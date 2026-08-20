НАЦИОНАЛ-РЕФОРМИЗМ

НАЦИОНАЛ-РЕФОРМИЗМ - понятие в марксистском обществознании, обозначающее политику и идеологию общественных кругов, которые выражают интересы национальной буржуазии развивающихся стран.

В за­пад­ной, а так­же в но­вей­шей российской на­учной литературе в ка­че­ст­ве эк­ви­ва­лен­та ис­поль­зу­ет­ся тер­мин « на­цио­на­лизм », ос­тав­ляю­щий без вни­ма­ния со­ци­аль­но-клас­со­вую при­ро­ду национал-реформизма. По­ня­тие национал-реформизм воз­ник­ло в хо­де внут­ри­пар­тий­ной по­ле­ми­ки в ВКП(б) в середине 1920-х годов, ко­гда ли­де­ры «Объ­единён­ной оп­по­зи­ции» (Л. Д. Троц­кий, Г. Е. Зи­новь­ев, Л. Б. Ка­ме­нев), ис­хо­дя из при­ори­те­тов «ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции», об­ви­ни­ли в национал-реформизме (т. е. в национальной ог­ра­ни­чен­но­сти и склон­но­сти к ре­фор­миз­му в ущерб ре­во­люционному дей­ст­вию) боль­шин­ст­во ру­ко­во­дства пар­тии во гла­ве с И. В. Ста­ли­ным, ко­то­рое счи­та­ло воз­мож­ным по­строе­ние со­циа­лиз­ма в СССР до на­сту­п­ле­ния ми­ро­вой ре­во­лю­ции.

Впо­след­ст­вии по­ня­тие национал-реформизм упот­реб­ля­лось лишь в от­но­ше­нии дея­тель­но­сти по­ли­тических ор­га­ни­за­ций национальной бур­жуа­зии в ко­ло­ни­аль­ных и за­ви­си­мых стра­нах. При этом под­чёр­ки­ва­лась их ан­ти­ре­во­лю­ци­он­ная, со­гла­ша­тель­ская сущ­ность, ко­то­рая ста­ла од­ним из главных объ­ек­тов кри­ти­ки их со сто­ро­ны Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла [в этом смыс­ле наи­бо­лее ха­рак­тер­ны не­га­тив­ные оцен­ки Го­минь­да­на, Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК), на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ских пар­тий в Латинской Аме­ри­ке].

Од­но­знач­но не­га­тив­ные оцен­ки национал-реформизму со­хра­ня­лись в советской по­ли­тической литературе до конца 1950-х годов, ко­гда по­ли­тическое ру­ко­во­дство СССР ста­ло ус­мат­ри­вать в ли­де­рах и пар­ти­ях на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ско­го тол­ка воз­мож­ных со­юз­ни­ков в ан­ти­им­пе­риа­ли­стической борь­бе (ИНК под руководством Дж. Не­ру , На­цио­наль­ная пар­тия Ин­до­не­зии вре­мён Су­кар­но, Народная пар­тия Кон­вен­та, соз­дан­ная в Га­не К. Нкру­мой, и др.). При этом са­мо по­ня­тие национал-реформизм, со­хра­няв­шее не­га­тив­ный от­те­нок, ста­ра­лись не ис­поль­зо­вать в от­но­ше­нии пар­тий и ре­жи­мов, с ко­то­ры­ми у советских ру­ко­во­ди­те­лей ус­та­нав­ли­ва­лись от­но­ше­ния со­труд­ни­че­ст­ва. Та­кая пе­ре­оцен­ка бы­ла свя­за­на не толь­ко с про­цес­са­ми, про­те­кав­ши­ми в ми­ро­вом ком­му­ни­стическом дви­же­нии по­сле 20-го съез­да КПСС (1956 год), но и с на­рас­тав­шей ра­ди­ка­ли­за­ци­ей национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, в ко­то­ром национал-реформизм иг­рал за­мет­ную, а ино­гда и ве­ду­щую роль.

