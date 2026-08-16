НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ - экстремистское немецкое националистическое движение в Германии в 1919-1945 годах. Возглавлялось с 1920 года Национал-социалистической немецкой рабочей партией под руководством А. Гитлера, опоры нацистского режима в Германии в 1933-1945 годах.
Нередко трактуется как радикальная форма фашизма.
Истоки идеологии национал-социализма в лозунгах и мировоззренческих ценностях, которые с конца XIX века получили широкое распространение среди немцев в Германии и этнических немцев (т. н. фольксдойче) за рубежом (смотрите Пангерманизм): завоевание «жизненного пространства» для немецкой нации и обеспечение мирового господства Германии; консолидация немецкого народа на основе классового мира и отказа от постулатов интернационального (марксистского) социализма как одна из важнейших предпосылок перехода к силовой политике вовне; очищение немецкого общества и государственного аппарата Германии от чуждых в расовом и этническом отношении и враждебных немцам элементов.
Глубокие потрясения, вызванные Первой мировой войной, Октябрьской революцией 1917 года в России, Ноябрьской революцией 1918 года в Германии, Версальским мирным договором 1919 года, послевоенной разрухой и пр. усилили националистические и авторитарные настроения среди немцев, привели к формированию конкретного образа «врага нации», каковым было объявлено «мировое еврейство», опирающееся на «капиталистическую плутократию» и/или марксистские и демократические партии и стремящееся к установлению своего планетарного господства. Национал-социалистическое мировоззрение, получившее отражение в программном документе «25 пунктов» (1920 год), созданном при участии А. Гитлера, а затем в его книгах «Моя борьба» («Mein Kampf», 1924 год; 2-я часть - «Zweites Buch», 1928 год), не представляло собой детально разработанного, свободного от противоречий «учения».
Центральное место в нём занимал радикальный, распространяемый на все сферы человеческой жизнедеятельности и обоснованный с позиций расовой теории антисемитизм, который призывал к борьбе против марксизма, большевизма, пацифизма, либерализма и демократии, объявляемых формами проявления и инструментами реализации интересов «мирового еврейства». Национал-социализм трактовал историю как непрерывную борьбу народов за выживание, защиту и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы должно быть установление мирового господства сохранивших «расовую чистоту» и потому превосходящих др. народы в биологическом отношении арийцев - немцев и родственных им германских народов.
Война рассматривалась национал-социализмом как естественное состояние человечества, законное и, в конечном счёте, единственно возможное средство утверждения мирового лидерства «народа-господина». Залогом победы в этой борьбе объявлялись консолидация немецкой нации под руководством её вождя - «фюрера», очищение нации от «расово чуждых» и «неполноценных» элементов и укрепление её «физического здоровья». Подробно о политической практике национал-социализма смотрите в статье Германия (раздел Исторический очерк).
Литературу смотрите при статье Национал-социалистическая немецкая рабочая партия.