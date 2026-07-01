НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РУМЫНИИ
НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РУМЫНИИ - основана 24.05.1875 года Й. Брэтиану Старшим, М. Когэлничану и другими румынскими либеральными политиками.
Объединила часть торгово-промышленной буржуазии и экономически активных помещиков, интеллектуальной элиты и чиновничества. В начале XX века в партию влились представители финансово-банковского капитала, а также (через кооперативное движение) сельской интеллигенции. За исключением периодов 1892-1909 годов и 1930-1933 годов возглавлялась членами семейства Брэтиану (Й. Брэтиану Старший, Й. Брэтиану Младший и др.). В 1876-1937 годах (с перерывами) правящая партия в Румынии, неоднократно входила в коалиционные правительства. Сыграла важную роль в достижении Румынией независимости в 1877 году и провозглашении её королевством в 1881 году.
Первоначально выступала за политику протекционизма и развитие национальной экономики с опорой на «собственные силы», затем проводила политику активного привлечения иностранного капитала. В программе 1892 года высказалась за введение в стране всеобщего избирательного права. После крестьянского восстания 1907 года инициировала проведение ограниченной аграрной реформы. В программу 1911 года внесла предложения об изменении конституции и избирательного закона с целью «солидаризации всех сил нации и обеспечения социальной гармонии».
В 1913 году председатель НЛП Й. Брэтиану Младший провозгласил курс на проведение «великих реформ» (начали осуществляться в 1917 году), предусматривавших экспроприацию крупных землевладений, продажу части этих землевладений крестьянам, демократизацию избирательной системы. В августе 1916 года правительство НЛП приняло решение о вступлении Румынии в Первую мировую войну на стороне Антанты. В условиях усиления Национал-царанистской партии во главе с Ю. Маниу влияние НЛП с середины 1920-х годов стало падать. В 1938-1944 годах деятельность НЛП была прекращена, часть её лидеров поддерживала правительство Й. Антонеску. 20.06.1944 года вместе с др. румынскими партиями НЛП вошла в Национал-демократический блок, оппозиционный режиму Антонеску.
Потерпев поражение на парламентских выборах в ноябре 1946 года, НЛП распалась (полностью прекратила деятельность в мае 1948 года). Решением Национального собрания её члены во главе с лидером партии Г. Тэтэреску 07.11.1947 года были удалены из правительства. Восстановлена 15.01.1990 года во главе с Р. Кымпяну (председатель в 1990-1993 годах). В 1990-х годах пережила ряд внутренних кризисов и расколов. В 2004-2008 годах находилась у власти, К. Попеску-Тэричану (председатель НЛП в 2005-2009 годах) занимал пост премьер-министра. На парламентских выборах 2008 года заняла 3-е место по количеству полученных мандатов (93) и перешла в оппозицию. Позиционирует себя как правоцентристская партия, придерживающаяся идеологии консервативного либерализма.
Дополнительная литература:
Istoricul partidului Național-liberal de la 1848 şi până astăzi. Buc., 1923;
Fătu М. Sfîrşit fără glorie. Buc., 1972.