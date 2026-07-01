НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РУМЫНИИ

НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РУМЫНИИ - основана 24.05.1875 года Й. Брэтиану Старшим, М. Когэлничану и другими румынскими либеральными политиками.

Объ­е­ди­ни­ла часть тор­го­во-промышленной бур­жуа­зии и эко­но­ми­че­ски ак­тив­ных по­ме­щи­ков, ин­тел­лек­ту­аль­ной эли­ты и чи­нов­ни­че­ст­ва. В начале XX века в пар­тию вли­лись пред­ста­ви­те­ли фи­нан­со­во-бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла, а так­же (че­рез коо­пе­ра­тив­ное дви­же­ние) сель­ской ин­тел­ли­ген­ции. За ис­клю­че­ни­ем пе­рио­дов 1892-1909 годов и 1930-1933 годов воз­глав­ля­лась чле­на­ми се­мей­ст­ва Брэ­тиа­ну (Й. Брэ­тиа­ну Стар­ший, Й. Брэ­тиа­ну Млад­ший и др.). В 1876-1937 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) пра­вя­щая пар­тия в Ру­мы­нии, не­од­но­крат­но вхо­ди­ла в коа­лиционные пра­ви­тель­ст­ва. Сыг­ра­ла важ­ную роль в дос­ти­же­нии Ру­мы­ни­ей не­за­ви­си­мо­сти в 1877 году и про­воз­гла­ше­нии её ко­ро­лев­ст­вом в 1881 году.

Пер­во­на­чаль­но вы­сту­па­ла за по­ли­ти­ку про­тек­цио­низ­ма и раз­ви­тие национальной эко­но­ми­ки с опо­рой на «собственные си­лы», за­тем про­во­ди­ла по­ли­ти­ку ак­тив­но­го при­вле­че­ния иностранного ка­пи­та­ла. В про­грам­ме 1892 года вы­ска­за­лась за вве­де­ние в стра­не все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва. По­сле кре­сть­ян­ско­го вос­ста­ния 1907 года ини­ции­ро­ва­ла про­ве­де­ние ог­ра­ниченной аг­рар­ной ре­фор­мы. В про­грам­му 1911 года вне­сла пред­ло­же­ния об из­ме­не­нии кон­сти­ту­ции и из­би­рательного за­ко­на с це­лью «со­ли­да­ри­за­ции всех сил на­ции и обес­пе­че­ния со­ци­аль­ной гар­мо­нии».

В 1913 году председатель НЛП Й. Брэ­тиа­ну Млад­ший про­воз­гла­сил курс на про­ве­де­ние «ве­ли­ких ре­форм» (на­ча­ли осу­ще­ст­в­лять­ся в 1917 году), пре­ду­смат­ри­вав­ших экс­про­приа­цию круп­ных зем­ле­вла­де­ний, про­да­жу час­ти этих зем­ле­вла­де­ний кре­сть­я­нам, де­мо­кра­ти­за­цию из­би­рательной сис­те­мы. В августе 1916 года пра­ви­тель­ст­во НЛП при­ня­ло ре­ше­ние о всту­п­ле­нии Ру­мы­нии в Первую ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты. В ус­ло­ви­ях уси­ле­ния На­цио­нал-ца­ра­ни­ст­ской пар­тии во гла­ве с Ю. Ма­ниу влия­ние НЛП с середины 1920-х годов ста­ло па­дать. В 1938-1944 годах дея­тель­ность НЛП бы­ла пре­кра­ще­на, часть её ли­де­ров под­дер­жи­ва­ла пра­ви­тель­ст­во Й. Ан­то­не­ску . 20.06.1944 года вме­сте с др. румынскими пар­тия­ми НЛП во­шла в Национал-де­мо­кра­тический блок, оп­по­зи­ци­он­ный ре­жи­му Ан­то­не­ску.

По­тер­пев по­ра­же­ние на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в но­ябре 1946 года, НЛП рас­па­лась (пол­но­стью пре­кра­ти­ла дея­тель­ность в мае 1948 года). Ре­ше­ни­ем Национального со­б­ра­ния её чле­ны во гла­ве с ли­де­ром пар­тии Г. Тэ­тэ­ре­ску 07.11.1947 года бы­ли уда­ле­ны из пра­ви­тель­ст­ва. Вос­ста­нов­ле­на 15.01.1990 года во гла­ве с Р. Кым­пя­ну (председатель в 1990-1993 годах). В 1990-х годах пе­ре­жи­ла ряд внутренних кри­зисов и рас­ко­лов. В 2004-2008 годах на­хо­ди­лась у вла­сти, К. По­пес­ку-Тэ­ри­ча­ну (председатель НЛП в 2005-2009 годах) за­ни­мал пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра . На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2008 года за­ня­ла 3-е ме­сто по ко­ли­че­ст­ву по­лу­чен­ных ман­да­тов (93) и пе­ре­шла в оп­по­зи­цию. По­зи­цио­ни­ру­ет се­бя как пра­во­цен­три­ст­ская пар­тия, при­дер­жи­ваю­щая­ся идео­ло­гии кон­сер­ва­тив­но­го ли­бе­ра­лиз­ма.

Дополнительная литература:

Istoricul partidului Național-liberal de la 1848 şi până astăzi. Buc., 1923;

Fătu М. Sfîrşit fără glorie. Buc., 1972.

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