НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ - подразделения, части, соединения и объединения, создаваемые по признакам национальной принадлежности личного состава.

Су­ще­ст­во­ва­ли в боль­шин­стве мно­го­на­цио­наль­ных го­су­дарств, спо­соб­ст­во­ва­ли рас­ши­ре­нию ба­зы ком­плек­то­ва­ния воо­руженных сил. С об­ра­зо­ва­ни­ем Русского цен­тра­ли­зованного государства (XVI век) соз­да­ва­лись на пе­ри­од вой­ны и вхо­ди­ли в ир­ре­гу­ляр­ные вой­ска. В ре­гу­ляр­ной русской ар­мии поя­ви­лись в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов . Во вре­мя Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года со­став­ля­ли до 5% чис­лен­но­сти российской ар­мии. По­сле окон­ча­ния Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов в её со­став во­шли кавказские фор­ми­ро­ва­ния. С вве­де­ни­ем в 1874 году все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти для ка­зачье­го на­се­ле­ния (смотрите Ка­за­че­ст­во), а так­же для не­ко­то­рых эт­нических групп бы­ли сде­ла­ны ис­клю­че­ния. Они про­хо­ди­ли во­енную служ­бу в осо­бом по­ряд­ке, в т. ч. в ир­ре­гу­ляр­ных национальных воинских формированиях. На­ро­ды Се­ве­ра и Си­би­ри, му­сульманское на­се­ле­ние Средней Азии и За­кав­ка­зья ос­во­бо­ж­да­лись от во­енной служ­бы. В 1878-1901 годах национальную ар­мию име­ло Ве­ли­кое кня­же­ст­во Фин­лянд­ское. В це­лом российская ар­мия и флот бы­ли од­но­род­ны­ми по национальному со­ста­ву и ве­ро­ис­по­ве­да­нию.

В начале Первой ми­ро­вой вой­ны на Северном Кав­ка­зе сфор­ми­ро­ва­на Кавказская ту­зем­ная кон­ная ди­ви­зия (т. н. Ди­кая ди­ви­зия), со­сто­яв­шая из 6 пол­ков: Ин­гуш­ско­го, Чер­кес­ско­го, Та­тар­ско­го, Ка­бар­дин­ско­го, Че­чен­ско­го и 2-го Да­ге­стан­ско­го. В 1917 году сфор­ми­ро­ван Кавказский ту­зем­ный кон­ный кор­пус в со­ста­ве двух ди­ви­зий. Кро­ме то­го, в российской ар­мии име­лись: Крым­ский, Туркменский (Те­кин­ский) и Грузинский кон­ные пол­ки, пол­ки ла­тыш­ских стрел­ков, све­дён­ные за­тем в бри­га­ды и ди­ви­зии, финские час­ти, а так­же национальные воинские формирования из иностранных гра­ж­дан: Че­хо­сло­вац­кий кор­пус, 1-й доб­ро­вольческий кор­пус сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, греческие час­ти, ас­сирийский ба­таль­он, бельгийский ав­то­бро­не­ди­ви­зи­он и др.

В пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов об­ра­зо­ва­ние национальных воинских формирований в Советской Рос­сии бы­ло обу­слов­ле­но не­об­хо­ди­мо­стью рас­ши­рить национальную ба­зу ком­плек­то­ва­ния воо­руженных сил вви­ду край­не­го ис­то­ще­ния люд­ских ре­сур­сов в ре­гио­нах, где во­ин­ская по­вин­ность бы­ла обя­за­тель­ной для на­се­ле­ния. По­ми­мо это­го, дос­ти­га­лись це­ли кон­со­ли­да­ции на­ро­дов в мно­го­на­цио­наль­ном го­су­дар­ст­ве и обес­пе­че­ния их фак­тического ра­вен­ст­ва в об­лас­ти во­енного де­ла. В ка­че­ст­ве основного прин­ци­па фор­ми­ро­ва­ния национальных час­тей оп­ре­де­ля­лось обес­пе­че­ние их по­ли­тической бла­го­на­дёж­но­сти и пре­дан­но­сти советской вла­сти. Ком­плек­то­ва­ние национальных воинских формирований пер­во­на­чаль­но осу­ще­ст­в­ля­лось на доб­ро­вольческой ос­но­ве, а за­тем - при­ну­дительным на­бо­ром. В апреле 1918 года соз­да­на Ла­тыш­ская советская стрелковая ди­ви­зия. Ак­тив­но фор­ми­ро­ва­лись со­вет­ские украинские, бе­ло­русские, эстонские, ли­товские и др. час­ти и под­раз­де­ле­ния. К ле­ту 1918 года в По­вол­жье бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны национальные пол­ки: 1-й свод­ный Баш­кир­ский, Му­сульманский советский, Ор­ский доб­ро­вольческий бое­вой му­сульманский и др.

