НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ В ПРАГЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ В ПРАГЕ - крупнейший художественный музей Чехии.
Создана в 1949 году на базе художественных коллекций Общества патриотических друзей искусства (основано в 1796 году), Галереи современного искусства королевства Богемия (частная коллекция императора Франца Иосифа I, основана в 1902 году), а также графических собраний Национального музея и Университетской библиотеки. Собрания галереи размещены в нескольких зданиях: в монастыре Святой Агнессы Чешской (первая половина XIII века; перестраивался; искусство Богемии и Центральной Европы, 1200-1550 годы), монастырь Святого Георгия (XVII-XVIII веков; искусство Богемии со времён императора Рудольфа II до барокко), дворцах Кинских (1755-1765 годы, архитекторы А. Лураго и К. И. Динценхофер, интерьеры - около 1830 года; чешское пейзажное искусство XVII-XXI веков) и Штернбергском (1698-1720 годы; европейское искусство от античности до барокко), в помещении Вальдштейнской школы верховой езды Вальдштейнского дворца (1623-1630 годы, архитекторы А. Спецца и Н. Себрегонди; сменные экспозиции; коллекция старого искусства), в доме «У Чёрной Богоматери» (здание в стиле чешского кубизма, 1911-1912 годы, архитектор Й. Гочар; искусство чешского кубизма первой половины XX века), Торгово-выставочном дворце (1925-1928 годы, архитекторы О. Тыл, Й. Фукс; перестроен после пожара 1974 года; чешское и зарубежное искусство XIX - начала XXI веков), все - в Праге; также в замке Збраслав близ Праги (перестроен после пожара в 1639 году; искусство стран Азии и Ближнего Востока, включая исламское искусство).
Хранит крупнейшую коллекцию чешской средневековой живописи (в т. ч. работы Мастера Теодорика) и скульптуры, чешского искусства XVI - начала XXI веков, произведения крупнейших мастеров европейского искусства многих школ: итальянской (А. делла Роббиа, А. Бронзино, Я. Тинторетто, Дж. Б. Тьеполо), немецкой (Х. Бальдунг, А. Дюрер, Л. Кранах Старший), нидерландской (Я. Госсарт), голландской (Рембрандт, Ф. Халс, Я. ван Гойен, Я. Стен), фламандской (П. П. Рубенс, А. ван Дейк, Д. Тенирс Младший), французской (О. Домье, Г. Курбе, импрессионисты, А. Руссо, П. Сезанн, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек, Ж. Сёрá), австрийской (Г. Климт), испанской (Эль Греко, Х. де Рибера, Ф. Гойя), русской (И. Е. Репин), также работы художников Китая, Японии, Индии, Тибета и др. Музей ведёт большую научную и выставочную работу.