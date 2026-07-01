МВАНЗА
МВАНЗА - город в северо-западной части Танзании, административный центр одноименной области.
Расположен на южном побережье озера Виктория. Население 581,2 тысяч человек (2010 год; второй по числу жителей город страны после Дар-эс-Салама). Крупный транспортный узел. Железнодорожной линией связан со станцией Табора (далее к востоку - с Дар-эс- Саламом на побережье Индийского океана; к западу - с портом Кигома на озере Танганьика). Порт на озере Виктория (в т. ч. паромное железнодорожное сообщение с озёрными портами Танзании, Уганды и Кении). Международный аэропорт.
Основан в 1892 году Германским колониальным обществом под современным названием (предположительно от «nyanza»; на языке сукуми - озеро), входил в состав Германской Восточной Африки. Во время Первой мировой войны взят британскими войсками (1916 год). С 1920 года в составе Танганьики (мандатная территория Лиги Наций, с 1946 года подопечная территория ООН, с 1961 года независимое государство).
В 1920-х годах в окрестностях города обнаружены запасы золота. В 1928 году соединён железнодорожной веткой с городом Табора. С 1963 года административный центр области Мванза. С 1964 года в составе Танзании. В период угандийско-танзанийской войны 1978-1979 годов подвергся бомбардировкам. Исмаилитская джамаатхана (молитвенный дом; вторая половина XX века).
Научный центр Национального института медицинских исследований (1949 год; главный офис института - в Дар-эс-Саламе). Университет Святого Августина (1960 год, современный статус и название с 1998 года); колледжи: бизнес-образования, здравоохранения. Публичная библиотека (1935 год). Культурный центр и музей народа сукуми (1968 год).
Торгово-распределительный центр горнодобывающего (добыча золота) и крупного сельскохозяйственного района (основные продовольственные культуры: кукуруза, маниок, батат, сорго, просо, бобовые; возделывают хлопчатник, табак, кофейные деревья; скотоводство). Вывоз хлопка, табака, кофе, живого скота. Завод по производству транспортных контейнеров. Предприятия текстильной, кожевенно-обувной, пищевой (мукомольная и др.), мыловаренной промышленности. Быстро развиваются лов и переработка рыбы. Туризм (Мванза - начальный пункт ряда маршрутов по территории страны).