В 1919 году с об­ра­зо­ва­ни­ем в со­ста­ве РСФСР ав­то­ном­ных рес­пуб­лик и об­лас­тей соз­да­ны но­вые национальные со­еди­не­ния, час­ти и под­раз­де­ле­ния: 1-я и 2-я от­дель­ные При­волж­ские та­тар­ские стрелковые бри­га­ды, 1-й Му­сульманский со­циа­ли­стический полк, Калмыкская отдельная бри­га­да, Та­та­ро-башкирский ба­таль­он и др. Ве­лось фор­ми­ро­ва­ние отдельной Башкирской ар­мии. Из пред­ста­ви­те­лей кавказских на­ро­дов сфор­ми­ро­ва­ны: Армянский ком­му­ни­стический полк им. В. И. Ле­ни­на, 1-я Кавказская кавалерийская ди­ви­зия. В Средней Азии с января 1918 года по декабрь 1919 года соз­да­но до 20 национальных воинских формирований. К концу 1920 года в со­ста­ве войск Тур­ке­стан­ско­го фрон­та дей­ст­во­ва­ли 4 со­еди­не­ния, 5 отдельных пол­ков и др. национальные под­раз­де­ле­ния. На за­па­де стра­ны в 5 ар­ми­ях РККА про­тив германских и ав­стро-венгерских войск сра­жа­лись Украинский, Мин­ский, Ла­тышский, Ка­зан­ский, Эстонский и др. национальные пол­ки и от­ря­ды.

С об­ра­зо­ва­ни­ем не­за­ви­си­мых рес­пуб­лик в них ста­ли соз­да­вать­ся национальные Крас­ные Ар­мии : Бе­ло­русско-Ли­товская, Украинская советская, Ар­мия Советской Лат­вии, Эс­т­лянд­ская ар­мия. В опе­ра­тив­ном от­но­ше­нии они бы­ли под­чи­не­ны РВС и глав­но­ко­ман­дую­ще­му все­ми Воо­руженными си­ла­ми Рес­пуб­ли­ки. Од­на­ко уже в начале 1919 года в дея­тель­но­сти не­ко­то­рых ру­ко­во­ди­те­лей Ук­раи­ны, Лит­вы, Лат­вии от­ме­ча­лись эле­мен­ты се­па­ра­тиз­ма и ме­ст­ни­че­ст­ва, по­пыт­ки не­вы­пол­не­ния ди­рек­тив Главного ко­ман­до­ва­ния РККА. В этой свя­зи со­вме­ст­ным ре­ше­ни­ем ЦИК РСФСР и др. рес­пуб­лик бы­ло объ­яв­ле­но о рас­фор­ми­ро­ва­нии национальных ар­мий и вклю­че­нии их в со­став Западных и Южных фрон­тов под др. на­име­но­ва­ния­ми без ука­за­ния национальной при­над­леж­но­сти. По ме­ре об­ра­зо­ва­ния др. советских рес­пуб­лик в них соз­да­ва­лись свои национальные Крас­ные Ар­мии: Хо­рез­ма, Азер­бай­джа­на, Бу­ха­ры, Ар­ме­нии, Гру­зии. Все они на­хо­ди­лись под еди­ным ко­ман­до­ва­ни­ем РВС РСФСР. В мае 1921 года на ба­зе войск Кавказского фрон­та соз­да­на Отдельная Кавказская ар­мия, в со­став ко­то­рой во­шли национальные воинские формирования За­кав­каз­ских рес­пуб­лик.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)