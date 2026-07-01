НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - пе­ре­вод в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва иму­ще­ст­ва , при­над­ле­жа­ще­го ча­ст­ным ли­цам или кол­лек­тив­ным соб­ст­вен­ни­кам, на воз­мезд­ной или без­воз­мезд­ной ос­но­ве.

Ха­рак­тер национализации за­ви­сит от то­го, кем, в ка­ких це­лях и в ка­кую ис­торическую эпо­ху она про­во­дит­ся. Национализация мо­жет дик­то­вать­ся эко­но­мической це­ле­со­об­раз­но­стью (ча­ще все­го на­цио­на­ли­зи­ру­ют­ся ка­пи­та­ло­ём­кие и ма­ло­рен­та­бель­ные пред­при­ятия), не­об­хо­ди­мо­стью ук­ре­п­ле­ния обо­ро­но­спо­соб­но­сти стра­ны, за­да­чей смяг­че­ния со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки, а так­же по­ли­тическими це­ля­ми. Бы­ва­ет час­тич­ной (национализация час­ти ак­ций или национализация отдельных ком­па­ний и от­рас­лей) и гло­баль­ной (национализация иму­ще­ст­ва прак­ти­че­ски всех субъ­ек­тов хо­зяй­ст­во­ва­ния в стра­не). Пра­во го­су­дар­ст­ва на­цио­на­ли­зи­ро­вать соб­ст­вен­ность пре­ду­смот­ре­но в Хар­тии эко­но­ми­че­ских прав и обя­зан­но­стей го­су­дарств (1974 год).

За­ко­но­да­тель­ст­во боль­шин­ст­ва стран оп­ре­де­ля­ет национализацию как эко­но­мическую ме­ру, про­во­ди­мую в об­ществ. ин­те­ре­сах на ос­но­ва­нии специального ак­та ком­пе­тентно­го государственного ор­га­на с вы­пла­той ком­пен­са­ции соб­ст­вен­ни­ку на­цио­на­ли­зи­руе­мо­го иму­ще­ст­ва. За­кон о национализации име­ет экс­тер­ри­то­ри­аль­ное дей­ст­вие, т. е. дол­жен при­зна­вать­ся и за пре­де­ла­ми стра­ны. Го­су­дар­ст­во, при­ни­маю­щее ре­ше­ние о национализации, мо­жет пу­тём за­клю­че­ния ме­ж­ду­народных со­гла­ше­ний уре­гу­ли­ро­вать во­прос об иму­щественных пре­тен­зи­ях с го­су­дар­ст­ва­ми, чьи ин­те­ре­сы бы­ли за­тро­ну­ты. Национализацию от­ли­ча­ют от со­циа­ли­за­ции как раз­ви­ваю­ще­го­ся про­цес­са пе­ре­да­чи в кол­лек­тив­ную соб­ст­вен­ность средств и ре­зуль­та­тов про­из­вод­ст­ва без рез­ко­го на­ру­ше­ния дея­тель­но­сти хо­зяйственного ме­ха­низ­ма, кон­фи­ска­ции как ме­ры на­ка­за­ния ин­ди­ви­ду­аль­но­го по­ряд­ка, се­к­ве­ст­ра - временного ог­ра­ни­че­ния или за­пре­та на поль­зо­ва­ние иму­ще­ст­вом в чрез­вы­чай­ных об­стоя­тель­ст­вах.

Идея национализации за­ро­ди­лась в ле­вых кру­гах в XIX веке, пер­во­на­чаль­но как су­гу­бо по­ли­ти­че­ская (по­сту­лат об об­ра­ще­нии средств про­из­вод­ст­ва в об­щественную соб­ст­вен­ность в ка­че­ст­ве од­но­го из важ­ней­ших ус­ло­вий по­строе­ния со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва в 1848 году вклю­чён К. Мар­ксом и Ф. Эн­гель­сом в «Ма­ни­фест Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии»). Та­ко­вой она в об­щих чер­тах ос­та­ёт­ся в про­грамм­ных до­ку­мен­тах ком­му­ни­стических пар­тий и в на­ши дни. По­сте­пен­но в XIX веке, и осо­бен­но в XX веке, бур­жу­аз­ны­ми учё­ны­ми и прак­ти­ка­ми ос­мыс­ле­на идея национализации как сред­ст­ва мак­ро­эко­но­мической ста­би­ли­за­ции, она бы­ла до­пол­не­на кон­цеп­ци­ей кейн­си­ан­ст­ва.

