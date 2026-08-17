НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ - одно из первых научных и культурно- просветительских учреждений Коми края, основан в октябре 1911 года.

Музей располагает единственным в республике собранием вещественных, письменных и изобразительных свидетельств, охватывающих значительный пласт в истории региона, начиная с первых археологических памятников эпохи палеолита (28-30 тыс. лет до н.э.), заканчивая источниками по политической и социально-экономической истории начала XXI века. На протяжении вековой истории музея сформировалось собрание, насчитывающее более 250 тыс. единиц хранения, включающее уникальные памятники иконописи XVI-XX веков, коллекцию нумизматики I тысячелетия до н.э. - II тысячелетия н.э., коллекцию предметов материальной и духовной культуры народа коми, естественнонаучные коллекции, богатейший фотодокументальный архив, коллекции предметов повседневной жизни всех слоёв населения региона различных хронологических периодов, архивы и коллекции выдающихся политических и общественных деятелей республики, творческой интеллигенции.

В музее работают постоянные экспозиции: отдела истории - «Коми край с древнейших времен до середины ХХ века», отдела этнографии - «Традиционная культура коми в обрядах жизненного цикла конца XIX - начала XX веков», Литературного музея И.А.Куратова - «Истрия языка, письменности и литературы Коми», Дома-музея И.П.Морозова - «И.П. Морозов - судьба человека в истории республики», отдела природы - «Природные ресурсы Республики Коми». Основные экспозиции располагаются в зданиях - памятниках истории и архитектуры. Музей проводит большую работу с посетителями. Среди музейных занятий особое место занимают экскурсии и лекции по этнографии народа коми. Особой популярностью пользуются фольклорные и экологические детские праздники. Музей осуществляет научно-исследовательскую и издательскую деятельностью, проводит научные конференции и семинары. В последние годы музей активно работает над внедрением новых информационных технологий в историко-культурологические проекты. Национальный музей Республики Коми неоднократно участвовал в грантовых конкурсах.

Иллюстрации:

Национальный музей Республики Коми.