МВАНЗА

МВАНЗА - город в северо-западной части Танзании, административный центр одноименной области.

Рас­по­ло­жен на южном по­бе­режье озера Вик­то­рия. Население 581,2 тысяч человек (2010 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род страны по­сле Дар-эс-Са­ла­ма). Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожной ли­ни­ей свя­зан со станцией Та­бо­ра (да­лее к вос­то­ку - с Дар-эс- Са­ламом на по­бе­ре­жье Ин­дий­ско­го океана; к за­па­ду - с пор­том Ки­го­ма на озере Тан­гань­и­ка). Порт на озере Вик­то­рия (в т. ч. па­ром­ное железнодорожное со­об­ще­ние с озёр­ны­ми пор­та­ми Тан­за­нии, Уган­ды и Ке­нии). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1892 году Германским ко­ло­ни­аль­ным обществом под современным на­зва­ни­ем (пред­по­ло­жи­тель­но от «nyanza»; на языке су­ку­ми - озе­ро), вхо­дил в со­став Гер­ман­ской Вос­точ­ной Аф­ри­ки . Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны взят британскими вой­ска­ми (1916 год). С 1920 года в со­ста­ве Тан­гань­и­ки (ман­дат­ная тер­ри­то­рия Ли­ги На­ций , с 1946 года по­до­печ­ная тер­ри­то­рия ООН , с 1961 года не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во).

В 1920-х годах в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да об­на­ру­же­ны за­па­сы зо­ло­та. В 1928 году со­еди­нён железнодорожной вет­кой с городом Та­бо­ра. С 1963 года административный центр об­лас­ти Мван­за. С 1964 года в со­ста­ве Тан­за­нии. В пе­ри­од уган­дий­ско-тан­за­ний­ской вой­ны 1978-1979 годов под­верг­ся бом­бар­ди­ров­кам. Ис­маи­лит­ская джа­ма­ат­ха­на (мо­лит­вен­ный дом; вторая половина XX века).

На­учный центр Национального института медицинских ис­сле­до­ва­ний (1949 год; главный офис института - в Дар-эс-Са­ла­ме). Университет Святого Ав­гу­сти­на (1960 год, современный ста­тус и название с 1998 года); кол­лед­жи: биз­нес-об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния. Пуб­лич­ная библиотека (1935 год). Куль­тур­ный центр и му­зей на­ро­да су­ку­ми (1968 год).

Тор­го­во-рас­пре­де­лительный центр гор­но­до­бы­ваю­ще­го (до­бы­ча зо­ло­та) и круп­но­го сельскохозяйственного рай­она (основные про­до­вольственные куль­ту­ры: ку­ку­ру­за, маниок, ба­тат, сор­го, про­со, бо­бо­вые; воз­де­лы­ва­ют хлоп­чат­ник, та­бак, ко­фей­ные де­ре­вья; ско­то­вод­ст­во). Вы­воз хлоп­ка, та­ба­ка, ко­фе, жи­во­го ско­та. За­вод по про­изводству транс­порт­ных кон­тей­не­ров. Пред­при­ятия тек­стиль­ной, ко­же­вен­но-обув­ной, пи­ще­вой (му­ко­моль­ная и др.), мы­ло­ва­рен­ной промышленности. Бы­ст­ро раз­ви­ва­ют­ся лов и пе­ре­ра­бот­ка ры­бы. Ту­ризм (Мванза - на­чаль­ный пункт ря­да мар­шру­тов по тер­ри­то­рии стра­ны).

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