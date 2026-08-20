НАБАТЕЙСКОЕ ЦАРСТВО
НАБАТЕЙСКОЕ ЦАРСТВО (Набатея) - древнее государство набатеев (группы арабский племён) в конце III века до н.э. - 106 году н.э. на территории современной Иордании.
Столица - Петра. В конце III - начале II веков до н.э. входило в сферу влияния птолемеевского Египта. Первый известный царь Набатейского царства - Харитат I (правил с 169 года до н.э.). При Харитате III (87-62 годы) Набатейское царство подчинило Дамаск. В конце 60-х годов до н.э. признало вассальную зависимость от Рима. Набатеи неоднократно участвовали в военных экспедициях Рима (в 70 году н.э. в осаде римлянами Иерусалима).
Наивысшего подъёма Набатейское царство достигло при Харитате IV (9-40 годы). В 106 году завоёвано римским императором Траяном, на его территории образована римская провинция Аравия со столицей в г. Босра.
Искусство Набатейского царства, сохраняя древнеарабские художественные традиции, испытало значительное влияние эллинистической культуры, которое проявилось в архитектуре в использовании ордерных элементов, а в изобразительном искусстве - в обращении к сюжетам греческой мифологии и стремлении к объёмно-пластической трактовке формы.
Значительным памятником Набатейского царства является Петра - уникальный комплекс вырубленных в скалах храмов, гробниц, жилых домов, театров и друних сооружений (конец III века до н.э. - I век н.э.). Найдены также набатейские памятники севернее Петры - храмовые наземные сооружения в Хирбет-Таннуре (на территории Иордании, I век до н.э. - II век н.э.), в Джебель-Хауране (на территории Сирии, I век до н.э. - II век н.э.) и другие.