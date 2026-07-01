НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ДАМАСКЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ДАМАСКЕ - крупнейший археологический и историко-художественный музей в Сирии.

На­ча­ло со­би­ра­ния кол­лек­ций - 1919 год; му­зей ос­но­ван в 1921 году, современное зда­ние - 1938 год (пор­тал зда­ния вклю­ча­ет пе­ре­не­сён­ный в Да­маск фа­сад зам­ка Каср аль-Хейр аль-Гар­би, 727). От­де­лы си­ро-восточных древ­но­стей (ар­хео­ло­гические на­ход­ки до ма­кедонского за­вое­ва­ния), клас­сических древ­но­стей (эл­ли­ни­стическое, древнеримское и ви­зантийское искусство), ис­лам­ско­го и современного сирийского искусства. В му­зее хра­нят­ся экс­по­на­ты из Уга­ри­та, ре­кон­ст­рук­ция си­на­го­ги (с пе­ре­не­сён­ны­ми в му­зей фре­ска­ми, середина III века) из Ду­ра-Ев­ро­пос, ста­туи, рель­е­фы, мо­заи­ки и рос­пи­си из Паль­ми­ры (II-III века), так­же кол­лек­ции ци­лин­д­рических пе­ча­тей, ми­кен­ской ке­ра­ми­ки , римских ста­туй и сар­ко­фа­гов, мо­нет и др.

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