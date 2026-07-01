НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО АЭРОНАВТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (НАСА)

НАСА, НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО АЭРОНАВТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (английский National Aeronautics and Space Administration, сокращено NASA) - правительственная организация, реализующая космическую политику администрации США в области гражданского космоса, а также осуществляющая программы двойного назначения в аэрокосмической области и отвечающая за создание перспективных технологий.

Ор­га­ни­зо­ва­на в ию­ле 1958 года, штаб-квар­ти­ра в Ва­шинг­то­не. НАСА ко­ор­ди­ни­ро­ва­ла ра­бо­ту промышленности США в хо­де т. н. кос­мической гон­ки (за пер­вен­ст­во в ос­вое­нии кос­мо­са) ме­ж­ду СССР и США в 1950-1980-х годах. Наи­бо­лее ус­пеш­ные про­грам­мы НАСА: «Са­турн - Апол­лон» (в т. ч. 6 пи­ло­ти­руе­мых по­лё­тов на Лу­ну, 1969-1972 годы), кос­мический те­ле­скоп «Хаббл» (с 1990 года), «Спейс шаттл» (1981-2011 годы) и др. НАСА при­над­ле­жит ве­ду­щая роль в ме­ж­ду­народном со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти кос­мо­нав­ти­ки, в т. ч. с СССР и РФ [например, про­грам­мы «Со­юз - Апол­лон» (1975 год), «Мир - Шаттл» (1994-1998 годы), МКС (с 1998 года)].

В 2010 году при­ня­ты основные по­ло­же­ния но­вой кос­мической по­ли­ти­ки США, ре­гу­ли­руе­мой НАСА, ко­то­рые пре­ду­смат­ри­ва­ют даль­ней­шее уг­луб­ле­ние ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва (в т. ч. в об­лас­ти ис­сле­дова­ния даль­не­го кос­мо­са, ор­га­ни­за­ции пи­ло­ти­руе­мых по­лё­тов за пре­де­лы око­ло­зем­ной ор­би­ты), раз­ви­тие пер­спек­тив­ных тех­но­ло­гий, не­об­хо­ди­мых для по­лё­тов к Лу­не, Мар­су и ас­те­рои­дам, максимальную ком­мер­циа­ли­за­цию низ­ких око­ло­зем­ных ор­бит (например, ком­мерческие спут­ни­ки различного на­зна­че­ния, кос­мический ту­ризм) и др. Пла­ни­ру­ет­ся так­же про­дол­же­ние про­грам­мы МКС до 2020 года и да­лее, ве­дут­ся ра­бо­ты по соз­да­нию пи­ло­ти­руе­мо­го ко­раб­ля «Ори­он», про­во­дит­ся сер­ти­фи­ка­ция ра­кет-но­си­те­лей (в пер­вую оче­редь «Ат­лас») для пи­ло­ти­руе­мых по­лё­тов, на­ча­та раз­ра­бот­ка сверх­тя­жё­лой ра­ке­ты-но­си­те­ля для по­лё­тов за пре­де­лы око­ло­зем­ной ор­би­ты и др.

Ос­нов­ные научно-исследовательские ор­га­ни­за­ции НАСА: Кос­мический центр им. Л. Джон­со­на (Хью­стон, штат Те­хас) - про­грам­мы пи­ло­ти­руе­мых по­лётов; Центр кос­мических по­лё­тов им. Дж. Мар­шал­ла (близ города Хан­тс­вилл, штат Ала­ба­ма) - про­грам­мы по ра­ке­там-но­си­те­лям; Кос­мический центр им. Дж. Кен­не­ди (мыс Ка­на­ве­рал, штат Фло­ри­да) - пред­стар­то­вая под­го­тов­ка и за­пус­ки КК; Центр кос­мических по­лё­тов им. Р. Год­дар­да (Грин­белт, штат Мэ­ри­ленд) - на­учные про­грам­мы; Ис­сле­до­ва­тель­ский центр им. Дж. Глен­на ( Клив­ленд , штат Ога­йо) - про­грам­мы по аэ­ро­нав­ти­ке и кос­мо­нав­ти­ке; Ис­сле­до­ва­тель­ский центр им. Р. Эйм­са (Моф­фетт-Филд, штат Ка­ли­фор­ния) - различные на­учные на­прав­ле­ния (ин­фор­мационные тех­но­ло­гии, аэ­ро­ди­на­мич. ис­сле­до­ва­ния и др.); Ис­сле­до­ва­тель­ский центр им. С. П. Ленг­ли (Хамп­тон, штат Вир­ги­ния) - аэ­ро­на­ви­гационные ис­сле­до­ва­ния, по­сад­ка на Лу­ну; Ла­бо­ра­то­рия ре­ак­тив­но­го дви­же­ния [Па­са­ди­на (Па­са­де­на), штат Ка­ли­фор­ния] - ис­сле­до­ва­ния пла­нет и др.

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