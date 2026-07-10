МЮРЖЕ Анри
Французский писатель.
Родился в бедной семье; образования не получил. Подрабатывал при рус. дипломатич. миссии в Париже, собирая сведения о настроениях среди франц. литераторов; этот материал лёг в основу публиковавшихся М. в периодич. изданиях рассказов и очерков. Зарисовки бесшабашного образа жизни франц. «полусвета» привлекли внимание к творчеству М. В 1849 он переработал свои рассказы в пьесу «Жизнь богемы» («La vie de bohème», 1849, совм. c Т. Барьером), а в 1851 объединил в имевший большой успех сб. «Сцены из жизни богемы» («Scènes de la vie de bohème», рус. пер. 1963; опера Дж. Пуччини «Богема», 1896). Среди др. произведений: романы «Страна латинская» («Le pays latin»), «Сцены из жизни молодых людей» («Scènes de jeunesse», оба 1851), «Аделина Прота» («Adeline Protat», 1853), «Красный башмак» («Le sabot rouge», 1860), в которых М. продолжал традиции реализма (во многом являясь эпигоном О. де Бальзака) и натурализма; элегии, романсы, водевили.