Внут­ри са­мо­го национал-реформизма, стра­те­гической це­лью ко­то­ро­го ос­та­ва­лось осу­ще­ст­в­ле­ние мо­дер­ни­за­ции при со­хра­не­нии клас­со­во­го ми­ра, вы­яви­лись два основных ти­па - уме­рен­ный и ра­ди­каль­ный. Пер­вый тип об­на­ру­жи­вал склон­ность к ком­про­мис­су с кон­сер­ва­тив­ны­ми об­ществ. кру­га­ми в са­мих раз­ви­вав­ших­ся стра­нах и шёл на ус­туп­ки иностранным мо­но­по­ли­ям, мо­ти­ви­руя их не­об­хо­ди­мо­стью при­вле­че­ния ин­ве­сти­ций. Как пра­ви­ло, по­ли­тического дея­те­ли, пред­став­ляв­шие уме­рен­ный тип национал-реформизма, ста­ви­ли во гла­ву уг­ла им­пор­то­за­ме­щаю­щую ин­ду­ст­риа­ли­за­цию и под­держ­ку национального пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, стре­ми­лись ней­тра­ли­зо­вать или по­вес­ти за со­бой ра­бо­чее дви­же­ние.

Пред­ста­ви­те­ли вто­ро­го (ра­ди­каль­но­го) ти­па национал-реформизма не ог­ра­ни­чи­ва­лись эко­но­мическими пре­об­ра­зо­ва­ния­ми и при­бе­га­ли к ши­ро­ким со­ци­аль­ным ре­фор­мам, ко­то­рые при­об­ре­та­ли вре­ме­на­ми ре­во­люционно-де­мо­кра­тическую и да­же со­циа­ли­стическую ок­ра­ску. Это под­пи­ты­ва­ло рас­про­стра­нив­шую­ся со 2-й половины 1950-х годов сре­ди советских по­ли­ти­ков и идео­ло­гов кон­цеп­цию т. н. не­ка­пи­та­ли­стического пу­ти раз­ви­тия. Осу­ще­ст­в­ле­ние ши­ро­ко­мас­штаб­ных пре­об­ра­зо­ва­ний рас­ши­ря­ло со­ци­аль­ную ба­зу ра­ди­каль­ных на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ских дви­же­ний, они ста­но­ви­лись мас­со­вы­ми и в сво­ей дея­тель­но­сти вы­хо­ди­ли за рам­ки национал-реформизма, пред­став­ляя со­бой фак­ти­че­ски национальную де­мо­кра­тию.

Пе­ре­чис­лен­ные ти­пы не ис­чер­пы­ва­ли всё мно­го­об­ра­зие национал-реформизма, кон­крет­ные про­яв­ле­ния ко­то­ро­го за­ви­се­ли от уров­ней эко­но­мического раз­ви­тия го­су­дарств, сло­жив­ших­ся куль­тур­ных и по­ли­тических тра­ди­ций, сте­пе­ни ост­ро­ты со­ци­аль­ной борь­бы. Ус­лож­ня­ло по­ни­ма­ниенационал-реформизма и то, что он мог су­ще­ст­во­вать в различных по­ли­тических и государственных фор­мах: как в рам­ках бур­жу­аз­ной де­мо­кра­тии (Ин­дия, Мек­си­ка), так и в ви­де жё­ст­ко­го ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­ма, ко­гда функ­ции государственного управ­ле­ния бра­ли на се­бя во­ен­ные (в ря­де арабских и латино-американских стран). Слу­ча­лось, что один и тот же на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ский ли­дер в за­ви­си­мо­сти от внут­ри- и внеш­не­по­ли­тической си­туа­ции рез­ко ме­нял фор­мы управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом (так, Ж. Д. Вар­гас, пра­вив­ший в 1930-1945 годах в Бра­зи­лии в ка­че­ст­ве дик­та­то­ра, в 1951-1954 годах ру­ко­во­дил стра­ной как пре­зи­дент, при­дер­жи­вав­ший­ся де­мо­кра­тических прин­ци­пов).

