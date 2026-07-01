НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ СОЮЗ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ СОЮЗ - греческая политическая партия.
Основана в январе 1956 года К. Караманлисом (председатель ЭРЭ до 1963 года) на основе партии Греческий сбор. В 1956-1963 года, 1967 году правящая партия в Греции. Одерживала победы на выборах 1956, 1958 и 1961 годов, используя сложный механизм греческой избирательной системы и оказывая серьёзное давление на избирателей. Представляла интересы ведущих греческих промышленно-финансовых кругов и крупных землевладельцев. Провозглашала своей целью построение в Греции современного рыночного хозяйства, обеспечение стабильности национальной валюты, проведение модернизации греческой промышленности с привлечением иностранного капитала, интеграцию Греции в европейские экономические структуры.
В сфере внутренней политики проводила курс на подавление рабочего движения и демократической оппозиции, на усиление контроля над общественной и политической жизнью страны. ЭРЭ выступала за развитие сотрудничества со странами НАТО, укрепление стратегического партнёрства Греции с США, при одновременном развитии контактов с социалистическими странами Восточной и Юго- Восточной Европы, добивалась усиления влияния Греции на политику балканских государств. В период нахождения ЭРЭ у власти были подписаны Цюрихско-лондонские соглашения 1959 года о предоставлении независимости Кипру, знаменовавшие собой окончательный отход греческих правящих кругов от идеи энозиса.
Проиграв выборы 1963 года партии Союз центра, ЭРЭ ушла в оппозицию. Караманлиса сменил на посту лидера партии его дядя - П. Канелопулос, руководивший ею вместе с П. Папалигурасом и К. Родопулосом. В апреле 1967 года Канелопулос на короткий срок возглавил правительство Греции. ЭРЭ, как и др. греческие политические партии, был распущен с приходом к власти военных (смотрите «Чёрных полковников диктатура» 1967-1974 годы). Окончательно ликвидирован в 1974 году, после основания Караманлисом партии «Новая демократия».