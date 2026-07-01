НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ - не­бан­ков­ская кре­дит­ная ор­га­ни­за­ция, за­кры­тое ак­цио­нер­ное об­ще­ст­во, круп­ней­ший рас­чёт­ный де­по­зи­та­рий Рос­сии, вхо­дя­щий в груп­пу « Мо­с­ков­ская Бир­жа » (с 2011 года).

Соз­дан в 2010 году на ба­зе слия­ния Национального де­по­зи­тар­но­го цен­тра и Рас­чёт­ной па­ла­ты Московской меж­банковской валютной биржи. Об­слу­жи­ва­ет бир­же­вые и вне­бир­же­вые сдел­ки со все­ми ви­да­ми эмис­си­он­ных цен­ных бу­маг российских эми­тен­тов, пре­дос­тав­ля­ет рас­чёт­ные бан­ков­ские ус­лу­ги, вклю­чая де­неж­ные рас­чё­ты в руб­лях и иностранной ва­лю­те по сдел­кам уча­ст­ни­ков рын­ка го­су­дар­ст­вен­ных и кор­по­ра­тив­ных цен­ных бу­маг, де­неж­но­го и ва­лют­но­го рын­ков, а так­же рын­ка сроч­ных фи­нан­со­вых ин­ст­ру­мен­тов.

НРД не вы­да­ёт ссу­ды и не при­вле­ка­ет де­по­зи­тов, не вы­пол­ня­ет клас­си­че­ских для де­по­зи­та­рия функ­ций де­ма­те­риа­ли­за­ции (пе­ре­во­да цен­ных бу­маг из бу­маж­ной в элек­трон­ную фор­му) и им­мо­би­ли­за­ции (со­хра­не­ния до­ку­мен­тар­ных цен­ных бу­маг с од­но­вре­мен­ным пе­ре­во­дом их в без­до­ку­мен­тар­ную фор­му). Это свя­за­но с тем, что в пост­со­вет­ской Рос­сии имен­ные цен­ные бу­ма­ги из­на­чаль­но вы­пус­ка­лись как без­до­ку­мен­тар­ные ин­ст­ру­мен­ты, пра­ва на ко­то­рые учи­ты­ва­лись в ви­де за­пи­сей в элек­трон­ных сис­те­мах ре­ги­ст­ра­то­ров и де­по­зи­та­ри­ев.

НРД об­слу­жи­ва­ет 100% сде­лок на рын­ке об­ли­га­ций фе­де­раль­ных зай­мов и об­ли­га­ций Бан­ка Рос­сии, бо­лее 99% бир­же­вых сде­лок на рын­ке кор­по­ра­тив­ных и ре­гио­наль­ных об­ли­га­ций, боль­шин­ст­во сде­лок с ак­ция­ми, а так­же сдел­ки с пае­вы­ми ин­ве­сти­ци­он­ны­ми фон­да­ми и за­ру­беж­ны­ми цен­ны­ми бу­ма­га­ми. В со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ра­ми с Бан­ком Рос­сии НРД упол­но­мо­чен на осу­ще­ст­в­ле­ние рас­чё­тов по кре­дит­ным и де­по­зит­ным его опе­ра­ци­ям, яв­ля­ет­ся пря­мым уча­ст­ни­ком рас­чё­тов сис­те­мы бан­ков­ских элек­трон­ных сроч­ных пла­те­жей Бан­ка Рос­сии.

НРД, по оцен­ке ме­ж­ду­народного рей­тин­го­во­го агент­ст­ва «Thomas Murray», со­от­вет­ст­ву­ет рей­тин­гу центрального де­по­зи­та­рия «АА»; яв­ля­ет­ся Национальным ну­ме­рую­щим агент­ст­вом по Рос­сии, За­ме­щаю­щим ну­ме­рую­щим агент­ст­вом по стра­нам СНГ, осу­ще­ст­в­ляя при­свое­ние цен­ным бу­ма­гам ме­ж­ду­народных ко­дов ISIN и CFI.

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