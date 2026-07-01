НАЦИОНАЛЬНЫЙ РИМСКИЙ МУЗЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РИМСКИЙ МУЗЕЙ - одно из важнейших в Европе собраний античного искусства. Учреждён в 1889 году с целью собирания и экспонирования римских древностей (с V века до н. э. до IV века н. э.).

Пер­во­на­чаль­но раз­ме­щал­ся в зда­нии кар­те­зи­ан­ско­го мо­на­сты­ря (1564 год, церковь Сан­та-Ма­рия-де­льи-Анд­же­ли-э-деи- Мартири, архитектор Ми­ке­ланд­же­ло , 1749 год, пе­ре­строе­на Л. Ван­ви­тел­ли), по­стро­ен­но­го в ан­тич­ных Тер­мах Ди­ок­ле­тиа­на (298-306 годы, круп­ней­шее со­ору­же­ние Древ­не­го Ри­ма). В 1990-е годы про­ве­де­на ре­ст­рук­ту­ри­за­ция му­зея, в ре­зуль­та­те ко­то­рой со­б­ра­ние рас­пре­де­ле­но по 4 зда­ни­ям. В Му­зее Терм (за­ни­ма­ет северо-восточную часть Терм Ди­ок­ле­тиа­на) экс­по­ни­ру­ют­ся па­мят­ни­ки, свя­зан­ные с по­гре­баль­ны­ми тра­ди­ция­ми Древ­не­го Ри­ма, про­из­ве­де­ния эпи­гра­фи­ки, так­же ар­хео­ло­гические на­ход­ки дои­сто­рического вре­ме­ни; в т. н. Вось­ми­уголь­ном за­ле - ан­тич­ные ста­туи, про­ис­хо­дя­щие из римских терм.

В Па­лац­цо Мас­си­мо-ал­ле-Тер­ме (1883-1886 годы, архитектор К. Пи­ст­руч­чи, по­строе­но по об­раз­цу двор­цов ран­не­го ба­рок­ко, при­об­ре­те­но го­су­дар­ст­вом в 1981 году, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1995-1998 годах) пред­став­ле­но древнеримское искусство от позд­ней рес­пуб­ли­ки до позд­ней им­пе­рии: скульп­ту­ра (в т. ч. римская ко­пия ста­туи «Дис­ко­бол» Ми­ро­на ), ну­миз­ма­ти­ка, гем­мы, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния, сар­ко­фа­ги, жи­во­пись (на­поль­ные мо­заи­ки, на­стен­ные рос­пи­си вилл, рос­пи­си под­зем­но­го ним­фея вил­лы Ли­вии, др.).

В Па­лац­цо Аль­темпс (1480 год, воз­мож­но, по про­ек­ту Ме­лоц­цо да Фор­ли, в 1511 году рас­ши­ре­но Ан­то­нио да Сан­гал­ло Стар­шим и Б. Пе­руц­ци , ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1586 году архитектор М. Лон­ги Стар­шим, при­об­ре­те­но го­су­дар­ст­вом в 1982 году, с 1997 года му­зей, внут­ри - фре­ски шко­лы Ме­лоц­цо да Фор­ли) раз­ме­ще­ны ча­ст­ные кол­лек­ции ан­тич­но­го искусства: Бон­ком­па­ньи-Лю­до­ви­зи («Трон Лю­до­ви­зи», «Сар­ко­фаг Лю­до­ви­зи», скульп­тур­ная груп­па «Галл, уби­ваю­щий се­бя и же­ну» и др. па­мят­ни­ки, раз­ме­щав­шие­ся на се­мей­ной вил­ле и при­об­ре­тён­ные го­су­дар­ст­вом в 1901 году), Мат­теи, Аль­темпс и др., а так­же т. н. египетское со­б­ра­ние па­мят­ни­ков, про­ис­хо­дя­щих из хра­мов восточных куль­тов (в по­ме­ще­нии до­маш­не­го те­ат­ра начала XVII века про­во­дят­ся вре­мен­ные вы­став­ки).

В Крип­те Баль­ба (му­зей с 2001 года), ко­то­рая яв­ля­ется ча­стью обшир­но­го ком­плек­са по­стро­ек, воз­ник­ше­го на мес­те римского те­ат­ра Луция Кор­нелия Баль­ба (13 год до н. э.), пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты ар­хео­ло­гическмх рас­ко­пок 1981 года, про­во­див­ших­ся в дан­ном квар­та­ле, а так­же экс­по­зи­ция на те­му раз­ви­тия Ри­ма от ан­тич­но­сти до сред­них ве­ков с па­мят­ни­ка­ми V-X веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)