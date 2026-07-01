НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - перевод в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам, на возмездной или безвозмездной основе.
Характер национализации зависит от того, кем, в каких целях и в какую историческую эпоху она проводится. Национализация может диктоваться экономической целесообразностью (чаще всего национализируются капиталоёмкие и малорентабельные предприятия), необходимостью укрепления обороноспособности страны, задачей смягчения социальной политики, а также политическими целями. Бывает частичной (национализация части акций или национализация отдельных компаний и отраслей) и глобальной (национализация имущества практически всех субъектов хозяйствования в стране). Право государства национализировать собственность предусмотрено в Хартии экономических прав и обязанностей государств (1974 год).
Законодательство большинства стран определяет национализацию как экономическую меру, проводимую в обществ. интересах на основании специального акта компетентного государственного органа с выплатой компенсации собственнику национализируемого имущества. Закон о национализации имеет экстерриториальное действие, т. е. должен признаваться и за пределами страны. Государство, принимающее решение о национализации, может путём заключения международных соглашений урегулировать вопрос об имущественных претензиях с государствами, чьи интересы были затронуты. Национализацию отличают от социализации как развивающегося процесса передачи в коллективную собственность средств и результатов производства без резкого нарушения деятельности хозяйственного механизма, конфискации как меры наказания индивидуального порядка, секвестра - временного ограничения или запрета на пользование имуществом в чрезвычайных обстоятельствах.
Идея национализации зародилась в левых кругах в XIX веке, первоначально как сугубо политическая (постулат об обращении средств производства в общественную собственность в качестве одного из важнейших условий построения социалистического общества в 1848 году включён К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифест Коммунистической партии»). Таковой она в общих чертах остаётся в программных документах коммунистических партий и в наши дни. Постепенно в XIX веке, и особенно в XX веке, буржуазными учёными и практиками осмыслена идея национализации как средства макроэкономической стабилизации, она была дополнена концепцией кейнсианства.
Государственная собственность стала рассматриваться в качестве необходимого условия государственного регулирования, при этом инвестициям государства придавалась роль скорее средства сглаживания социального неравенства в периоды экономических спадов, в меньшей степени - способа повышения производительности. В таком виде идей национализация и расширения государственного участия в экономике придерживаются социал-демократические партии, а также правительства, где центристские или левые силы получают значительное представительство. Идее национализации противостоит либеральная экономическая модель, предусматривающая в целом последовательное самоустранение государства от участия в регулировании экономики. В зависимости от исторических и экономических обстоятельств актуальной становится то одна, то другая из этих моделей.
Впервые на практике наиболее масштабная в истории национализация проведена в советской России после Октябрьской революции 1917 года. Она являлась одним из инструментов укрепления власти советского правительства и политики строительства социалистического общества. Осуществлялась на безвозмездной основе. Первый акт национализации - Декрет о земле, отменивший частную собственность на землю и её недра. Фактически весь земельный фонд переходил в собственность государства, что позднее было конкретизировано «Положением о социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию» от 14.02.1919 года (главной целью социалистических преобразований на селе признавалось обобществление землепользования и создание единого производственного хозяйства) и закреплено статьей 2 Земельного кодекса РСФСР 1922 года.
Национализации промышленности предшествовало введение решением ВЦИК и СНК от 14(27). 11.1917 года рабочего контроля на предприятиях (распространялся на производство, куплю-продажу, хранение продуктов, сырья и финансовую деятельность). Отказ владельцев и администрации предприятий подчиняться требованиям рабочего контроля вызвал поспешную и стихийную в тот период национализацию, инициаторами которой выступали фабрично-заводские комитеты и радикально настроенные местные власти (ноябрь 1917 года - февраль 1918 года; «красногвардейская атака на капитал»). К марту 1918 года, по данным промышленной переписи того же года (не охватывала Урал, Донбасс, Туркестан, Сибирь и Дальний Восток), национализировано свыше 800 предприятий, главным образом в центральных и северо-западных губерниях, а также в Поволжье.
Декрет ВЦИК «О национализации банков» от 14(27).12.1917 года вводил государственную монополию на банковское дело. Акционерные коммерческие банки и банкирские конторы подлежали слиянию с бывшим Государственным банком России (находился под контролем большевиков после их прихода к власти) в единый Народный банк РСФСР; ипотечные банки, общества взаимного кредита и пр. ликвидировались. В ведение советского правительства перешли золотой запас России, денежные средства и эмиссия денег. Согласно декретам СНК РСФСР, собственностью государства стали морской и речной торговый флот [23.01(05.02). 1918 года], железные дороги и железнодорожный транспорт (фактически в начале 1918 года, юридически - в соответствии с декретами от 28.06.1918 года и 04.09.1918 года), установлена государственная монополия на внешнюю (22.04.1918 года) и внутреннюю (21.11.1918 года) торговлю.
Огосударствление банковских капиталов создало благоприятные условия для радикальной и последовательной национализации крупной промышленности. Декретом СНК от 28.06.1918 года начата национализация целых отраслей. К осени 1918 года национализировано свыше 9,5 тыс. предприятий, весной 1919 года национализация крупной промышленности была практически полностью окончена. Летом 1919 года массовая национализация распространена на средние и небольшие предприятия, постановлением ВСНХ от 29.11.1920 года национализировались все предприятия с числом рабочих свыше 5 при механическом двигателе или свыше 10 - без механического двигателя. В результате общее число национализированных предприятий превысило 37 тыс. В условиях проведения новой экономической политики советское правительство в 1921-1922 годах провело частичную денационализацию (её итоги свёрнуты с окончанием НЭПа). Однако все важнейшие средства производства, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, объекты хозяйственной и социальной инфраструктуры оставались в государственной собственности, что было зафиксировано статьей 15 Конституции РСФСР 1925 года, на союзном уровне - статьей 6 Конституции СССР 1936 года и статьей 11 Конституции СССР 1977 года.
