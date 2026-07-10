МЮРЖЕ Анри

Французский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в бед­ной се­мье; об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Под­ра­ба­ты­вал при рус. ди­пло­ма­тич. мис­сии в Па­ри­же , со­би­рая све­де­ния о на­строе­ни­ях сре­ди франц. ли­те­ра­то­ров; этот ма­те­ри­ал лёг в ос­но­ву пуб­ли­ко­вав­ших­ся М. в пе­рио­дич. из­да­ни­ях рас­ска­зов и очер­ков. За­ри­сов­ки бес­ша­баш­но­го об­раза жиз­ни франц. «по­лу­све­та» при­влек­ли вни­ма­ние к твор­че­ст­ву М. В 1849 он пе­ре­ра­бо­тал свои рас­ска­зы в пье­су «Жизнь бо­ге­мы» («La vie de bohème», 1849, совм. c Т. Барь­е­ром), а в 1851 объ­е­ди­нил в имев­ший боль­шой ус­пех сб. «Сце­ны из жиз­ни бо­ге­мы» («Scènes de la vie de bohème», рус. пер. 1963; опе­ра Дж. Пуч­чи­ни «Бо­ге­ма», 1896). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: ро­ма­ны «Стра­на ла­тин­ская» («Le pays la­tin»), «Сце­ны из жиз­ни мо­ло­дых лю­дей» («Scè­nes de jeunesse», оба 1851), «Аде­ли­на Про­та» («Adeline Protat», 1853), «Крас­ный баш­мак» («Le sabot rouge», 1860), в ко­то­рых М. про­дол­жал тра­ди­ции реа­лиз­ма (во мно­гом яв­ля­ясь эпи­гоном О. де Баль­за­ка ) и на­ту­ра­лиз­ма; эле­гии, ро­ман­сы, во­де­ви­ли.