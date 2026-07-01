НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ШВЕЙЦАРИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ШВЕЙЦАРИИ - в Цюрихе, один из крупнейших музеев в Центральной Европе.
Основан в 1898 году. Входит в объединение Национальных швейцарских музеев. Музейный комплекс, построенный в духе готических замков в 1892-1898 годах (архитектор Г. Гулль), расположен на стрелке, образованной при впадении реки Зиль в реку Лиммат. Экспозиция посвящена истории культуры Швейцарии с доисторических времён и кельтских поселений. Представлены фрагменты средневековых фресок (в т. ч. из Мюстаира), деревянная скульптура («Христос Вербного воскресенья», около 1200 года) и алтари с резьбой, золочением и росписями; иллюминированные рукописи, живописные портреты XVI-XIX веков, гобелены, сани с резьбой; произведения из металлов, в т. ч. колокола XIII-XVIII веков, часы XVI-XIX веков; собрание народного и городского костюма XVIII-XIX веков. Особый интерес представляют богатое собрание мебели и помещённые в экспозицию интерьеры швейцарских домов XV-XX веков, в т. ч. с расписными потолками, витражами (т. н. кабинетный витраж, XVII-XVIII веков), изразцовыми печами. В башне Ваффентурм - собрание оружия XIII-XVIII веков. Кабинет монет и медалей.
Др. музеи объединения Национальных швейцарских музеев - Цунфтхаус-цур-Майсен (швейцарский фарфор и фаянс XVIII века), расположенный в доме гильдии трактирщиков (1757 год), рядом с церковью Фраумюнстер, в Цюрихе; замок Мёрикен-Вильдег в кантоне Аргау (XIII век); замок Пранжен на Женевском озере, близ города Ньон (1730 год, музей с 1998 года); Форум швейцарской истории в городе Швиц (1995 год); Музей музыкальных автоматов XVIII-XX веков в городе Зевен (1979 год); Швейцарский музей таможен в Кантине-ди-Гандрия, близ Лугано; Выставочный центр в Аффольтерне.