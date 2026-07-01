НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ В ПРАГЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ В ПРАГЕ - круп­ней­ший ху­до­же­ст­вен­ный му­зей Че­хии.

Соз­да­на в 1949 году на ба­зе ху­дожественных кол­лек­ций Общества пат­рио­тических дру­зей искусства (ос­но­ва­но в 1796 году), Га­ле­реи современного искусства ко­ро­лев­ст­ва Бо­ге­мия (ча­ст­ная кол­лек­ция императора Фран­ца Ио­си­фа I, ос­но­ва­на в 1902 году), а так­же гра­фических со­б­ра­ний Национального му­зея и Уни­вер­си­тет­ской библиотеки. Со­б­ра­ния галереи раз­ме­ще­ны в не­сколь­ких зда­ни­ях: в монастыре Святой Аг­нес­сы Чеш­ской (первая половина XIII века; пе­ре­страи­вал­ся; искусство Бо­ге­мии и Центральной Ев­ро­пы, 1200-1550 годы), монастырь Святого Ге­ор­гия (XVII-XVIII веков; искусство Бо­ге­мии со вре­мён императора Ру­доль­фа II до ба­рок­ко), двор­цах Кин­ских (1755-1765 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Лу­ра­го и К. И. Дин­цен­хо­фер, ин­терь­е­ры - около 1830 года; чешское пей­заж­ное искусство XVII-XXI веков) и Штерн­берг­ском (1698-1720 годы; ев­ропейское искусство от ан­тич­но­сти до ба­рок­ко), в по­ме­ще­нии Вальд­штейн­ской шко­лы вер­хо­вой ез­ды Вальд­штейн­ско­го двор­ца (1623-1630 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Спец­ца и Н. Себ­ре­гон­ди; смен­ные экс­по­зи­ции; кол­лек­ция ста­ро­го искусства), в до­ме «У Чёр­ной Бо­го­ма­те­ри» (зда­ние в сти­ле чеш­ско­го ку­биз­ма, 1911-1912 годы, архитектор Й. Го­чар ; искусство чешского ку­биз­ма первой половины XX века), Тор­го­во-вы­ста­воч­ном двор­це (1925-1928 годы, ар­хи­тек­то­ры О. Тыл, Й. Фукс; пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра 1974 года; чеш­ское и за­ру­беж­ное искусство XIX - начала XXI веков), все - в Пра­ге; так­же в зам­ке Збра­слав близ Пра­ги (пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра в 1639 году; искусство стран Азии и Ближ­не­го Вос­то­ка, вклю­чая ис­лам­ское искусство).

Хра­нит круп­ней­шую кол­лек­цию чешской средневековой жи­во­пи­си (в т. ч. ра­бо­ты Мас­те­ра Тео­до­ри­ка) и скульп­ту­ры, чешского искусства XVI - начала XXI веков, про­из­ве­де­ния круп­ней­ших мас­те­ров ев­ропейского искусства многих школ: италь­ян­ской (А. дел­ла Роб­биа, А. Брон­зи­но, Я. Тин­то­рет­то, Дж. Б. Тье­по­ло), не­мец­кой (Х. Баль­дунг, А. Дю­рер, Л. Кра­нах Стар­ший ), ни­дер­ланд­ской (Я. Гос­сарт), гол­ланд­ской (Рем­брандт, Ф. Халс, Я. ван Гой­ен, Я. Стен), фла­манд­ской (П. П. Ру­бенс, А. ван Дейк, Д. Те­нирс Млад­ший), фран­цуз­ской (О. До­мье, Г. Кур­бе, им­прес­сио­ни­сты, А. Рус­со, П. Се­занн, П. Го­ген, А. де Ту­луз-Лот­рек, Ж. Сёрá), ав­ст­рий­ской ( Г. Климт ), ис­пан­ской (Эль Гре­ко, Х. де Ри­бе­ра, Ф. Гойя), рус­ской (И. Е. Ре­пин), так­же ра­бо­ты ху­дож­ни­ков Ки­тая, Япо­нии, Ин­дии, Ти­бе­та и др. Му­зей ве­дёт боль­шую на­уч­ную и вы­ста­воч­ную ра­бо­ту.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)