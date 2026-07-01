НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ - небанковская кредитная организация, закрытое акционерное общество, крупнейший расчётный депозитарий России, входящий в группу «Московская Биржа» (с 2011 года).
Создан в 2010 году на базе слияния Национального депозитарного центра и Расчётной палаты Московской межбанковской валютной биржи. Обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, предоставляет расчётные банковские услуги, включая денежные расчёты в рублях и иностранной валюте по сделкам участников рынка государственных и корпоративных ценных бумаг, денежного и валютного рынков, а также рынка срочных финансовых инструментов.
НРД не выдаёт ссуды и не привлекает депозитов, не выполняет классических для депозитария функций дематериализации (перевода ценных бумаг из бумажной в электронную форму) и иммобилизации (сохранения документарных ценных бумаг с одновременным переводом их в бездокументарную форму). Это связано с тем, что в постсоветской России именные ценные бумаги изначально выпускались как бездокументарные инструменты, права на которые учитывались в виде записей в электронных системах регистраторов и депозитариев.
НРД обслуживает 100% сделок на рынке облигаций федеральных займов и облигаций Банка России, более 99% биржевых сделок на рынке корпоративных и региональных облигаций, большинство сделок с акциями, а также сделки с паевыми инвестиционными фондами и зарубежными ценными бумагами. В соответствии с договорами с Банком России НРД уполномочен на осуществление расчётов по кредитным и депозитным его операциям, является прямым участником расчётов системы банковских электронных срочных платежей Банка России.
НРД, по оценке международного рейтингового агентства «Thomas Murray», соответствует рейтингу центрального депозитария «АА»; является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.