НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ - политическая партия в Индонезии .

Ос­но­ва­на 04.07.1927 года в Бан­дун­ге груп­пой ин­до­незийских на­цио­на­ли­стов во гла­ве с инженером Су­кар­но, став­шим её главным идео­ло­гом. До 1928 года но­си­ла название «Ин­до­незийская национальная ас­со­циа­ция». На­ря­ду с вы­дви­же­ни­ем об­ще­де­мо­кра­тических тре­бо­ва­ний, пре­сле­до­ва­ла цель до­бить­ся по­ли­тической и эко­но­мической не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии от Ни­дер­лан­дов. Про­во­ди­ла по­ли­ти­ку не­со­труд­ни­че­ст­ва с ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми. В 1930 году из-за дав­ле­ния и ре­прес­сий со сто­ро­ны ни­дерландской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции объ­я­ви­ла о са­мо­рос­пус­ке, но уже в 1931 году её пре­ем­ни­цей ста­ла Пар­тия Ин­до­не­зии (Пар­тин­до).

НПИ воз­ро­ди­лась 22.08.1945 года по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии, окон­ча­тель­но офор­ми­лась 29.01.1946 года на съез­де в городе Ке­ди­ри. Идео­ло­гической ос­но­вой НПИ ста­ли прин­ци­пы «Пан­ча си­ла» и мар­ха­энизм . Кос­тяк пар­тии со­ста­ви­ло чи­нов­ни­че­ст­во, городское на­се­ле­ние, час­тич­но кре­сть­ян­ство, в осо­бен­но­сти в восточных рай­онах острова Ява. К началу 1950-х годов НПИ пре­вра­ти­лась в круп­ней­шую пар­тию стра­ны, от­час­ти бла­го­да­ря ав­то­ри­те­ту пре­зи­ден­та Су­кар­но. Про­грам­ма НПИ со­дер­жа­ла ряд со­ци­аль­ных тре­бо­ва­ний, в т. ч. на­цио­на­ли­за­ции иностранных пред­при­ятий и бан­ков, по­вы­ше­ния жиз­нен­но­го уров­ня на­се­ле­ния, од­на­ко ос­та­ва­лась срав­ни­тель­но уме­рен­ной в под­хо­де к ост­ро сто­яв­шей аг­рар­ной про­бле­ме.

На пер­вых пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в 1955 году за­ня­ла 1-е ме­сто (22,3% го­ло­сов). Ли­де­ры НПИ воз­глав­ля­ли ка­би­не­ты в 1952-1955 годах и 1956-1957 годах. В августе 1958 года часть ле­во­го кры­ла вы­шла из НПИ и об­ра­зо­ва­ла Пар­тию Ин­до­не­зии. В 1957-1959 годах НПИ под­дер­жа­ла ини­циа­ти­ву Су­кар­но о пе­ре­хо­де к пре­зи­дент­ской фор­ме прав­ле­ния и от­ка­зе от пар­ла­мент­ской сис­те­мы (смотрите « На­прав­ляе­мая де­мо­кра­тия »). По­сле во­енного пе­ре­во­ро­та 1965-1966 годов на­хо­ди­лась в уме­рен­ной оп­по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ву Су­хар­то, в 1973 году под на­жи­мом вла­стей сли­лась с 4 на­цио­на­ли­стическими не­ис­ла­ми­ст­ски­ми пар­тия­ми (Ли­га под­держ­ки не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии, Пар­тия мур­ба, Ин­до­незийская хри­сти­ан­ская пар­тия и Ка­то­лическая пар­тия), об­ра­зо­вав Де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Ин­до­не­зии.

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