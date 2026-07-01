НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ДАМАСКЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ДАМАСКЕ - крупнейший археологический и историко-художественный музей в Сирии.
Начало собирания коллекций - 1919 год; музей основан в 1921 году, современное здание - 1938 год (портал здания включает перенесённый в Дамаск фасад замка Каср аль-Хейр аль-Гарби, 727). Отделы сиро-восточных древностей (археологические находки до македонского завоевания), классических древностей (эллинистическое, древнеримское и византийское искусство), исламского и современного сирийского искусства. В музее хранятся экспонаты из Угарита, реконструкция синагоги (с перенесёнными в музей фресками, середина III века) из Дура-Европос, статуи, рельефы, мозаики и росписи из Пальмиры (II-III века), также коллекции цилиндрических печатей, микенской керамики, римских статуй и саркофагов, монет и др.