МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
Музыкознание, наука о музыке.
Изучает музыку как специфич. форму худож. освоения мира, обобщает практику сочинения и исполнения муз. произведений. Принципы классификации музыковедч. дисциплин обосновывались по-разному, в зависимости от историч. состояния М. и методологич. позиции автора (X. Риман, Г. Адлер и др.). За рубежом наибольшее распространение получила классификация Адлера, делившего М. на историческое и систематическое; в отеч. науке прочно утвердилось разделение на историч. и теоретич. М. Историч. М. (история музыки) воссоздаёт целостную картину развития муз. иск-ва в социальном и культурном контексте. Оно включает: описание хода историч. развития музыки и периодизацию; характеристику господствовавших муз.-эстетич. воззрений, направлений, течений, школ, стилей и жанров; изучение инструментария, концертного и нотоиздательского дела; жизнеописания деятелей муз. иск-ва и др. В историч. М. в качестве относительно самостоят. отраслей входят этномузыковедение, муз. фольклористика и ряд вспомогат. дисциплин: музыкальные палеография, археография, источниковедение, текстология, иконография, а также нотография и муз. библиография. Теоретич. М. (теория музыки) охватывает комплекс сведений об общих законах музыки, о муз. произведении с точки зрения присущей ему внутр. логики и организации, а также об отд. элементах муз. языка и средствах муз. выразительности. Основу теории музыки составляют учения о гармонии, полифонии, музыкальной форме, а также о мелодии, муз. метре и ритме музыкальном, о муз. фактуре и композиции. Теория музыки даёт науч. объяснение муз. закономерностей и вырабатывает основу для практич. овладения техникой сочинения. С историч. и теоретич. М. тесно соприкасаются муз. эстетика, инструментоведение, музыкальная археология, музыкальная акустика, муз. педагогика, теория и история исполнительского иск-ва, а также дисциплины инструктивно-прикладного назначения (сольфеджио и др.). Деление на историч. и теоретич. М. условно; в ходе развития М. теория и история постепенно сближаются. М. 20–21 вв. использует данные и исследовательские методы др. наук (математика, физика, лингвистика, психология, социология и др.).
Предмет М. менялся со временем. Учё- ные музыканты древних цивилизаций Востока (Месопотамии, Китая, Индии), античные философы и писатели (пифагорейцы, Платон, Аристотель, Птолемей, Марциан Капелла) связывали муз. представления с религ. и космологич. системами. В муз.-теоретич. трудах Аристоксена, Птолемея и Аристида Квинтилиана обоснована система греч. монодических ладов, психич. воздействие музыки (см. Этос). Свод осн. достижений античного музыкознания представлен в трактате «Основы музыки» Боэция (6 в.). Существен вклад в развитие М. учёных Среднего и Ближнего Востока (Фараби, Кинди, Ибн Сина и др.), визант. теоретиков (Иоанн Кукузель). Центром ср.-век. М. стала Зап. Европа, где античные муз. учения истолковывались в христианско-теологич. ключе. Вместе с тем муз. теория сближалась с муз. практикой, сосредоточенной в монастырях, церковных школах и ун-тах. Практика обучения музыке вызвала к жизни множество теоретич. трактатов. Среди авторов: Гвидо Аретинский (11 в.), реформировавший нотацию и создавший систему сольмизации; Франко Кёльнский, Иоанн де Гарландия, изложившие правила сложения многоголосия. Трактаты 14–15 вв. (Филипп де Витри, Маркетто Падуанский, Иоанн де Мурис) формулируют нормы многоголосия, принципы мензуральной нотации, ладовой организации (см. Лад) и хроматики (см. Хроматизм); впервые предложено жанровое разделение музыки (Иоанн де Грокейо). Крупнейшими музыкантами-учёными эпохи Возрождения стали Й. Тинкторис (автор первого муз. словаря), Г. Глареан и Дж. Царлино. Обобщив достижения нидерл. и итал. школ полифонии строгого письма, они систематизировали учение о контрапункте и ладовой организации музыки. Принципы, ставшие основой муз. иск-ва Нового времени, отражены в работах В. Галилеи, М. Преториуса. Учёных 17 в. (Р. Декарт, М. Мерсенн, А. Кирхер, А. Веркмейстер) отличал естеств.