МЮНХЕНГРЕЦКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1833

Ме­ж­ду Российской и Австрийской им­пе­рия­ми о со­юз­ни­че­ских дей­ст­ви­ях в ре­ше­нии Вос­точ­но­го во­про­са.

За­клю­че­на 6(18) сент. в г. Мюн­хен­грец (ны­не г. Мни­хо­во-Гра­диш­те, р-н Мла­да-Бо­ле­слав, Че­хия) вско­ре по­сле ли­к­ви­да­ции егип.-тур. кон­флик­та 1831–33 (см. в ст. Еги­пет­ско-ту­рец­кие кон­флик­ты 1831–33 и 1839–41) во вре­мя встре­чи имп. Ни­ко­лая I с имп. Фран­цем I, а так­же с прус. на­след­ным прин­цем Фрид­ри­хом Виль­гель­мом (бу­ду­щий прус. ко­роль Фрид­рих Виль­гельм IV). Под­пи­са­на с рос. сто­ро­ны гра­фом К. В. Нес­сель­ро­де, Д. П. Та­тище­вым и гр. А. Ф. Ор­ло­вым, с ав­ст­рий­ской – кн. К. Мет­тер­ни­хом и гр. К. Л. Фи­кель­мо­ном. Со­стоя­ла из пре­ам­бу­лы, 3 ста­тей, а так­же 2 от­дель­ных и сек­рет­ных ста­тей. Пре­ду­смат­ри­ва­ла со­вме­ст­ные рус.-австр. дей­ст­вия, на­прав­лен­ные на со­хра­не­ние Ос­ман­ской им­перии под вла­стью ди­на­стии Ос­ма­нов. В слу­чае сме­ны ди­на­стии или ус­та­нов­ле­ния врем. ре­гент­ст­ва в Тур­ции сто­ро­ны долж­ны бы­ли от­ка­зать­ся при­зна­вать но­вую власть и при­нять про­тив неё «со­об­ща са­мые дей­ст­вен­ные ме­ры». В сек­рет­ных стать­ях сто­ро­ны ого­ва­ри­ва­ли, что во из­бе­жа­ние по­вто­ре­ния егип.-тур. кон­флик­та обя­зу­ют­ся пре­пят­ст­во­вать за­хва­ту егип. па­шой Му­хам­ме­дом Али европ. тер­ри­то­рий Тур­ции, а так­же в слу­чае раз­ва­ла Ос­ман­ской им­пе­рии со­вме­ст­но стре­мить­ся обес­пе­чить безо­пас­ность собств. гра­ниц и со­хра­нять рав­но­ве­сие сил в Ев­ро­пе. М. к. ли­к­ви­ди­ро­ва­ла ис­клю­чит. пра­во Рос­сии вме­ши­вать­ся во внутр. де­ла Тур­ции, пре­ду­смот­рен­ное Ун­кяр-Ис­ке­ле­сий­ским до­го­во­ром 1833. Од­на­ко в рос. ди­пло­ма­тии за­клю­че­ние М. к. рас­це­ни­ва­лось как ус­пех, по­сколь­ку рус.-австр. со­юз был при­зван про­ти­во­дей­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию франц. влия­ния на Ближ­нем Вос­то­ке.

На следующий день, 7(19) сент., за­клю­че­на др. рус.-австр. кон­вен­ция в г. Мюн­хен­грец, га­ран­ти­ро­вав­шая тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность польск. вла­де­ний обе­их сто­рон, вы­да­чу по­ли­тич. пре­ступ­ни­ков и ока­за­ние друг дру­гу во­ен. по­мо­щи при по­дав­ле­нии польск. вы­сту­п­ле­ний, под­дер­жа­ние ней­тра­ли­те­та воль­но­го го­ро­да Кра­ко­ва. К этой конвенции в том же го­ду присоединилась Пруссия, подпи­сав рус.-прус. Берлинскую конвенцию 1833.

Ис­торические источники:

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1878. Т. 4. Ч. 1. № 135, 136

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