НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ - политическая партия в Индонезии.
Основана 04.07.1927 года в Бандунге группой индонезийских националистов во главе с инженером Сукарно, ставшим её главным идеологом. До 1928 года носила название «Индонезийская национальная ассоциация». Наряду с выдвижением общедемократических требований, преследовала цель добиться политической и экономической независимости Индонезии от Нидерландов. Проводила политику несотрудничества с колониальными властями. В 1930 году из-за давления и репрессий со стороны нидерландской колониальной администрации объявила о самороспуске, но уже в 1931 году её преемницей стала Партия Индонезии (Партиндо).
НПИ возродилась 22.08.1945 года после провозглашения независимости Индонезии, окончательно оформилась 29.01.1946 года на съезде в городе Кедири. Идеологической основой НПИ стали принципы «Панча сила» и мархаэнизм. Костяк партии составило чиновничество, городское население, частично крестьянство, в особенности в восточных районах острова Ява. К началу 1950-х годов НПИ превратилась в крупнейшую партию страны, отчасти благодаря авторитету президента Сукарно. Программа НПИ содержала ряд социальных требований, в т. ч. национализации иностранных предприятий и банков, повышения жизненного уровня населения, однако оставалась сравнительно умеренной в подходе к остро стоявшей аграрной проблеме.
На первых парламентских выборах в 1955 году заняла 1-е место (22,3% голосов). Лидеры НПИ возглавляли кабинеты в 1952-1955 годах и 1956-1957 годах. В августе 1958 года часть левого крыла вышла из НПИ и образовала Партию Индонезии. В 1957-1959 годах НПИ поддержала инициативу Сукарно о переходе к президентской форме правления и отказе от парламентской системы (смотрите «Направляемая демократия»). После военного переворота 1965-1966 годов находилась в умеренной оппозиции правительству Сухарто, в 1973 году под нажимом властей слилась с 4 националистическими неисламистскими партиями (Лига поддержки независимости Индонезии, Партия мурба, Индонезийская христианская партия и Католическая партия), образовав Демократическую партию Индонезии.