Государственная соб­ст­вен­ность ста­ла рас­смат­ри­вать­ся в ка­че­ст­ве не­об­хо­ди­мо­го ус­ло­вия государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния, при этом ин­ве­сти­ци­ям го­су­дар­ст­ва при­да­ва­лась роль ско­рее сред­ст­ва сгла­жи­ва­ния со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва в пе­рио­ды эко­но­мических спа­дов, в мень­шей сте­пе­ни - спо­со­ба по­вы­ше­ния про­из­во­ди­тель­но­сти. В та­ком ви­де идей национализация и рас­ши­ре­ния государственного уча­стия в эко­но­ми­ке при­дер­жи­ва­ют­ся со­ци­ал-де­мо­кра­тические пар­тии, а так­же пра­ви­тель­ст­ва, где цен­три­ст­ские или ле­вые си­лы по­лу­ча­ют зна­чительное пред­ста­ви­тель­ст­во. Идее национализации про­ти­во­сто­ит ли­бе­раль­ная эко­но­мическая мо­дель, пре­ду­смат­ри­ваю­щая в це­лом по­сле­до­ва­тельное са­мо­уст­ра­не­ние го­су­дар­ст­ва от уча­стия в ре­гу­ли­ро­ва­нии эко­но­ми­ки. В за­ви­си­мо­сти от ис­то­рических и эко­но­мических об­стоя­тельств ак­ту­аль­ной ста­но­вит­ся то од­на, то дру­гая из этих мо­де­лей.

Впер­вые на прак­ти­ке наи­бо­лее мас­штаб­ная в ис­то­рии национализация про­ве­де­на в советской Рос­сии по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года. Она яв­ля­лась од­ним из ин­ст­ру­мен­тов ук­ре­п­ле­ния вла­сти советского пра­ви­тель­ст­ва и по­ли­ти­ки строи­тель­ст­ва со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва. Осу­ще­ст­в­ля­лась на без­воз­мезд­ной ос­но­ве. Пер­вый акт национализации - Дек­рет о зем­ле , от­ме­нив­ший ча­ст­ную соб­ст­вен­ность на зем­лю и её не­дра. Фак­ти­че­ски весь зе­мель­ный фонд пе­ре­хо­дил в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва, что позд­нее бы­ло кон­кре­ти­зи­ро­ва­но «По­ло­же­ни­ем о со­циа­ли­сти­ческом зем­ле­уст­рой­ст­ве и ме­рах пе­ре­хо­да к со­циа­ли­сти­че­ско­му зем­ле­де­лию» от 14.02.1919 года (главной це­лью со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний на се­ле при­зна­ва­лось об­об­ще­ст­в­ле­ние зем­ле­поль­зо­ва­ния и соз­да­ние еди­но­го про­из­водственного хо­зяй­ст­ва) и за­кре­п­ле­но статьей 2 Зе­мель­но­го ко­дек­са РСФСР 1922 года.

Национализации промышленности пред­ше­ст­во­ва­ло вве­де­ние ре­ше­ни­ем ВЦИК и СНК от 14(27). 11.1917 года ра­бо­че­го кон­тро­ля на пред­при­яти­ях (рас­про­стра­нял­ся на про­изводство, ку­п­лю-про­да­жу, хра­не­ние про­дук­тов, сы­рья и фи­нан­со­вую дея­тель­ность). От­каз вла­дель­цев и ад­ми­ни­ст­ра­ции пред­при­ятий под­чи­нять­ся тре­бо­ва­ни­ям ра­бо­че­го кон­тро­ля вы­звал по­спеш­ную и сти­хий­ную в тот пе­ри­од национализацию, ини­циа­то­ра­ми ко­то­рой вы­сту­па­ли фаб­рич­но-за­во­дские ко­ми­те­ты и ра­ди­каль­но на­стро­ен­ные ме­ст­ные вла­сти (но­ябрь 1917 года - февраль 1918 года; «крас­но­гвар­дей­ская ата­ка на ка­пи­тал»). К мар­ту 1918 года, по дан­ным промышленной пе­ре­пи­си то­го же го­да (не ох­ва­ты­ва­ла Урал, Дон­басс, Тур­ке­стан, Си­бирь и Даль­ний Вос­ток), на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но свыше 800 пред­при­ятий, главным образом в центральных и северо-западных гу­бер­ни­ях, а так­же в По­волжье.

