НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ АНГОЛЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ АНГОЛЫ - политическая партия в Анголе.
Основана в апреле 1962 года выходцами из Северной Анголы, главным образом племенной знатью конго (баконго), как узконационалистическая политическая организация. Институционально оформилась в результате слияния Демократической партии Анголы и Союза народов Анголы, возглавившего в марте 1961 года антиколониальное восстание на севере страны, которое имело ярко выраженный расово-этнический характер и было обращено в первую очередь против белых колонистов и африканцев, не принадлежавших к баконго.
В 1962 году на базе ФНЛА образовано т. н. Временное правительство Анголы в изгнании (ГРАЕ) во главе с лидером ФНЛА Х. Роберто. Штаб-квартиры ФНЛА и ГРАЕ находились в Леопольдвиле (Киншасе). Вооруженные отряды ФНЛА также базировались на территории Заира (с 1997 года Демократическая Республика Конго, ДРК), совершая рейды главным образом в районы, расположенные в треугольнике, образованном городами Сан-Сальвадор - Бесса- Монтейру - Бембе и населённые ангольскими баконго. Они нападали не только на португальские военные и гражданские объекты, но и на гражданское население и отряды МПЛА.
В январе 1975 года ФНЛА вместе с МПЛА, Национальным союзом за полную независимость Анголы (УНИТА) и представителями португальской администрации вошёл в состав переходного правительства, сформированного для подготовки к провозглашению 11.11.1975 года независимости Анголы. Вскоре, нарушив взятые на себя обязательства, руководители ФНЛА в союзе с УНИТА отозвали своих представителей из правительства и развязали гражданскую войну. ФНЛА, опираясь на военно-политическую помощь Заира и др. стран, предпринял попытку в начале ноября 1975 года захватить Луанду.
При поддержке СССР, Кубы и др. стран правительственные силы отбросили отряды ФНЛА от столицы. К началу 1976 года военные формирования ФНЛА были в основном разгромлены. В феврале 1976 года лидер ФНЛА Роберто и президент Анголы А. А. Нето заключили соглашение о прекращении огня, однако отдельные отряды ФНЛА продолжали вести подрывную деятельность и организовывали диверсии вплоть до начала 1980-х годов.
В 1984 году свыше 2 тыс. членов ФНЛА перешли на сторону правительства. По условиям подписанного в мае 1991 года Бисесского соглашения о примирении на территории Анголы была легализирована деятельность бывших оппозиционных правительству сил. Руководство ФНЛА во главе с Роберто вернулось в Луанду, ФНЛА оформилась как партия. По результатам выборов 2008 года имеет в парламенте 2 места.