-науч. подход к музыке. К кон. 17 в. складывается учение о генерал-басе, опубликованы первые самостоят. труды по истории музыки (Дж. А. Бонтемпи в Италии, В. К. Принтц в Германии), изданы собрания античных муз. трактатов (дат. учёным-энциклопедистом М. Мейбомом). С появлением в 18 в. многотомных муз.-историч. исследований (труды П. Бурдло – П. Бонне, Ж. Б. де Лаборда во Франции, Дж. Б. Мартини, Дж. Хокинса, Ч. Бёрни, И. Н. Форкеля, собрание ср.-век. муз.-теоретич. источников на лат. яз. М. Герберта) и муз.-лексикографич. работ [словари и энциклопедии С. де Броссара, Ж. Ж. Руссо (франц. яз.), И. Г. Вальтера, И. Маттезона (нем. яз.)] складывается муз.-историч. наука. Демократизация обществ.-политич. атмосферы ко 2-й пол. 18 в. способствовала развитию муз. критики и публицистики (Маттезон, Руссо, Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер и др.), ярко отразивших борьбу направлений в иск-ве. Деятельность франц. энциклопедистов, Г. Э. Лессинга, И. Г. Гердера, И. Канта и др. способствовала подъёму муз. эстетики как самостоят. отрасли М. К достижениям теоретич. М. 18 в. относятся: система Ж. Ф. Рамо, заложившая основу классич. учения о гармонии, фундам. труды по контрапункту И. Й. Фукса, Ф. В. Марпурга и Дж. Б. Мартини. Тогда же зародилось учение о муз. формах (И. Ф. Кирнбергер, Г. К. Кох), усилился интерес к вопросам исполнительства (трактаты И. И. Кванца, К. Ф. Э. Баха, Л. Моцарта).
В 19 в. в обиход вошёл сам термин «М.». Оно представляло собой уже самостоят. науку с собств. понятийно-аналитич. аппаратом и методами исследования. Во 2-й пол. 19 в. особым интересом к нац. культуре и её крупнейшим представителям вызвано появление изданий сочинений Дж. П. да Палестрины, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, в 20 в. – Й. Гайдна, Р. Вагнера и др., а также первых классич. биографий Баха, Генделя, Моцарта, которые составили нем. исследователи Ф. Шпитта, Ф. Кризандер, О. Ян, обновили и дополнили в 20 в. А. Швейцер, Г. Аберт, А. Эйнштейн и др. В 19 – нач. 20 вв. созданы фундам. историч. исследования (Ф. Ж. Фетис, А. В. Амброс, Ж. Комбарьё, А. Шеринг), всесторонне охватившие европ. муз. культуру. Эта традиция в 20 в. продолжена сводными коллективными трудами под ред. X. Римана, Г. Адлера, Э. Бюкена, А. Лавиньяка и Л. де Ла Лоранси, т. н. Оксфордской и Нортонской «историями музыки» и др. Крупнейшие представители муз. историографии 20 в. – Ж. Тьерсо, Р. Роллан, О. Э. Дойч, Г. Кречмар. Прогресс историч. М. стимулировал подъём археографич. работы, муз. палеографии, текстологии, нотографии и библиографии (собрание муз. трактатов на лат. яз. Э. де Кусмакера во 2-й пол. 19 в., антологии и серии памятников муз. иск-ва прошлых веков, издающиеся в Зап. Европе и США). Лексикография 19–20 вв. представлена крупнейшими словарями и энциклопедиями Дж. Грова, Х. Римана, Ф. Блуме. С кон. 19 в. началось развитие муз. фольклористики, усилился интерес к неевропейским муз. культурам (этномузыковеды Э. фон Хорнбостель, К. Закс, В. Виора в Германии). В кон. 19 в. возник ряд междунар. и региональных музыковедч. обществ, с 1927 постоянно функционирует Международное музыковедческое общество. К достижениям теоретич. М. 19 в. принадлежит учение о муз. форме и её элементах, систематизированное А. Рейхой и А. Б. Марксом (представителями т. н. традиц. школы). Учение о контрапункте и фуге развито Ф. Ж. Фетисом, Л. Буслером