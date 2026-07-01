НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ШВЕЙЦАРИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ШВЕЙЦАРИИ - в Цюрихе, один из крупнейших музеев в Центральной Европе.

Ос­но­ван в 1898 году. Вхо­дит в объ­еди­не­ние Национальных швейцарских му­зе­ев. Му­зей­ный ком­плекс, по­стро­ен­ный в ду­хе го­тических зам­ков в 1892-1898 годах (архитектор Г. Гулль), рас­по­ло­жен на стрел­ке, об­ра­зо­ван­ной при впа­де­нии реки Зиль в реку Лим­мат. Экс­по­зи­ция по­свя­ще­на ис­то­рии куль­ту­ры Швей­ца­рии с дои­сто­рических вре­мён и кельт­ских по­се­ле­ний. Пред­став­ле­ны фраг­мен­ты средневековых фре­сок (в т. ч. из Мюс­таи­ра), де­ревянная скульп­ту­ра («Хри­стос Верб­но­го вос­кре­се­нья», около 1200 года) и ал­та­ри с резь­бой, зо­ло­че­ни­ем и рос­пи­ся­ми; ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные ру­ко­пи­си, жи­во­пис­ные порт­ре­ты XVI-XIX веков, го­бе­ле­ны, са­ни с резь­бой; про­из­ве­де­ния из ме­тал­лов, в т. ч. ко­ло­ко­ла XIII-XVIII веков, ча­сы XVI-XIX веков; со­б­ра­ние народного и городского кос­тю­ма XVIII-XIX веков. Осо­бый ин­те­рес пред­став­ля­ют бо­га­тое со­б­ра­ние ме­бе­ли и по­ме­щён­ные в экс­по­зи­цию ин­терь­е­ры швейцарских до­мов XV-XX веков, в т. ч. с рас­пис­ны­ми по­тол­ка­ми, вит­ра­жа­ми (т. н. ка­би­нет­ный вит­раж, XVII-XVIII веков), из­раз­цо­вы­ми пе­ча­ми. В баш­не Ваф­фен­турм - со­б­ра­ние ору­жия XIII-XVIII веков. Ка­би­нет мо­нет и ме­да­лей.

Др. му­зеи объ­е­ди­не­ния Национальных швейцарских му­зе­ев - Цун­фт­ха­ус-цур-Май­сен (швейцарский фар­фор и фа­янс XVIII века), рас­по­ло­жен­ный в до­ме гиль­дии трак­тир­щи­ков (1757 год), ря­дом с церковью Фрау­мюн­стер, в Цю­ри­хе; за­мок Мё­ри­кен-Виль­дег в кан­то­не Ар­гау (XIII век); за­мок Пран­жен на Же­нев­ском озере, близ города Ньон (1730 год, му­зей с 1998 года); Фо­рум швейцарской ис­то­рии в городе Швиц (1995 год); Му­зей музыкальных ав­то­ма­тов XVIII-XX веков в городе Зе­вен (1979 год); Швейцарский му­зей та­мо­жен в Кан­ти­не-ди-Ганд­рия, близ Лу­га­но; Вы­ста­воч­ный центр в Аф­фоль­тер­не.

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