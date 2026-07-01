НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ - подразделения, части, соединения и объединения, создаваемые по признакам национальной принадлежности личного состава.
Существовали в большинстве многонациональных государств, способствовали расширению базы комплектования вооруженных сил. С образованием Русского централизованного государства (XVI век) создавались на период войны и входили в иррегулярные войска. В регулярной русской армии появились в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Во время Отечественной войны 1812 года составляли до 5% численности российской армии. После окончания Кавказской войны 1817-1864 годов в её состав вошли кавказские формирования. С введением в 1874 году всеобщей воинской повинности для казачьего населения (смотрите Казачество), а также для некоторых этнических групп были сделаны исключения. Они проходили военную службу в особом порядке, в т. ч. в иррегулярных национальных воинских формированиях. Народы Севера и Сибири, мусульманское население Средней Азии и Закавказья освобождались от военной службы. В 1878-1901 годах национальную армию имело Великое княжество Финляндское. В целом российская армия и флот были однородными по национальному составу и вероисповеданию.
В начале Первой мировой войны на Северном Кавказе сформирована Кавказская туземная конная дивизия (т. н. Дикая дивизия), состоявшая из 6 полков: Ингушского, Черкесского, Татарского, Кабардинского, Чеченского и 2-го Дагестанского. В 1917 году сформирован Кавказский туземный конный корпус в составе двух дивизий. Кроме того, в российской армии имелись: Крымский, Туркменский (Текинский) и Грузинский конные полки, полки латышских стрелков, сведённые затем в бригады и дивизии, финские части, а также национальные воинские формирования из иностранных граждан: Чехословацкий корпус, 1-й добровольческий корпус сербов, хорватов и словенцев, греческие части, ассирийский батальон, бельгийский автобронедивизион и др.
В период Гражданской войны 1917-1922 годов образование национальных воинских формирований в Советской России было обусловлено необходимостью расширить национальную базу комплектования вооруженных сил ввиду крайнего истощения людских ресурсов в регионах, где воинская повинность была обязательной для населения. Помимо этого, достигались цели консолидации народов в многонациональном государстве и обеспечения их фактического равенства в области военного дела. В качестве основного принципа формирования национальных частей определялось обеспечение их политической благонадёжности и преданности советской власти. Комплектование национальных воинских формирований первоначально осуществлялось на добровольческой основе, а затем - принудительным набором. В апреле 1918 года создана Латышская советская стрелковая дивизия. Активно формировались советские украинские, белорусские, эстонские, литовские и др. части и подразделения. К лету 1918 года в Поволжье были сформированы национальные полки: 1-й сводный Башкирский, Мусульманский советский, Орский добровольческий боевой мусульманский и др.
В 1919 году с образованием в составе РСФСР автономных республик и областей созданы новые национальные соединения, части и подразделения: 1-я и 2-я отдельные Приволжские татарские стрелковые бригады, 1-й Мусульманский социалистический полк, Калмыкская отдельная бригада, Татаро-башкирский батальон и др. Велось формирование отдельной Башкирской армии. Из представителей кавказских народов сформированы: Армянский коммунистический полк им. В. И. Ленина, 1-я Кавказская кавалерийская дивизия. В Средней Азии с января 1918 года по декабрь 1919 года создано до 20 национальных воинских формирований. К концу 1920 года в составе войск Туркестанского фронта действовали 4 соединения, 5 отдельных полков и др. национальные подразделения. На западе страны в 5 армиях РККА против германских и австро-венгерских войск сражались Украинский, Минский, Латышский, Казанский, Эстонский и др. национальные полки и отряды.
С образованием независимых республик в них стали создаваться национальные Красные Армии: Белорусско-Литовская, Украинская советская, Армия Советской Латвии, Эстляндская армия. В оперативном отношении они были подчинены РВС и главнокомандующему всеми Вооруженными силами Республики. Однако уже в начале 1919 года в деятельности некоторых руководителей Украины, Литвы, Латвии отмечались элементы сепаратизма и местничества, попытки невыполнения директив Главного командования РККА. В этой связи совместным решением ЦИК РСФСР и др. республик было объявлено о расформировании национальных армий и включении их в состав Западных и Южных фронтов под др. наименованиями без указания национальной принадлежности. По мере образования др. советских республик в них создавались свои национальные Красные Армии: Хорезма, Азербайджана, Бухары, Армении, Грузии. Все они находились под единым командованием РВС РСФСР. В мае 1921 года на базе войск Кавказского фронта создана Отдельная Кавказская армия, в состав которой вошли национальные воинские формирования Закавказских республик.