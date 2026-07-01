НАБЛУС

Го­род на Западом бе­ре­гу реки Иор­дан под управлением Па­ле­стин­ской на­цио­наль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции (ПНА) в ис­то­рическо об­лас­ти Са­ма­рия , административный центр провинции На­блус.

(Араб. На­бу­лус; на ив­ри­те – Шхем, в рус. тра­ди­ции – Си­хем), Нас. 137,0 тыс. чел. [2012; в осн. па­ле­стин­цы, в отд. рай­оне на скло­нах го­ры Ге­ри­зим (Гри­зим) про­жи­ва­ет ок. 350 са­ма­ри­тян], с при­го­ро­да­ми (вклю­чая 3 ла­ге­ря па­ле­стин­ских бе­жен­цев) – св. 360 тыс. чел. Рас­по­ло­жен в го­ри­стой ме­ст­но­сти в сев. час­ти тер­ри­то­рии Зап. бе­ре­га р. Иор­дан. Узел ав­то­до­рог.Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­но. По од­ной из вер­сий, в 5 в. до н. э. куль­тур­ный центр са­ма­ри­тян. По др. дан­ным, ос­но­ван в 72 н. э. рим. имп. Вес­па­сиа­ном, но­сил назв. Фла­виа Не­апо­лис (Flavia Neapolis). С 4 в. под вла­стью Ви­зан­тии. В 529 центр са­ма­ри­тян­ско­го вос­ста­ния про­тив ви­зант. гос­под­ства. С 636 в со­ста­ве Ха­ли­фа­та. В 1099 за­хва­чен кре­сто­нос­ца­ми. В 1120 ме­сто про­ве­де­ния ие­ру­са­лим­ским ко­ро­лём Бал­дуи­ном II На­блус­ско­го со­бо­ра с це­лью уп­ро­че­ния со­ци­аль­но-ре­лиг. ор­га­ни­за­ции за­воё­ван­ных зе­мель. В 1187 взят Са­лах ад-Ди­ном. Во 2-й пол. 13 в. во­шёл в Мам­люк­ский сул­та­нат. С 1517 в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии. По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны с 1920 в брит. ман­дат­ной тер­ри­то­рии Па­ле­сти­на (в 1922 ман­дат одо­брен Ли­гой На­ций). С 1948 в Гос-ве Из­ра­иль. Во вре­мя 1-й ара­бо- из­ра­иль­ской вой­ны ан­нек­си­ро­ван Иор­да­ни­ей, воз­вра­щён Из­раи­лю в 1967 по ито­гам «Шес­ти­днев­ной вой­ны» (см. Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны). С 1995 под юрис­дик­ци­ей ПНА.

Центр. часть го­ро­да на­хо­дит­ся в до­ли­не, су­жаю­щей­ся к юго-вос­то­ку, ме­ж­ду под­но­жия­ми двух гор­ных вер­шин – Ай­баль (940 м) на се­ве­ре и Ге­ри­зим (881 м) на юге. Со­хра­ня­ет­ся пря­мо­уголь­ная пла­ни­ров­ка вре­ме­ни строи­тель­ст­ва ан­тич­но­го го­ро­да, руи­ны во­дя­ной сис­те­мы ( ак­ве­ду­ка ), те­ат­ра и ип­по­дро­ма пе­рио­да прав­ле­ния имп. Ад­риа­на (2 в. н. э.). В Ста­ром го­ро­де так­же рас­по­ло­же­ны: Боль­шая ме­четь, пе­ре­стро­ен­ная в 10 в. из ба­зи­ли­ки 3–6 вв. (ми­на­рет 1641; вос­ста­нов­ле­на в 1935); ме­че­ти Аль-Кхад­ра (1288–90; пе­ре­строе­на из си­на­го­ги, 362), Ан-Наср с би­рю­зо­вым ку­по­лом (1935; на мес­те сме­нив­ших друг дру­га ви­зант. церк­ви, хра­ма кре­сто­нос­цев и ме­че­ти 14 в.) и др.; ка­ра­ван-са­рай Хан-аль-Ту­д­жар (15 в.), тур. ба­ни (в т. ч. Аль-Ши­фа ха­мам, 1624), ба­за­ры, ук­ре­п­лён­ные двор­цы, нео­го­тич. ча­со­вая баш­ня аль- Ма­на­ра (1906). В сер. 20 в. по­строе­ны зда­ния б-ки (1960), ун-та Ан-Над­жах, ста­ди­он.

На вост. ок­раи­не Н., на мес­те биб­лей­ско­го Си­хе­ма, на­хо­дят­ся руи­ны го­ро­да гик­со­сов Телль-Ба­ла­та (цик­ло­пич. сте­ны с во­ро­та­ми, ос­тат­ки двор­ца, хра­ма Ва­ал-Бе­ри­та, все 17 в. до н. э.), раз­ва­ли­ны до­мов из­ра­иль­тян и са­ма­ри­тян, гроб­ни­ца Ио­си­фа, греч. пра­во­слав­ный монас­тырь с ц. Св. Фо­ти­нии Са­ма­рян­ки (12 в., на мес­те ви­зант. церк­ви 4 в., ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1914–17 и 1990-е гг.; в крип­те, ре­кон­ст­руи­ро­ван­ной в 1863, – ко­ло­дец Иа­ко­ва). На го­ре Ге­ри­зим – руи­ны са­ма­ри­тян­ско­го хра­ма (6–5 вв. до н. э.; пе­ре­стро­ен в храм Юпи­те­ра во 2 в. н. э.) и хри­сти­ан­ской церк­ви (474, вос­ста­нов­ле­на в 6 в.). На ок­раи­не го­ро­да – не­боль­шой са­ма­ри­тян­ский квар­тал с си­на­го­гой.

В Н. – Нац. ун-т Ан-Над­жах (1918, совр. ста­тус с 1977), круп­ней­ший вуз Зап. бе­ре­га р. Иор­дан. Пуб­лич­ная б-ка (1960).

Центр оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по про­из-ву ра­фи­ни­ро­ван­но­го рас­тит. мас­ла, гл. обр. олив­ко­во­го (в т. ч. для экс­пор­та в Иор­да­нию), ме­бе­ли, тка­ней (в осн. из им­порт­ной пря­жи); тра­диц. (с 10 в.) про­из-во осо­бо­го сор­та мы­ла. Ре­мёс­ла и кус­тар­ные про­мыс­лы – из­го­тов­ле­ние нац. оде­ж­ды, про­дук­тов пи­та­ния (сы­ры, сла­до­сти, в т. ч. ка­на­фе) и др. В Н. и при­го­ро­дах вы­сок уро­вень без­ра­бо­ти­цы; часть са­мо­дея­тель­но­го на­се­ле­ния со­вер­ша­ет ре­гу­ляр­ные по­езд­ки на ра­бо­ту в Из­ра­иль .

Автор статьи: Д. А. Марь­я­сис.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)