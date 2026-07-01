НАБЛУС
Город на Западом берегу реки Иордан под управлением Палестинской национальной администрации (ПНА) в историческо области Самария, административный центр провинции Наблус.
(Араб. Набулус; на иврите – Шхем, в рус. традиции – Сихем), Нас. 137,0 тыс. чел. [2012; в осн. палестинцы, в отд. районе на склонах горы Геризим (Гризим) проживает ок. 350 самаритян], с пригородами (включая 3 лагеря палестинских беженцев) – св. 360 тыс. чел. Расположен в гористой местности в сев. части территории Зап. берега р. Иордан. Узел автодорог.Точное время возникновения неизвестно. По одной из версий, в 5 в. до н. э. культурный центр самаритян. По др. данным, основан в 72 н. э. рим. имп. Веспасианом, носил назв. Флавиа Неаполис (Flavia Neapolis). С 4 в. под властью Византии. В 529 центр самаритянского восстания против визант. господства. С 636 в составе Халифата. В 1099 захвачен крестоносцами. В 1120 место проведения иерусалимским королём Балдуином II Наблусского собора с целью упрочения социально-религ. организации завоёванных земель. В 1187 взят Салах ад-Дином. Во 2-й пол. 13 в. вошёл в Мамлюкский султанат. С 1517 в составе Османской империи. По окончании 1-й мировой войны с 1920 в брит. мандатной территории Палестина (в 1922 мандат одобрен Лигой Наций). С 1948 в Гос-ве Израиль. Во время 1-й арабо- израильской войны аннексирован Иорданией, возвращён Израилю в 1967 по итогам «Шестидневной войны» (см. Арабо-израильские войны). С 1995 под юрисдикцией ПНА.
Центр. часть города находится в долине, сужающейся к юго-востоку, между подножиями двух горных вершин – Айбаль (940 м) на севере и Геризим (881 м) на юге. Сохраняется прямоугольная планировка времени строительства античного города, руины водяной системы (акведука), театра и ипподрома периода правления имп. Адриана (2 в. н. э.). В Старом городе также расположены: Большая мечеть, перестроенная в 10 в. из базилики 3–6 вв. (минарет 1641; восстановлена в 1935); мечети Аль-Кхадра (1288–90; перестроена из синагоги, 362), Ан-Наср с бирюзовым куполом (1935; на месте сменивших друг друга визант. церкви, храма крестоносцев и мечети 14 в.) и др.; караван-сарай Хан-аль-Туджар (15 в.), тур. бани (в т. ч. Аль-Шифа хамам, 1624), базары, укреплённые дворцы, неоготич. часовая башня аль- Манара (1906). В сер. 20 в. построены здания б-ки (1960), ун-та Ан-Наджах, стадион.
На вост. окраине Н., на месте библейского Сихема, находятся руины города гиксосов Телль-Балата (циклопич. стены с воротами, остатки дворца, храма Ваал-Берита, все 17 в. до н. э.), развалины домов израильтян и самаритян, гробница Иосифа, греч. православный монастырь с ц. Св. Фотинии Самарянки (12 в., на месте визант. церкви 4 в., реконструирована в 1914–17 и 1990-е гг.; в крипте, реконструированной в 1863, – колодец Иакова). На горе Геризим – руины самаритянского храма (6–5 вв. до н. э.; перестроен в храм Юпитера во 2 в. н. э.) и христианской церкви (474, восстановлена в 6 в.). На окраине города – небольшой самаритянский квартал с синагогой.
В Н. – Нац. ун-т Ан-Наджах (1918, совр. статус с 1977), крупнейший вуз Зап. берега р. Иордан. Публичная б-ка (1960).
Центр оптовой и розничной торговли. Действуют предприятия по произ-ву рафинированного растит. масла, гл. обр. оливкового (в т. ч. для экспорта в Иорданию), мебели, тканей (в осн. из импортной пряжи); традиц. (с 10 в.) произ-во особого сорта мыла. Ремёсла и кустарные промыслы – изготовление нац. одежды, продуктов питания (сыры, сладости, в т. ч. канафе) и др. В Н. и пригородах высок уровень безработицы; часть самодеятельного населения совершает регулярные поездки на работу в Израиль.
Автор статьи: Д. А. Марьясис.