Дек­рет ВЦИК «О на­цио­на­ли­за­ции бан­ков» от 14(27).12.1917 года вво­дил государственную мо­но­по­лию на бан­ков­ское де­ло. Ак­цио­нер­ные ком­мерческие бан­ки и бан­кир­ские кон­то­ры под­ле­жа­ли слия­нию с бывшим Государственным бан­ком Рос­сии (на­хо­дил­ся под кон­тро­лем боль­ше­ви­ков по­сле их при­хо­да к вла­сти) в еди­ный На­род­ный банк РСФСР; ипо­теч­ные бан­ки, об­ще­ст­ва вза­им­но­го кре­ди­та и пр. ли­к­ви­ди­ро­ва­лись. В ве­де­ние советского пра­ви­тель­ст­ва пе­ре­шли зо­ло­той за­пас Рос­сии, де­неж­ные сред­ст­ва и эмис­сия де­нег. Со­глас­но дек­ре­там СНК РСФСР, соб­ст­вен­но­стью го­су­дар­ст­ва ста­ли мор­ской и реч­ной тор­го­вый флот [23.01(05.02). 1918 года], же­лез­ные до­ро­ги и железнодорожный транс­порт (фак­ти­че­ски в начале 1918 года, юри­ди­че­ски - в со­от­вет­ст­вии с дек­ре­та­ми от 28.06.1918 года и 04.09.1918 года), ус­та­нов­ле­на государственная мо­но­по­лия на внеш­нюю (22.04.1918 года) и внутреннюю (21.11.1918 года) тор­гов­лю.

Ого­су­дар­ст­вле­ние бан­ков­ских ка­пи­та­лов соз­да­ло бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для ра­ди­каль­ной и по­сле­до­ва­тель­ной национализации круп­ной промышленности. Дек­ре­том СНК от 28.06.1918 года на­ча­та национализация це­лых от­рас­лей. К осе­ни 1918 года на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но свыше 9,5 тыс. пред­при­ятий, вес­ной 1919 года национализация круп­ной промышленности бы­ла прак­ти­че­ски пол­но­стью окон­че­на. Ле­том 1919 года мас­со­вая национализация рас­про­стра­не­на на сред­ние и не­большие пред­при­ятия, по­ста­нов­ле­ни­ем ВСНХ от 29.11.1920 года на­цио­на­ли­зи­ро­ва­лись все пред­при­ятия с чис­лом ра­бо­чих свыше 5 при ме­ха­ническом дви­га­те­ле или свыше 10 - без ме­ха­нического дви­га­те­ля. В ре­зуль­та­те об­щее чис­ло на­цио­на­ли­зи­рованных пред­при­ятий пре­вы­си­ло 37 тыс. В ус­ло­ви­ях про­ве­де­ния но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки советское пра­ви­тель­ст­во в 1921-1922 годах про­ве­ло час­тич­ную де­на­цио­на­ли­за­цию (её ито­ги свёр­ну­ты с окон­ча­ни­ем НЭПа). Од­на­ко все важ­ней­шие сред­ст­ва про­изводства, железнодорожный, вод­ный и воздушный транс­порт, бан­ки, сред­ст­ва свя­зи, объ­ек­ты хо­зяйственной и со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры ос­та­ва­лись в государственной соб­ст­вен­но­сти, что бы­ло за­фик­си­ро­ва­но статьей 15 Кон­сти­ту­ции РСФСР 1925 года, на со­юз­ном уров­не - статьей 6 Кон­сти­ту­ции СССР 1936 года и статьей 11 Кон­сти­ту­ции СССР 1977 года.

Для управ­ле­ния на­цио­на­ли­зи­рованной соб­ст­вен­но­стью соз­дан ог­ром­ный государственный ап­па­рат во гла­ве с ВСНХ. На­ря­ду с государственной соб­ст­вен­но­стью, имев­шей оп­ре­де­ляю­щее зна­че­ние для советской эко­но­ми­ки, про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать соб­ст­вен­ность кол­хоз­ная и коо­пе­ра­тив­ная, а так­же соб­ствен­ность ос­но­ван­ных на лич­ном тру­де без при­вле­че­ния на­ём­ной ра­бо­чей си­лы мел­ких ча­ст­ных хо­зяйств еди­но­лич­ных кре­сть­ян и кус­та­рей. В свя­зи с низ­кой эф­фек­тив­но­стью цен­тра­ли­зо­ван­но ре­гу­ли­руе­мой государственной эко­но­ми­ки советское ру­ко­вод­ство в хо­де пе­ре­строй­ки вновь на­ча­ло про­во­дить по­ли­ти­ку де­на­цио­на­ли­за­ции: в 1987-1990 годах рас­ши­ре­ны воз­мож­но­сти для пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти коо­пе­ра­тив­ных пред­при­ятий в сфе­ре ус­луг, про­из­вод­ст­ве по­тре­би­тель­ских то­ва­ров, сельском хозяйстве, бы­ла на­ру­ше­на государственная мо­но­по­лия в бан­ков­ской сфе­ре и пр.

