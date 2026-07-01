НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ АНГОЛЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ АНГОЛЫ - политическая партия в Анголе .

Ос­но­ва­на в апреле 1962 года вы­ход­ца­ми из Северной Ан­го­лы, главным образом пле­мен­ной зна­тью кон­го (ба­кон­го), как уз­ко­на­цио­на­ли­стическая по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция. Ин­сти­ту­цио­наль­но офор­ми­лась в ре­зуль­та­те слия­ния Де­мо­кра­тической пар­тии Ан­го­лы и Сою­за на­ро­дов Ан­го­лы, воз­гла­вив­ше­го в мар­те 1961 года ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вос­ста­ние на се­ве­ре стра­ны, ко­то­рое име­ло яр­ко вы­ра­жен­ный ра­со­во-эт­нический ха­рак­тер и бы­ло об­ра­ще­но в пер­вую оче­редь про­тив бе­лых ко­ло­ни­стов и аф­ри­кан­цев, не при­над­ле­жав­ших к ба­кон­го.

В 1962 году на ба­зе ФНЛА об­ра­зо­ва­но т. н. Временное пра­ви­тель­ст­во Ан­го­лы в из­гна­нии (ГРАЕ) во гла­ве с ли­де­ром ФНЛА Х. Ро­бер­то. Штаб-квар­ти­ры ФНЛА и ГРАЕ на­хо­ди­лись в Ле­о­польд­ви­ле (Кин­ша­се). Воо­руженные от­ря­ды ФНЛА так­же ба­зи­ро­ва­лись на тер­ри­то­рии Заи­ра (с 1997 года Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка Кон­го, ДРК), со­вер­шая рей­ды главным образом в рай­оны, рас­по­ло­жен­ные в тре­уголь­ни­ке, об­ра­зо­ван­ном го­ро­да­ми Сан-Саль­ва­дор - Бес­са- Мон­тей­ру - Бем­бе и на­се­лён­ные ан­голь­ски­ми ба­кон­го. Они на­па­да­ли не толь­ко на пор­тугальские во­енные и гражданские объ­ек­ты, но и на гражданское на­се­ле­ние и от­ря­ды МПЛА .

В январе 1975 года ФНЛА вме­сте с МПЛА, На­цио­наль­ным сою­зом за пол­ную не­за­ви­си­мость Ан­го­лы (УНИТА) и пред­ста­ви­те­ля­ми пор­тугальской ад­ми­ни­ст­ра­ции во­шёл в со­став пе­ре­ход­но­го пра­ви­тель­ст­ва, сфор­ми­ро­ван­но­го для под­го­тов­ки к про­воз­гла­ше­нию 11.11.1975 года не­за­ви­си­мо­сти Ан­го­лы. Вско­ре, на­ру­шив взя­тые на се­бя обя­за­тель­ст­ва, ру­ко­во­ди­те­ли ФНЛА в сою­зе с УНИТА ото­зва­ли сво­их пред­ста­ви­те­лей из пра­ви­тель­ст­ва и раз­вя­за­ли гражданскую вой­ну. ФНЛА, опи­ра­ясь на во­енно-по­ли­тическую по­мощь Заи­ра и др. стран, пред­при­нял по­пыт­ку в на­ча­ле но­ября 1975 года за­хва­тить Лу­ан­ду.

При под­держ­ке СССР, Ку­бы и др. стран пра­ви­тельственные си­лы от­бро­си­ли от­ря­ды ФНЛА от сто­ли­цы. К началу 1976 года во­енные фор­ми­рова­ния ФНЛА бы­ли в основном раз­гром­ле­ны. В феврале 1976 года ли­дер ФНЛА Ро­бер­то и пре­зи­дент Ан­го­лы А. А. Не­то за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние о пре­кра­ще­нии ог­ня, од­на­ко отдельные от­ря­ды ФНЛА про­дол­жа­ли вес­ти под­рыв­ную дея­тель­ность и ор­га­ни­зо­вы­ва­ли ди­вер­сии вплоть до начала 1980-х годов.

В 1984 году свыше 2 тыс. чле­нов ФНЛА пе­ре­шли на сто­ро­ну пра­ви­тель­ст­ва. По ус­лови­ям под­пи­сан­но­го в мае 1991 года Би­сес­ско­го со­гла­ше­ния о при­ми­ре­нии на тер­ри­то­рии Ан­го­лы бы­ла ле­га­ли­зи­ро­ва­на дея­тель­ность бывших оп­по­зи­ци­он­ных пра­ви­тель­ст­ву сил. Ру­ко­во­дство ФНЛА во гла­ве с Ро­бер­то вер­ну­лось в Лу­ан­ду , ФНЛА офор­ми­лась как пар­тия. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров 2008 года име­ет в пар­ла­мен­те 2 мес­та.

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