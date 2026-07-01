НАЦИОНАЛЬНЫЙ РИМСКИЙ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РИМСКИЙ МУЗЕЙ - одно из важнейших в Европе собраний античного искусства. Учреждён в 1889 году с целью собирания и экспонирования римских древностей (с V века до н. э. до IV века н. э.).
Первоначально размещался в здании картезианского монастыря (1564 год, церковь Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи- Мартири, архитектор Микеланджело, 1749 год, перестроена Л. Ванвителли), построенного в античных Термах Диоклетиана (298-306 годы, крупнейшее сооружение Древнего Рима). В 1990-е годы проведена реструктуризация музея, в результате которой собрание распределено по 4 зданиям. В Музее Терм (занимает северо-восточную часть Терм Диоклетиана) экспонируются памятники, связанные с погребальными традициями Древнего Рима, произведения эпиграфики, также археологические находки доисторического времени; в т. н. Восьмиугольном зале - античные статуи, происходящие из римских терм.
В Палаццо Массимо-алле-Терме (1883-1886 годы, архитектор К. Пиструччи, построено по образцу дворцов раннего барокко, приобретено государством в 1981 году, реконструировано в 1995-1998 годах) представлено древнеримское искусство от поздней республики до поздней империи: скульптура (в т. ч. римская копия статуи «Дискобол» Мирона), нумизматика, геммы, ювелирные украшения, саркофаги, живопись (напольные мозаики, настенные росписи вилл, росписи подземного нимфея виллы Ливии, др.).
В Палаццо Альтемпс (1480 год, возможно, по проекту Мелоццо да Форли, в 1511 году расширено Антонио да Сангалло Старшим и Б. Перуцци, реконструировано в 1586 году архитектор М. Лонги Старшим, приобретено государством в 1982 году, с 1997 года музей, внутри - фрески школы Мелоццо да Форли) размещены частные коллекции античного искусства: Бонкомпаньи-Людовизи («Трон Людовизи», «Саркофаг Людовизи», скульптурная группа «Галл, убивающий себя и жену» и др. памятники, размещавшиеся на семейной вилле и приобретённые государством в 1901 году), Маттеи, Альтемпс и др., а также т. н. египетское собрание памятников, происходящих из храмов восточных культов (в помещении домашнего театра начала XVII века проводятся временные выставки).
В Крипте Бальба (музей с 2001 года), которая является частью обширного комплекса построек, возникшего на месте римского театра Луция Корнелия Бальба (13 год до н. э.), представлены результаты археологическмх раскопок 1981 года, проводившихся в данном квартале, а также экспозиция на тему развития Рима от античности до средних веков с памятниками V-X веков.