В со­от­вет­ст­вии с «Ос­но­ва­ми за­ко­но­да­тель­ст­ва Сою­за ССР и со­юз­ных рес­пуб­лик о зем­ле» (28.02.1990 года) гра­ж­да­нам пре­дос­тав­ле­но «пра­во на по­лу­че­ние в по­жиз­нен­ное на­сле­дуе­мое вла­де­ние зе­мель­ных уча­ст­ков» для за­ня­тия сельским хозяйством, строи­тель­ст­ва и др. про­из­водственной дея­тель­но­сти. За­кон СССР «Об ос­нов­ных на­ча­лах раз­го­су­дар­ст­вле­ния и при­ва­ти­за­ции» от 01.07.1991 года оп­ре­де­лял прин­ци­пы и ус­ло­вия пре­об­ра­зо­ва­ния государственных пред­при­ятий в ча­ст­ные ин­ди­ви­ду­аль­ные, ча­ст­но-кол­лек­тив­ные, коо­пе­ра­тив­ные, аренд­ные и др. (с рас­па­дом СССР в декабре 1991 года ут­ра­тил си­лу).

В Российской Фе­де­ра­ции с 1992 года раз­вер­ну­лась ши­ро­кая при­ва­ти­за­ция государственной соб­ст­вен­но­сти, став­шая важ­ней­шим фак­то­ром раз­ви­тия ры­ноч­ной эко­но­ми­ки. Кон­сти­ту­ция Российской Фе­де­ра­ции в рав­ной ме­ре га­ран­ти­ру­ет пра­ва и за­щи­ту ча­ст­ной, государственной, му­ни­ци­паль­ной и др. форм соб­ст­вен­но­сти. Со­глас­но Гра­ж­дан­ско­му ко­дек­су РФ (статья 235), национализаци долж­на про­во­дить­ся в по­ряд­ке, ус­та­нов­лен­ном фе­де­раль­ным за­ко­ном (в на­стоя­щий мо­мент не при­нят). Пол­ный или час­тич­ный вы­куп пред­при­ятий го­су­дар­ст­вом воз­мо­жен на ос­но­ва­нии обыч­ных до­го­во­ров ку­п­ли-про­да­жи.

В стра­нах ры­ноч­ной эко­но­ми­ки к национализации об­ра­ща­ют­ся, как пра­ви­ло, во вре­мя эко­но­мических кри­зи­сов или для пре­одо­ле­ния не­га­тив­ных по­след­ст­вий войн, в зна­чительной сте­пе­ни под влия­ни­ем ле­вых сил. В го­ды Ве­ли­кой де­прес­сии час­тич­ную национализацию про­вёл ряд ев­ропейских стран, например пра­ви­тель­ст­во На­род­но­го фрон­та во Фран­ции на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло несколько во­енных за­во­дов, в 1937 году об­ра­зо­ва­ло Национальное общество же­лез­ных до­рог, под управ­ле­ние ко­то­ро­го пе­ре­шли все французские же­лез­ные до­ро­ги. После Второй ми­ро­вой вой­ны для пре­одо­ле­ния её по­след­ст­вий во Фран­ции и лей­бо­ри­ст­ским пра­ви­тель­ст­вом в Ве­ли­ко­бри­та­нии на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны со­от­вет­ст­вен­но Банк Фран­ции и Банк Анг­лии, а так­же уголь­ная промышленность, про­изводство элек­тро­энер­гии, га­за, транс­порт, не­ко­то­рые др. от­рас­ли.

