НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО АЭРОНАВТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (НАСА)
НАСА, НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО АЭРОНАВТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (английский National Aeronautics and Space Administration, сокращено NASA) - правительственная организация, реализующая космическую политику администрации США в области гражданского космоса, а также осуществляющая программы двойного назначения в аэрокосмической области и отвечающая за создание перспективных технологий.
Организована в июле 1958 года, штаб-квартира в Вашингтоне. НАСА координировала работу промышленности США в ходе т. н. космической гонки (за первенство в освоении космоса) между СССР и США в 1950-1980-х годах. Наиболее успешные программы НАСА: «Сатурн - Аполлон» (в т. ч. 6 пилотируемых полётов на Луну, 1969-1972 годы), космический телескоп «Хаббл» (с 1990 года), «Спейс шаттл» (1981-2011 годы) и др. НАСА принадлежит ведущая роль в международном сотрудничестве в области космонавтики, в т. ч. с СССР и РФ [например, программы «Союз - Аполлон» (1975 год), «Мир - Шаттл» (1994-1998 годы), МКС (с 1998 года)].
В 2010 году приняты основные положения новой космической политики США, регулируемой НАСА, которые предусматривают дальнейшее углубление международного сотрудничества (в т. ч. в области исследования дальнего космоса, организации пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты), развитие перспективных технологий, необходимых для полётов к Луне, Марсу и астероидам, максимальную коммерциализацию низких околоземных орбит (например, коммерческие спутники различного назначения, космический туризм) и др. Планируется также продолжение программы МКС до 2020 года и далее, ведутся работы по созданию пилотируемого корабля «Орион», проводится сертификация ракет-носителей (в первую очередь «Атлас») для пилотируемых полётов, начата разработка сверхтяжёлой ракеты-носителя для полётов за пределы околоземной орбиты и др.
Основные научно-исследовательские организации НАСА: Космический центр им. Л. Джонсона (Хьюстон, штат Техас) - программы пилотируемых полётов; Центр космических полётов им. Дж. Маршалла (близ города Хантсвилл, штат Алабама) - программы по ракетам-носителям; Космический центр им. Дж. Кеннеди (мыс Канаверал, штат Флорида) - предстартовая подготовка и запуски КК; Центр космических полётов им. Р. Годдарда (Гринбелт, штат Мэриленд) - научные программы; Исследовательский центр им. Дж. Гленна (Кливленд, штат Огайо) - программы по аэронавтике и космонавтике; Исследовательский центр им. Р. Эймса (Моффетт-Филд, штат Калифорния) - различные научные направления (информационные технологии, аэродинамич. исследования и др.); Исследовательский центр им. С. П. Ленгли (Хамптон, штат Виргиния) - аэронавигационные исследования, посадка на Луну; Лаборатория реактивного движения [Пасадина (Пасадена), штат Калифорния] - исследования планет и др.