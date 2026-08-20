НАБАТЕЙСКОЕ ЦАРСТВО

НАБАТЕЙСКОЕ ЦАРСТВО (Набатея) - древ­нее го­су­дар­ст­во на­ба­те­ев (груп­пы арабский пле­мён) в конце III века до н.э. - 106 году н.э. на тер­ри­то­рии современной Иор­да­нии .

Сто­ли­ца - Пет­ра. В конце III - начале II веков до н.э. вхо­ди­ло в сфе­ру влия­ния пто­ле­ме­ев­ско­го Егип­та. Пер­вый из­вест­ный царь Набатейского царства - Ха­ри­тат I (пра­вил с 169 года до н.э.). При Ха­ри­та­те III (87-62 годы) Набатейское царство под­чи­ни­ло Да­маск . В конце 60-х годов до н.э. при­зна­ло вас­саль­ную за­ви­си­мость от Ри­ма. На­ба­теи не­од­но­крат­но уча­ст­во­ва­ли в во­енных экс­пе­ди­ци­ях Ри­ма (в 70 году н.э. в оса­де рим­ля­на­ми Ие­ру­са­ли­ма).

Наи­выс­ше­го подъ­ё­ма Набатейское царство дос­тиг­ло при Ха­ри­та­те IV (9-40 годы). В 106 году за­воё­ва­но римским императором Трая­ном , на его тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­на римская провинция Ара­вия со сто­ли­цей в г. Босра.

Ис­кус­ст­во Набатейского царства, со­хра­няя древнеарабские ху­дожественные тра­ди­ции, ис­пы­та­ло зна­чительное вли­я­ние эл­ли­ни­стической куль­ту­ры, ко­то­рое про­яви­лось в ар­хи­тек­ту­ре в ис­поль­зо­ва­нии ор­дер­ных эле­мен­тов, а в изо­бра­зительном ис­кус­ст­ве - в об­ра­ще­нии к сю­же­там греческой ми­фо­ло­гии и стрем­ле­нии к объ­ём­но-пла­стической трак­тов­ке фор­мы.

Зна­чительным па­мят­ни­ком Набатейского царства яв­ля­ет­ся Пет­ра - уни­каль­ный ком­плекс вы­руб­лен­ных в ска­лах хра­мов, гроб­ниц, жи­лых до­мов, те­ат­ров и друних со­ору­же­ний (конец III века до н.э. - I век н.э.). Най­де­ны так­же на­ба­тей­ские па­мят­ни­ки се­вер­нее Пет­ры - хра­мо­вые на­зем­ные со­ору­же­ния в Хир­бет-Тан­ну­ре (на тер­ри­то­рии Иор­да­нии, I век до н.э. - II век н.э.), в Дже­бель-Хау­ра­не (на тер­ри­то­рии Си­рии, I век до н.э. - II век н.э.) и другие.

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