Обо­ст­ре­ние ме­ж­ду­народной си­туа­ции, свя­зан­ное с ре­во­люционными со­бы­тия­ми, ве­ло к су­ще­ст­вен­ным пе­ре­ме­нам во взгля­дах и прак­тических ша­гах на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ских ли­де­ров и ор­га­ни­за­ций. По­бе­да Ку­бин­ской ре­во­лю­ции со­про­во­ж­да­лась рез­ким «по­пра­ве­ни­ем» на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ских пар­тий, от­но­сив­ших­ся в Латинской Аме­ри­ке до это­го к чис­лу про­грес­сив­ных (Де­мо­кра­тическоле дей­ст­вие в Ве­не­су­эле во гла­ве с Р. Бе­тан­ку­ром и пар­тия Национального ос­во­бо­ж­де­ние во гла­ве с Х. Фи­ге­ре­сом Фер­ре­ром в Кос­та-Ри­ке). В то же вре­мя ме­ж­ду­народные кон­флик­ты на Ближ­нем Вос­то­ке спо­соб­ст­во­ва­ли «по­ле­ве­нию» ре­жи­мов в ря­де арабских стран, пе­ре­хо­ду их с по­зи­ций национал-реформизма на по­зи­ции национальной де­мо­кра­тии (в Егип­те эпо­хи Г. А. На­се­ра, в Си­рии при Х. Аса­де, и др.). В пе­ри­од про­ти­во­стоя­ния двух сверх­дер­жав на ме­ж­ду­народной аре­не го­су­дар­ст­ва, где у вла­сти на­хо­ди­лись на­цио­нал-ре­фор­ми­сты, со­став­ля­ли кос­тяк Дви­же­ния не­при­сое­ди­не­ния. Они из­бе­га­ли уча­стия в во­ен­но-по­ли­тических бло­ках и ста­ра­лись поль­зо­вать­ся ре­сур­са­ми западных и со­циа­ли­стических го­су­дарств для осу­ще­ст­в­ле­ния сво­их пла­нов мо­дер­ни­за­ции.

В эпо­ху современной гло­ба­ли­за­ции, ко­то­рая су­ще­ст­вен­но скор­рек­ти­ро­ва­ла роль го­су­дар­ст­ва-на­ции (смотрите На­цио­наль­ное го­су­дар­ст­во), ли­шён­но­го ны­не преж­них воз­мож­но­стей вме­ша­тель­ст­ва в различные сфе­ры эко­но­мической жиз­ни, а так­же свя­за­ла ин­те­ре­сы национальной бур­жуа­зии с ми­ро­вы­ми фи­нан­со­во-промышленными кру­га­ми, зна­че­ние национал-реформизма в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах ста­ло умень­шать­ся. С раз­ви­ти­ем в них ин­сти­ту­тов гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва и партийно-по­ли­тических сис­тем всё ме­нее вос­тре­бо­ван­ным ока­зы­ва­ют­ся по­пу­лизм и апел­ля­ция к «ха­риз­ма­ти­че­ской лич­но­сти», яв­ляв­шие­ся поч­ти не­пре­мен­ным ат­ри­бу­том национал-реформизма (что бы­ло осо­бен­но ха­рак­тер­но для дея­тель­но­сти Х. Д. Пе­ро­на в 1940-1950-е годы). В то же вре­мя ус­лож­ни­лась со­ци­аль­ная струк­ту­ра в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах, где вы­рас­та­ет собственная мо­но­по­ли­стическая бур­жуа­зия, ищу­щая бо­лее на­дёж­ных га­ран­тий обес­пе­че­ния её ин­те­ре­сов, чем пред­ла­га­ют на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ские ре­жи­мы. Од­на­ко и по­ны­не воз­мож­но­сти национал-реформизма да­ле­ко не ис­чер­па­ны, и он ос­та­ёт­ся до­ста­точ­но вос­тре­бо­ван­ным в по­ли­тической жиз­ни стран «третье­го ми­ра».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)