НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

1) В Афинах, крупнейший музей Греции и одно из наиболее полных собраний древнегреческого искусства в мире.

Ос­но­ван в 1893 году. Сфор­ми­ро­ван из кол­лек­ции, со­став­ляв­шей­ся для Центрального пуб­лич­но­го му­зея древ­но­стей (его соз­да­ние по­сту­ли­ро­ва­лось в ар­хео­ло­гическом за­ко­не 1834 года) и хра­нив­шей­ся в Ге­фе­стей­о­не, Баш­не вет­ров и Библиотеке Ад­риа­на в Афи­нах, из государственных со­б­ра­ний в др. час­тях Гре­ции, кол­лек­ций Афин­ско­го ар­хео­ло­гического общества и ча­ст­ных со­би­ра­те­лей (Е. Ста­та­ту, К. Ка­ра­па­но­са и др.), а так­же из про­изве­де­ний, най­ден­ных в хо­де ар­хеоло­гиеских рас­ко­пок.

В по­стро­ен­ном для му­зея не­оклас­си­ци­стическом зда­нии (1866-1889 годы, ар­хи­тек­то­ры Л. Лан­ге, П. Кал­кос, Э. Цил­лер; рас­ши­ре­но в XX веке) кол­лек­ции на­ча­ли раз­ме­щать в 1874 году. Со­б­ра­ние му­зея со­сто­ит из раз­де­лов: дои­сто­ри­че­ско­го (искусство куль­тур Эгей­ско­го ре­гио­на с VII-го тысячелетия до н. э. до 1050 года до н. э.), скульп­ту­ры (ан­тич­ная скульп­ту­ра VII век до н. э. - V век н. э.), ваз и ма­лых пред­ме­тов (древнегреческая ке­ра­ми­ка XI-XIV веков до н. э. и «кол­лек­ция Ста­та­то­са» - со­б­ра­ние ма­лых пред­ме­тов всех пе­рио­дов), из­де­лий из ме­тал­ла (от вре­ме­ни гео­мет­ри­че­ско­го сти­ля до рим­ской эпо­хи, вклю­чая брон­зо­вые ста­ту­эт­ки, медицинские ин­ст­ру­мен­ты и т. д.), искусства Древ­не­го Егип­та и искусства Кип­ра (2500 год до н. э. - IV век н. э.).

2) В Не­апо­ле, од­но из важ­ней­ших в ми­ре со­б­ра­ний па­мят­ни­ков ан­тич­но­сти.

Об­ра­зо­ван в 1777 году, ко­гда не­апо­ли­тан­ский ко­роль Фер­ди­нанд IV ре­шил соз­дать уни­вер­саль­ный му­зей эпо­хи Про­све­ще­ния, объ­е­ди­нив Ко­ро­лев­скую библиотеку, Му­зей Бур­бо­нов, вклю­чав­ший со­б­ра­ния Ели­за­ве­ты Фар­не­зе (ан­ти­ки, най­ден­ные в Ри­ме и его ок­ре­ст­но­стях), раз­ме­щав­шие­ся во двор­це Ка­по­ди­мон­те, и Бур­бо­нов (ра­нее - Museo Ercolanese di Portici; в основном па­мят­ни­ки, най­ден­ные в ре­зуль­та­те ар­хео­ло­гических рас­ко­пок 1738 года в Пом­пе­ях, Гер­ку­ла­ну­ме, Ста­би­ях и Бос­ко­реа­ле). В 1816 году, по­сле воз­вра­ще­ния Бур­бо­нов из си­ци­лий­ско­го из­гна­ния, со­стоя­лось официальное от­кры­тие Ко­ро­лев­ско­го му­зея Бур­бо­нов.

В те­че­ние XIX века со­б­ра­ние по­пол­ня­лось ча­ст­ны­ми кол­лек­ция­ми (Борд­жиа, Ви­вен­цио, Сан­танд­же­ло, Сти­венс, Спи­нел­ли, Фио­рел­ли, Ка­ро­ли­ны Мю­рат и др.), так­же ре­зуль­та­та­ми рас­ко­пок, про­во­ди­мых в Южной Ита­лии (Пом­пе­ях, Гер­ку­ла­ну­ме, Ка­зер­те и др.). В 1786-1788 годах в му­зей пе­ре­ве­зе­на часть кол­лек­ции Фар­не­зе из Ри­ма. С 1860 года Национальный му­зей. В 1925 году из со­ста­ва му­зея ис­клю­че­на биб­лио­те­ка , в 1957 году - со­б­ра­ние жи­во­пи­си, пе­ре­ме­щён­ное в Му­зей Ка­по­ди­мон­те; с 1958 года современнное название.

Ны­не со­б­ра­ние вклю­ча­ет: кол­лек­цию ан­тич­ной скульп­ту­ры (в т. ч. зна­ме­ни­тые ста­туи из кол­лек­ции Фар­не­зе, га­ле­рею порт­рет­ных бюс­тов древнеримских им­пе­ра­то­ров, брон­зы с Вил­лы Па­пи­ру­сов в Гер­ку­ла­ну­ме), мо­заи­ки (в т. ч. зна­ме­ни­тая «Бит­ва Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го с Да­ри­ем» из до­ма Фав­на в Пом­пе­ях) и фре­ски, пе­ре­не­сён­ные из жи­лых до­мов и об­щественных зда­ний Пом­пей, Гер­ку­ла­ну­ма и Ста­бий, со­б­ра­ние гемм и ка­мей (вклю­чая уни­каль­ную «Ча­шу Фар­не­зе»), над­пи­сей, ан­тич­ных про­из­ве­де­ний из стек­ла, брон­зы, ке­ра­ми­ки, сло­но­вой кос­ти, се­реб­ра, ну­миз­ма­тическую кол­лек­цию, па­мят­ни­ки древнеегипетского искусства, ар­хео­ло­гические на­ход­ки пер­во­быт­но­го пе­рио­да. В экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны раз­де­лы, по­свя­щён­ные ан­тич­но­му Не­апо­лю (Пар­те­но­па), Ве­ли­кой Гре­ции.

Му­зей рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии, по­стро­ен­ном в 1585 году для ка­ва­ле­рий­ской ка­зар­мы (архитектор Дж. В. Ка­за­ле), в 1612-1776 годах в нём раз­ме­щал­ся Университет Не­апо­ля (рас­ши­ря­лось и пе­ре­страи­ва­лось в сти­ле ба­рок­ко , 1610-1615 годы, архитектор Дж. Ч. Фон­та­на, в 1735 году - Дж. А. Мед­ра­но, в 1742 году - Ф. Сан­фе­ли­че, в ду­хе клас­си­циз­ма - в по­след­ней тре­ти XVIII века, ар­хи­тек­то­ры Ф. Фу­га, П. Скьян­та­рел­ли, Ф. Ма­ре­ска). В хо­де ре­кон­ст­рук­ции 1821-1825 годов (архитектор П. Бьян­ки) ус­та­нов­ле­на ста­туя ко­ро­ля обе­их Си­ци­лий Фер­ди­нан­да I Бур­бо­на (скульп­тор А. Ка­но­ва ).

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