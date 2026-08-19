МЯСОЕДОВ Иван Григорьевич

Российский жи­во­пи­сец, гра­фик.

Сын Г. Г. Мя­со­едо­ва . Учил­ся в ри­со­валь­ных клас­сах, от­кры­тых его от­цом в Пол­та­ве (1895), в МУЖВЗ (1896–1901) у В. Н. Бак­шее­ва и Н. А. Ка­сат­ки­на, в пе­терб. АХ у Д. Н. Кар­дов­ско­го (1903) и в ба­таль­ной мас­тер­ской Ф. А. Ру­бо (1907–09); од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся офор­том у В. В. Ма­тэ. В сту­денч. го­ды ув­лёк­ся атле­тиз­мом и куль­ту­рой об­на­жён­но­го те­ла (под влия­ни­ем Ф. фон Шту­ка с его по­ис­ка­ми об­раза «ан­ти­ки­зи­ро­ван­но­го сверх­че­ло­ве­ка»), фо­то­гра­фи­ро­вал­ся в ви­де ан­тич­ных бо­гов и ге­ро­ев. В жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ни­ях за­мет­но воз­дей­ст­вие нем. юген­д­сти­ля и нео­ро­ман­тиз­ма [«По­ход ми­ний­цев (Ар­го­нав­ты)» (1908, Му­зей РАХ, С.-Пе­тер­бург), «Кен­тав­ро­ма­хия» (1911) и др.]. Пен­сио­нер АХ в Ита­лии, Гер­ма­нии и Ве­ли­ко­бри­та­нии (1911–12). По воз­вра­ще­нии в С.-Пе­тер­бург ра­бо­тал как ху­дож­ник в разл. жур­на­лах (спор­тив­ный ж. «Гер­ку­лес», 1914–1915; «Ого­нёк» и др.), пи­сал порт­ре­ты, пей­за­жи. Ле­том 1919 слу­жил ху­дож. кор­рес­пон­ден­том в ар­мии ген. А. И. Де­ни­ки­на . В 1920 эмиг­ри­ро­вал, с 1921 жил в Бер­ли­не, где был два­ж­ды осу­ж­дён по об­ви­не­нию в под­дел­ке де­нег (от­бы­вал за­клю­че­ние в 1923–25 и в 1933–34). В 1935–36 жил в Ри­ге, с 1938 – в Лих­тен­штей­не, под име­нем Ев­ге­ния Зо­то­ва. Вес­ной 1953 эмиг­ри­ро­вал в Ар­ген­ти­ну. Ав­тор гра­фич. се­рий, по­свя­щён­ных ца­ря­ще­му в ми­ре злу и на­се­лён­ных по­ро­ж­де­ния­ми мрач­ной фан­та­зии – де­мо­на­ми, мон­ст­ра­ми. В не­ко­то­рых ра­бо­тах ху­дож. язык на­ме­рен­но сти­ли­зо­ван под рус. ико­но­пись (се­рии на те­мы св. Ие­ро­ни­ма, с 1923, и св. Ге­ор­гия, 1930-е гг.; обе – Фонд Е. Зо­това – И. Мя­со­едо­ва, Ва­дуц, Лих­тен­штейн; «Уте­шаю­щий ан­гел», по­сле 1945, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ва­дуц). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний – эс­ки­зы рос­пи­сей («Вос­кре­се­ние Хри­сто­во» для рус. пра­во­слав­но­го хра­ма в Бер­ли­не , 1928), порт­ре­ты (в т. ч. чле­нов се­мьи кня­зей Лих­тен­штейн­ских), ри­сун­ки для поч­то­вых ма­рок (по слу­чаю 600-ле­тия кн-ва Лих­тен­штейн, 1942, и др.).