Для управления национализированной собственностью создан огромный государственный аппарат во главе с ВСНХ. Наряду с государственной собственностью, имевшей определяющее значение для советской экономики, продолжали существовать собственность колхозная и кооперативная, а также собственность основанных на личном труде без привлечения наёмной рабочей силы мелких частных хозяйств единоличных крестьян и кустарей. В связи с низкой эффективностью централизованно регулируемой государственной экономики советское руководство в ходе перестройки вновь начало проводить политику денационализации: в 1987-1990 годах расширены возможности для предпринимательской деятельности кооперативных предприятий в сфере услуг, производстве потребительских товаров, сельском хозяйстве, была нарушена государственная монополия в банковской сфере и пр.
В соответствии с «Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о земле» (28.02.1990 года) гражданам предоставлено «право на получение в пожизненное наследуемое владение земельных участков» для занятия сельским хозяйством, строительства и др. производственной деятельности. Закон СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации» от 01.07.1991 года определял принципы и условия преобразования государственных предприятий в частные индивидуальные, частно-коллективные, кооперативные, арендные и др. (с распадом СССР в декабре 1991 года утратил силу).
В Российской Федерации с 1992 года развернулась широкая приватизация государственной собственности, ставшая важнейшим фактором развития рыночной экономики. Конституция Российской Федерации в равной мере гарантирует права и защиту частной, государственной, муниципальной и др. форм собственности. Согласно Гражданскому кодексу РФ (статья 235), национализаци должна проводиться в порядке, установленном федеральным законом (в настоящий момент не принят). Полный или частичный выкуп предприятий государством возможен на основании обычных договоров купли-продажи.
В странах рыночной экономики к национализации обращаются, как правило, во время экономических кризисов или для преодоления негативных последствий войн, в значительной степени под влиянием левых сил. В годы Великой депрессии частичную национализацию провёл ряд европейских стран, например правительство Народного фронта во Франции национализировало несколько военных заводов, в 1937 году образовало Национальное общество железных дорог, под управление которого перешли все французские железные дороги. После Второй мировой войны для преодоления её последствий во Франции и лейбористским правительством в Великобритании национализированы соответственно Банк Франции и Банк Англии, а также угольная промышленность, производство электроэнергии, газа, транспорт, некоторые др. отрасли.
С конца 1980-х годов рост значения либеральных ценностей в экономике большинства западных стран всё более усиливался. Это во многом, казалось бы, окончательно сняло с повестки дня вопрос о национализации. Однако экономический кризис, начавшийся в 2008 году, заставил руководство многих индустриальных стран, даже ориентированных на сугубо либеральные ценности, обратиться к частичной национализации как одному из наиболее популярных антикризисных средств. Например, в США республиканское правительство пошло на беспрецедентный шаг и осуществило финансовые инъекции в обмен на привилегированные акции ряда банков, в т. ч. Fannie Mae и Freddie Mac, в 2009 году заявило о готовности в рамках антикризисной программы конвертировать их в обычные (голосующие) акции, что некоторые эксперты назвали «ползучей национализацией»; в Великобритании лейбористское правительство выкупило значительную долю акций банков Royal Bank of Scotland (RBS) и Lloyds Banking Group (образован в результате слияния Lloyds TSB и HBOS). Россия во время экономического кризиса отказалась прибегнуть к прямой национализации крупных финансовых институтов, поддержав существующий финансовый сектор.
Национализация в развивающихся странах - важное средство завоевания экономической независимости в первую очередь от иностранного капитала, которому в прошлом принадлежала значительная часть основных средств производства и транспорта. В этих странах национализацией называют переход собственности иностранных компаний не только в руки государства, но и к представителям национальных предпринимательских кругов. В ходе проведённых в развивающихся странах аграрных реформ часть земли перешла в государственный сектор. Производство, как правило, национализируется, если правительство считает, что иностранная компания экспортирует слишком большую часть прибыли за рубеж. Но если экономически развитые страны считают, что национализация частной собственности должна происходить в соответствии с «минимумом международного стандарта», закреплённого международным правом, то развивающиеся страны, напротив, настаивают на том, что обстоятельства и условия национализации должны оставаться на усмотрение национализирующих государств, а национализация должна проходить в соответствии с национальным законодательством.
Процесс постколониального развития сопровождался требованием развивающихся стран установить новый международный экономический порядок. Оно нашло выражение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном суверенитете над природными ресурсами (1962 год), закрепившей возможность национализации в целях обеспечения национальных интересов. В случаях национализации в соответствии с национальным законодательством и соблюдением правил международного права предусматривается возмещение собственнику национализируемого имущества.
Исторический опыт показывает, что национализация, как и обратный процесс - приватизация, являются мощными средствами решения проблем развития экономики и приносят положительный эффект, когда выступают как инструменты экономической политики, а не в качестве способов достижения доктринальных целей.
Исторические источники:
Национализация промышленности в СССР. Сб. документов и материалов 1917–1920 гг. М., 1954.