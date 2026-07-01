НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ СОЮЗ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ СОЮЗ - греческая политическая партия.

Ос­но­ва­на в январе 1956 года К. Ка­ра­ман­ли­сом (председатель ЭРЭ до 1963 года) на ос­но­ве пар­тии Греческий сбор. В 1956-1963 года, 1967 году пра­вя­щая пар­тия в Гре­ции. Одер­жи­ва­ла по­бе­ды на вы­бо­рах 1956, 1958 и 1961 годов, ис­поль­зуя слож­ный ме­ха­низм греческой из­би­рательной сис­те­мы и ока­зы­вая серь­ёз­ное дав­ле­ние на из­би­ра­те­лей. Пред­став­ля­ла ин­те­ре­сы ве­ду­щих греческих про­мыш­лен­но-фи­нан­со­вых кру­гов и круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. Про­воз­гла­ша­ла сво­ей це­лью по­строе­ние в Гре­ции современного ры­ноч­но­го хо­зяй­ст­ва, обес­пе­че­ние ста­биль­но­сти национальной ва­лю­ты, про­ве­де­ние мо­дер­ни­за­ции греческой промышленности с при­вле­че­ни­ем иностранного ка­пи­та­ла, ин­те­гра­цию Гре­ции в ев­ропейские эко­но­мические струк­ту­ры.

В сфе­ре внутренней по­ли­ти­ки про­во­ди­ла курс на по­дав­ле­ние ра­бо­че­го дви­же­ния и де­мо­кра­тической оп­по­зи­ции , на уси­ле­ние кон­тро­ля над об­щественной и по­ли­тической жиз­нью стра­ны. ЭРЭ вы­сту­па­ла за раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва со стра­на­ми НАТО , ук­ре­п­ле­ние стра­те­гического парт­нёр­ст­ва Гре­ции с США, при од­но­вре­мен­ном раз­ви­тии кон­так­тов с со­циа­ли­стическими стра­на­ми Восточной и Юго- Восточной Ев­ро­пы, до­би­ва­лась уси­ле­ния вли­я­ния Гре­ции на по­ли­ти­ку бал­кан­ских го­су­дарств. В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния ЭРЭ у вла­сти бы­ли под­пи­са­ны Цю­рих­ско-лон­дон­ские со­гла­ше­ния 1959 года о пре­дос­тав­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти Кип­ру, зна­ме­но­вав­шие со­бой окон­чательный от­ход греческих пра­вя­щих кру­гов от идеи эно­зи­са.

Про­иг­рав вы­бо­ры 1963 года пар­тии Со­юз цен­тра, ЭРЭ уш­ла в оп­по­зи­цию. Ка­ра­ман­ли­са сме­нил на по­сту ли­де­ра пар­тии его дя­дя - П. Ка­не­ло­пу­лос, ру­ко­во­див­ший ею вме­сте с П. Па­па­ли­гу­ра­сом и К. Ро­до­пу­ло­сом. В апреле 1967 года Ка­не­ло­пу­лос на ко­рот­кий срок воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во Гре­ции. ЭРЭ, как и др. греческие по­ли­тические пар­тии, был рас­пу­щен с при­хо­дом к вла­сти во­ен­ных (смотрите «Чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ра» 1967-1974 годы). Окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ван в 1974 году, по­сле ос­но­ва­ния Ка­ра­ман­ли­сом пар­тии «Но­вая де­мо­кра­тия».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)