - ор­га­ни­за­тор вы­ста­вок («Гир­лян­да из книг и кар­ти­нок: дет­ское чте­ние в до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии», « Война 1812 года в оте­чест­вен­ном библиофильстве» и др.), кон­фе­рен­ций («Биб­лио­филь­ст­во и лич­ные со­б­ра­ния» и др.), аук­цио­нов, про­во­дит клуб­ные за­се­да­ния с вы­пус­ком па­мя­ток (клу­бы «Биб­лио­филь­ский улей», «Би­ро­но­вы ко­нюш­ни» и др.). НСБ уча­ст­ву­ет в из­да­нии жур­на­лов «Про кни­ги», «Биб­лио­филь­ские известия», аль­ма­на­хов «Ие­ру­са­лим­ский биб­лио­фил», «Нев­ский биб­лио­фил» и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)