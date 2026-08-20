Национа́л-социали́зм, наци́зм

Национа́л-социали́зм, наци́зм ( нем. Nationalsozialismus, Nazismus) — праворадикальная ультранационалистическая идеология, движение и политический режим, опирающиеся на идеи превосходства немецкой нации и террористические методы управления, германский вариант фашизма . Возник после поражения Германии в Первой мировой вой­не 1914–1918 .

Идейными предшественниками Н.-с. были пангерманизм, социал-дарвинизм, почвеннические идеи «народников» («фёлькише»), трактовавших народ как мистическую общность «крови и почвы», расо­вая теория. Ряд историков считает, что Н.-с. возник под влиянием «консервативной революции» 1920–1930‑х, у которой он заимствовал идеи сильного государства, национального социализма, третьей империи (рейха), а также теории «роста пространственных размеров государства» географа Ф. Ратцеля. Предтечами Н.-с. были различные антисемитские организации и группы, например общество «Туле» и др. Политическое влияние на движение Н.-с. оказал фашизм в Италии. Термин появился в Австрийской империи в 1918; Немецкая рабочая партия, созданная в 1903, была переименована в Немецкую национал-социалистическую рабочую партию (DNSAP). В 1920 термин Н.-с. взял на вооружение А. Гитлер (cм. Национал-­социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП)). Для привлечения широких масс на свою сторону национал-­социалистические партии называли себя народными движениями. Идеология Н.-с., оформившаяся в 1919–1933 в Германии, не представляла собой единой теории. Главными ее компонентами были антимарксизм, антисемитизм, антилиберализм, антидемократизм. Приверженцы Н.-с. противопоставляли себя как социал-­демократам и коммунистам, так и консерваторам. Термин «социализм» носил чисто пропагандистский характер и не имел реального социалистического содержания, был представлен в искаженном виде, как идея «народного сообщества». В основе мировоззрения Н.-с. лежала идея превосходства немецкой расы, воспринимавшейся как раса господ, имевшей право управлять порабощенными народами. Главным врагом считались евреи. Это стало причиной радикального антисемитизма Н.-с. и его борьбы за чистоту немецкой расы. Поскольку идеалы христианской Европы препятствовали осуществлению идей Н.-с., они объявлялись бесполезными убеждениями. На замену парламентаризму и демократии предлагался мистический культ вождя, который будет думать за массы и отражать их интересы. Веймарская республика представлялась государством, рожденным под диктатом невыполнимых условий Версальского мирного договора 1919 и поэтому подлежащим замене на «новый рейх». Одним из главных теоретиков Н.-с. считался А. Розенберг, пытавшийся на основе расовой теории обосновать необходимость захватнических вой­н и оказавший существенное влияние на программные установки Гитлера. Программные положения Н.-с. отражены также в программе НСДАП «25 пунктов», статьях и речах А. Гитлера, его работе «Майн кампф».

Политическими носителями Н.-с. были НСДАП, ее молодежная организация Гитлерюгенд (Hitler-Jugend, HJ), а также иные организации, связанные с НСДАП, — Национал-социалистический союз учителей, Национал-социалистическая производственная организация на предприятиях (в 1933 вошла в Германский трудовой фронт), Национал-­социалистический союз школьников (1929–1933, в 1933 вошел в Гитлерюгенд), Национал-­социалистическая женская организация (1931–1945), Национал-­социалистический немецкий союз студентов (1926–1945), Союз борьбы за германскую культуру (с 1934 — Национал-социалистическое культурное сообщество) и др. Большинство из них возникло до прихода Гитлера к власти. К 1944 в НСДАП входили 9 присоединенных союзов, 7 подраз­делений партии и 4 организации. Н.-с. путем хорошо организованной пропаганды воздействовал не столько на разум человека, сколько на его чувства. Использовались такие понятия, как «братство», «товарищество», «чувство долга».

Для привлечения молодежи организовались туристические походы и слеты, спортивные соревнования, военные игры, парады и марши, занятия искусством или народными промыслами. Целью этих мероприятий было распространение национал-­социалистического мировоззрения в рядах молодежи. В начале 1930‑х молодежные организации использовались в стычках с коммунистами и социал-демократами для эскалации насилия на улицах. Рабочих привлекали антикапиталистические лозунги, крупных промышленников — обещания создания сильного государства, способного защитить их собственность. Использовался также культ труда, материнства, мужской доблести. Широкому распространению идей Н.-с. в Германии способствовала недооценка его опасности интеллектуальными и политическими кругами Веймарской республики.

Немалую роль в победе Н.-с. в Германии сыграла личность самого Гитлера, его ораторские способности и умение повести за собой массы, поэтому иногда Н.-с. называют также гитлеризмом.

После прихода НСДАП к власти в 1933 в Германии была проведена унификация общественной и государственной жизни, а также экономики. Законами «Об устранении бедственного положения народа и государства» (23 марта 1933), «Против создания новых партий» (14 июля 1933), «Об обеспечении единства партии и государства» (1 декабря 1933), «О новом устройстве государства» (30 января 1934), «О восстановлении профессионального чиновничества» (7 апреля 1933), «О порядке национального труда» (20 января 1934), «Об объединении постов президента и рейхсканцлера» (2 августа 1934), «О Гитлерюгенде» (1 декабря 1936) и другими в стране устанавливался политический режим Н.-с. Главными его чертами стали запрет на существование любых партий и идеологий, кроме национал-­социалистической; втягивание в орбиту Н.-с. всех слоев общества и людей всех возрастов; организационный охват всех групп населения; сращивание партийных и государственных структур; построение политической и экономической жизни в стране по принципу «фюрерства»; террор по отношению к противникам режима, включающий политические убийства и строительство концентрационных лагерей; милитаризм, подготовка и ведение агрессивных вой­н (см. в ст. Германия ). После поражения Германии во Второй мировой вой­не 1939–1945 и ее безоговорочной капитуляции по решению стран антигитлеровской коалиции была проведена денацификация , все нацистские организации распущены и запрещены.

Лит. : Галкин А. А. Германский фашизм. 2‑е изд., доп. М., 1989; Kammer H., Bartsch E. Lexikon Nationalsozialismus. Begriffe, Organisationen u. Institutionen. Reinbek bei Hamburg, 1999; Schmitz-­Berning C. Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin–New York, 2000; Галактионов Ю. В . Национал-­социализм в Германии: проблемы изучения и преодоления. Кемерово, 2006; Фрай Н. Государство фюрера. Национал-­социалисты у власти: Германия 1933–1945 / Пер. с нем. М., 2009; Wehler H.-U. Der Nationalsozialismus: Bewegung, Führerherrschaft, Verbrechen, 1919–1945. München, 2009; Ideologie und Moral im Nationalsozialismus / Hrsg. W. von Bialas u. L. Fritze. Göttingen, 2014; Хавкин Б. Л. Германский национал-­социализм и антигитлеровское Сопротивление. М., 2017; Манн М . Фашисты. Социология фашистских движений / Пер. с англ. М., 2019; Артамошин С. А . Идеология германского национал-­социализма. Брянск, 2020. И. А. Кукушкина.