С конца 1980-х годов рост зна­че­ния ли­бе­раль­ных цен­но­стей в эко­но­ми­ке боль­шин­ст­ва за­пад­ных стран всё бо­лее уси­ли­вал­ся. Это во мно­гом, ка­за­лось бы, окон­ча­тель­но сня­ло с по­ве­ст­ки дня во­прос о национализации. Од­на­ко эко­но­мический кри­зис, на­чав­ший­ся в 2008 году, за­ста­вил ру­ко­во­дство многих ин­ду­ст­ри­аль­ных стран, да­же ори­ен­ти­ро­ван­ных на су­гу­бо ли­бе­раль­ные цен­но­сти, об­ра­тить­ся к час­тич­ной национализации как од­но­му из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных ан­ти­кри­зис­ных средств. Например, в США рес­пуб­ли­кан­ское пра­ви­тель­ст­во по­шло на бес­пре­це­дент­ный шаг и осу­ще­ст­ви­ло фи­нан­со­вые инъ­ек­ции в об­мен на при­ви­ле­ги­ро­ван­ные ак­ции ря­да бан­ков, в т. ч. Fannie Mae и Freddie Mac, в 2009 году зая­ви­ло о го­тов­но­сти в рам­ках ан­ти­кри­зис­ной про­грам­мы кон­вер­ти­ро­вать их в обыч­ные (го­ло­сую­щие) ак­ции, что не­ко­то­рые экс­пер­ты на­зва­ли «пол­зу­чей национализацией»; в Ве­ли­ко­бри­та­нии лей­бо­ри­ст­ское пра­ви­тель­ст­во вы­ку­пи­ло зна­чительную до­лю ак­ций бан­ков Royal Bank of Scotland (RBS) и Lloyds Banking Group (об­ра­зо­ван в ре­зуль­та­те слия­ния Lloyds TSB и HBOS). Рос­сия во вре­мя эко­но­мического кри­зи­са от­ка­за­лась при­бег­нуть к пря­мой национализации круп­ных фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов, под­дер­жав су­ще­ст­вую­щий фи­нан­со­вый сек­тор.

Национализация в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах - важ­ное сред­ст­во за­вое­ва­ния эко­но­мической не­за­ви­си­мо­сти в пер­вую оче­редь от иностранного ка­пи­та­ла, ко­то­ро­му в про­шлом при­над­ле­жа­ла зна­чительная часть основных средств про­изводства и транс­пор­та. В этих стра­нах национализацией на­зы­ва­ют пе­ре­ход соб­ст­вен­но­сти иностранных ком­па­ний не толь­ко в ру­ки го­су­дар­ст­ва, но и к пред­ста­ви­те­лям национальных пред­при­ни­мательских кру­гов. В хо­де про­ве­дён­ных в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах аг­рар­ных ре­форм часть зем­ли пе­ре­шла в государственный сек­тор. Про­изводство, как пра­ви­ло, на­цио­на­ли­зи­ру­ет­ся, ес­ли пра­ви­тель­ст­во счи­та­ет, что иностранная ком­па­ния экс­пор­ти­ру­ет слиш­ком боль­шую часть при­бы­ли за ру­беж. Но ес­ли эко­но­ми­че­ски раз­ви­тые стра­ны счи­та­ют, что национализация ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти долж­на про­ис­хо­дить в со­от­вет­ст­вии с «ми­ни­му­мом ме­ж­ду­народного стан­дар­та», за­креп­лён­но­го ме­ж­ду­народным пра­вом, то раз­ви­ваю­щие­ся стра­ны, на­про­тив, на­стаи­ва­ют на том, что об­стоя­тель­ст­ва и ус­ло­вия национализации долж­ны ос­та­вать­ся на ус­мот­ре­ние на­цио­на­ли­зи­рую­щих го­су­дарств, а национализация долж­на про­хо­дить в со­от­вет­ст­вии с национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом.

Про­цесс по­стко­ло­ни­аль­но­го раз­ви­тия со­про­во­ж­дал­ся тре­бо­ва­ни­ем раз­ви­ваю­щих­ся стран ус­та­но­вить но­вый ме­ж­ду­народный эко­но­мический по­ря­док. Оно на­шло вы­ра­же­ние в ре­зо­лю­ции Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН о по­сто­ян­ном су­ве­ре­ни­те­те над при­род­ны­ми ре­сур­са­ми (1962 год), за­кре­пив­шей воз­мож­ность национализации в це­лях обес­пе­че­ния национальных ин­те­ре­сов. В слу­ча­ях национализации в со­от­вет­ст­вии с национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом и со­блю­де­ни­ем пра­вил ме­ж­ду­народного пра­ва пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся воз­ме­ще­ние соб­ст­вен­ни­ку на­цио­на­ли­зи­руе­мо­го иму­ще­ст­ва.

Ис­то­рический опыт по­ка­зы­ва­ет, что национализация, как и об­рат­ный про­цесс - при­ва­ти­за­ция, яв­ля­ют­ся мощ­ны­ми сред­ст­ва­ми ре­ше­ния про­блем раз­ви­тия эко­но­ми­ки и при­но­сят по­ло­жи­тель­ный эф­фект, ко­гда вы­сту­па­ют как ин­ст­ру­мен­ты эко­но­мической по­ли­ти­ки, а не в ка­че­ст­ве спо­со­бов дос­ти­же­ния док­три­наль­ных це­лей.

Исторические источники:

На­цио­на­ли­за­ция про­мыш­лен­но­сти в СССР. Сб. до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов 1917–1920 гг. М., 1954.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)