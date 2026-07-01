НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
1) В Афинах, крупнейший музей Греции и одно из наиболее полных собраний древнегреческого искусства в мире.
Основан в 1893 году. Сформирован из коллекции, составлявшейся для Центрального публичного музея древностей (его создание постулировалось в археологическом законе 1834 года) и хранившейся в Гефестейоне, Башне ветров и Библиотеке Адриана в Афинах, из государственных собраний в др. частях Греции, коллекций Афинского археологического общества и частных собирателей (Е. Статату, К. Карапаноса и др.), а также из произведений, найденных в ходе археологиеских раскопок.
В построенном для музея неоклассицистическом здании (1866-1889 годы, архитекторы Л. Ланге, П. Калкос, Э. Циллер; расширено в XX веке) коллекции начали размещать в 1874 году. Собрание музея состоит из разделов: доисторического (искусство культур Эгейского региона с VII-го тысячелетия до н. э. до 1050 года до н. э.), скульптуры (античная скульптура VII век до н. э. - V век н. э.), ваз и малых предметов (древнегреческая керамика XI-XIV веков до н. э. и «коллекция Стататоса» - собрание малых предметов всех периодов), изделий из металла (от времени геометрического стиля до римской эпохи, включая бронзовые статуэтки, медицинские инструменты и т. д.), искусства Древнего Египта и искусства Кипра (2500 год до н. э. - IV век н. э.).
2) В Неаполе, одно из важнейших в мире собраний памятников античности.
Образован в 1777 году, когда неаполитанский король Фердинанд IV решил создать универсальный музей эпохи Просвещения, объединив Королевскую библиотеку, Музей Бурбонов, включавший собрания Елизаветы Фарнезе (антики, найденные в Риме и его окрестностях), размещавшиеся во дворце Каподимонте, и Бурбонов (ранее - Museo Ercolanese di Portici; в основном памятники, найденные в результате археологических раскопок 1738 года в Помпеях, Геркулануме, Стабиях и Боскореале). В 1816 году, после возвращения Бурбонов из сицилийского изгнания, состоялось официальное открытие Королевского музея Бурбонов.
В течение XIX века собрание пополнялось частными коллекциями (Борджиа, Вивенцио, Сантанджело, Стивенс, Спинелли, Фиорелли, Каролины Мюрат и др.), также результатами раскопок, проводимых в Южной Италии (Помпеях, Геркулануме, Казерте и др.). В 1786-1788 годах в музей перевезена часть коллекции Фарнезе из Рима. С 1860 года Национальный музей. В 1925 году из состава музея исключена библиотека, в 1957 году - собрание живописи, перемещённое в Музей Каподимонте; с 1958 года современнное название.
Ныне собрание включает: коллекцию античной скульптуры (в т. ч. знаменитые статуи из коллекции Фарнезе, галерею портретных бюстов древнеримских императоров, бронзы с Виллы Папирусов в Геркулануме), мозаики (в т. ч. знаменитая «Битва Александра Македонского с Дарием» из дома Фавна в Помпеях) и фрески, перенесённые из жилых домов и общественных зданий Помпей, Геркуланума и Стабий, собрание гемм и камей (включая уникальную «Чашу Фарнезе»), надписей, античных произведений из стекла, бронзы, керамики, слоновой кости, серебра, нумизматическую коллекцию, памятники древнеегипетского искусства, археологические находки первобытного периода. В экспозиции представлены разделы, посвящённые античному Неаполю (Партенопа), Великой Греции.
Музей располагается в здании, построенном в 1585 году для кавалерийской казармы (архитектор Дж. В. Казале), в 1612-1776 годах в нём размещался Университет Неаполя (расширялось и перестраивалось в стиле барокко, 1610-1615 годы, архитектор Дж. Ч. Фонтана, в 1735 году - Дж. А. Медрано, в 1742 году - Ф. Санфеличе, в духе классицизма - в последней трети XVIII века, архитекторы Ф. Фуга, П. Скьянтарелли, Ф. Мареска). В ходе реконструкции 1821-1825 годов (архитектор П. Бьянки) установлена статуя короля обеих Сицилий Фердинанда I Бурбона (скульптор А. Канова).