МЯСОЕДОВ Иван Григорьевич
Российский живописец, график.
Сын Г. Г. Мясоедова. Учился в рисовальных классах, открытых его отцом в Полтаве (1895), в МУЖВЗ (1896–1901) у В. Н. Бакшеева и Н. А. Касаткина, в петерб. АХ у Д. Н. Кардовского (1903) и в батальной мастерской Ф. А. Рубо (1907–09); одновременно занимался офортом у В. В. Матэ. В студенч. годы увлёкся атлетизмом и культурой обнажённого тела (под влиянием Ф. фон Штука с его поисками образа «антикизированного сверхчеловека»), фотографировался в виде античных богов и героев. В живописных произведениях заметно воздействие нем. югендстиля и неоромантизма [«Поход минийцев (Аргонавты)» (1908, Музей РАХ, С.-Петербург), «Кентавромахия» (1911) и др.]. Пенсионер АХ в Италии, Германии и Великобритании (1911–12). По возвращении в С.-Петербург работал как художник в разл. журналах (спортивный ж. «Геркулес», 1914–1915; «Огонёк» и др.), писал портреты, пейзажи. Летом 1919 служил худож. корреспондентом в армии ген. А. И. Деникина. В 1920 эмигрировал, с 1921 жил в Берлине, где был дважды осуждён по обвинению в подделке денег (отбывал заключение в 1923–25 и в 1933–34). В 1935–36 жил в Риге, с 1938 – в Лихтенштейне, под именем Евгения Зотова. Весной 1953 эмигрировал в Аргентину. Автор графич. серий, посвящённых царящему в мире злу и населённых порождениями мрачной фантазии – демонами, монстрами. В некоторых работах худож. язык намеренно стилизован под рус. иконопись (серии на темы св. Иеронима, с 1923, и св. Георгия, 1930-е гг.; обе – Фонд Е. Зотова – И. Мясоедова, Вадуц, Лихтенштейн; «Утешающий ангел», после 1945, частное собрание, Вадуц). Среди др. произведений – эскизы росписей («Воскресение Христово» для рус. православного храма в Берлине, 1928), портреты (в т. ч. членов семьи князей Лихтенштейнских), рисунки для почтовых марок (по случаю 600-летия кн-ва Лихтенштейн, 1942, и др.).