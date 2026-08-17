МЮРAТ, ИОАХИМ Мюрaт (фр. Murat), Иоахим (25.03.1767, Ла Бастид-Фортюньер, ныне Лабастид-Мюра, деп. Лот — 13.10.1815, Пиццо, Калабрия) — король Неаполитанский (1808—1815), французский военачальник, маршал Франции (1804).

Мюрaт ( фр . Murat) , Иоахим (25.03.1767, Ла Бастид-Фортюньер, ныне Лабастид-Мюра, деп. Лот — 13.10.1815, Пиццо, Калабрия) — король Неаполитанский (1808—1815), французский военачальник, маршал Франции (1804). Зять Наполеона I Бонапарта (с 1800). Родился в многодетной семье трактирщика. Родители предназначали ему духовную карьеру, отдав учиться в семинарию г. Тулузы, откуда он в 1787 ушел, завербовавшись в королевскую армию, служил в Арденнском конно-егерском полку. Рано обнаружил способности к военному делу, но в 1789, незадолго до Французской революции XVIII в. , был отчислен из армии за недисциплинированность. В январе 1791 вступил в революционную армию, где через год получил офицерский чин. После Термидорианского переворота вновь уволен с воинской службы. В октябре 1795, командуя эскадроном, принимал участие в подавлении роялистского мятежа в Париже и обратил на себя внимание генерала Бонапарта, сделавшего М. своим адъютантом. С того времени судьба М. тесно была связана с Наполеоном, с которым он породнился, женившись в 1800 на его младшей сестре Каролине. Отличился в Итальянском походе Наполеона Бонапарта 1796—1797 , в частности в битве при Маренго, за что был произведен в бригадные генералы. В Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта 1798—1801 отличился при штурме Сен-Жан д’Акра и в сражении при Абукире.

Вернулся во Францию в чине дивизионного генерала. Участвовал в бонапартистском перевороте Восемнадцатого брюмера (9 ноября 1799). С провозглашением империи в 1804 получил титул Императорского принца (Prince imperial), звание маршала Франции, должность губернатора Парижа. Принимал участие во всех наполеоновских войнах, успешные действия кавалерии под его командованием сыграли большую роль в победах французских войск над австрийскими войсками при Вертингене (1805) и российско-австрийскими войсками в Аустерлицком сражении 1805 , в 1805 М. присвоено звание генерал-адмирала флота. С 1806 — великий герцог Бергский и Клевский. За подавление антифранцузского восстания в Мадриде в 1808 Наполеон сделал М. королем Неаполя, где М. провел ряд реформ: ввел Гражданский кодекс (см. Кодекс Наполеона ), реорганизовал армию и флот. Начатые им в Неаполе либеральные реформы натолкнулись на противодействие Наполеона, считавшего Неаполитанское королевство составной частью Французской империи. В 1810 в ответ на отказ Наполеона исполнить просьбу М. о выводе из Неаполя французского вспомогательного корпуса, начал чистку государственного аппарата от присланных из Парижа чиновников.

Во время похода в Россию в 1812 Наполеон доверил М. командование кавалерией Великой армии. М. отличился в Бородинском сражении 1812 . При отступлении из России Наполеон, вынужденный спешно вернуться в Париж, поручил М. общее командование остатками своей армии, но М. самовольно сдал командование Е. Богарне и в январе 1813 уехал в Неаполь. Позднее вернулся в армию Наполеона и участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом (октябрь 1813), но сразу же после поражения поспешил обратно в Неаполь. В январе 1814, стремясь закрепить за собой неаполитанский престол, заключил тайный договор с Австрией и Англией, обязавшись выставить против Наполеона 30-тысячный корпус. Однако на Венском конгрессе 1814—1815 его притязания на королевский престол Неаполя не получили поддержки. В период « Ста дней» М. двинул неаполитанскую армию на помощь Наполеону, но был разбит австрийцами при Ферраре и Толентино и бежал на о. Корсика. Наполеон не оценил поступка М. и отказался принять его в Париже, приказав оставаться на юге Франции. В сентябре 1815 М. попытался с Корсики вернуться морем в оккупированный австрийцами Неаполь, но его небольшая флотилия была рассеяна штормом. На берег вместе с М. высадились всего 26 человек, которые немедленно были арестованы. По приговору военного суда М. был расстрелян в г. Пиццо.

Лит .: Сухомлинов В. А. Мюрат Иоахим-Наполеон, король Обеих Сицилий. СПб., 1896; Dupont M. Murat, Cavalier, Marechal de France, Prince et Roi. Paris, 1980; Prieur J. Murat et Caroline. Paris, 1985; Hulot F. Murat. La chevauchee fantastique. Presente par Son Altesse le Prince Murat. Pa­ris, 1998; Tulard J. Murat. Paris, 1999; Haegel V. Murat. La solitude du cavalier. Paris, 2015. П. П. Черкасов.