и Э. Праутом. Риман и его последователи применили функциональный подход к муз. форме и гармонии, привлекая результаты психологич. и акустич. исследований (Г. Гельмгольца, позднее – К. Штумпфа). Значит. веху в теоретич. М. нач. 20 в. составила «психоэнергетическая» концепция Э. Курта, выдвинувшего процессуально-динамич. истолкование муз. закономерностей. Одновременно Г. Шенкер разработал теорию многослойности муз. формы и т. н. метод редукции. М. Зап. Европы и США в 20 в. характеризует усиленное внимание к разработке и исследованию новейших методов композиторского письма, нередко декларируемых самими композиторами (А. Шёнберг, А. фон Веберн, П. Хиндемит, О. Мессиан, П. Булез, К. Штокхаузен, В. Лютославский, Я. Ксенакис и др.), к методологич. вопросам муз. истории, муз. эстетики, философии и социологии музыки, взаимоотношениям «массовой» и «элитарной» культур и т. д. [В. Апель, К. Палиска, С. Лангер (США), Т. Адорно, Х. Эггебрехт, К. Дальхауз, Г. Бесселер, Э. Г. Майер (Германия), К. Блаукопф (Австрия), К. фон Фишер (Швейцария), Ж. Шайе (Франция), Б. Сабольчи (Венгрия), З. Лисса, Ю. Хоминьский (Польша), В. и О. Косма (Румыния), В. Крыстев, С. Стоянов, Д. Христов (Болгария) и др.].
В России М. сформировалось относительно поздно. К собственно рус. традиции относятся сохранившиеся с 15 в. анонимные азбуки певческие. Во 2-й пол. 17 в. в работах A. Meзенца и Ивана Шайдура подготовлен, а Тихоном Макарьевским осуществлён перевод крюковой нотации на европейскую 5-линейную. В трактатах И. Т. Коренева и Н. П. Дилецкого обоснованы принципы партесного пения и перенесены на рус. почву достижения зап.-европ. муз. теории. Среди значит. работ о музыке 18 в. (как правило, переводных или анонимных) – хроника рус. муз. жизни Я. Штелина. Начало рус. муз. фольклористике положили первые сб-ки нар. песен В. Ф. Трутовского и Н. А. Львова – И. Прача. Обсуждение путей развития отеч. муз. иск-ва и борьба за сохранение его самобытности при освоении норм европ. профессионализма определили облик рус. М. 19 в., имевшего выраженную муз.-критич. направленность. Традиции, заложенные в муз.-критич. работах В. Ф. Одоевского и А. Н. Серова (который ввёл рус. термин «музыкознание»), нашли широкое развитие в лит. деятельности В. В. Стасова, Г. А. Лароша, П. И. Чайковского, Ц. А. Кюи, С. Н. Кругликова, Н. Д. Кашкина, В. Г. Каратыгина. В центре внимания рус. М. находится нац. иск-во: творчество М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, композиторов «Могучей кучки» и др. Вместе с тем созданы значит. труды о зарубежных композиторах, среди них: первая крупная монография о В. А. Моцарте А. Д. Улыбышева; работы о Л. ван Бетховене А. Н. Серова и В. Ленца. Среди теоретич. трудов и руководств рус. авторов наиболее значительными являются учебники гармонии П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова, а также «Основы оркестровки» последнего. Рус. М. вышло на уровень общеевропейского с появлением оригинальных концепций Г. Э. Конюса (теория метротектонизма) и Б. Л. Яворского (теория ладового ритма). Выдающимся достижением отеч. М. является теория контрапункта С. И. Танеева, поставленная им на науч. математич. основу. Исследования др.-рус. церковного пения Д. В. Разумовского, В. М. Металлова, С. В. Смоленского и др. заложили основы рус. муз. медиевистики, палеографии и семиографии. В нач. 20 в. вышли в свет историч. труды и источниковедч. материалы Н. Ф. Финдейзена, М. М. Иванова, А. Н. Римского-Корсакова, В. В. Яковлева и др. Собирание и исследование фольклора Ю. Н. Мельгуновым, П. П. Сокальским, Н. Е. Пальчиковым, Н. М. Лопатиным, В. П. Прокуниным, Е. Э. Линёвой и др., деятельность Музыкально-этнографической комиссии определили высокий науч. уровень рус. муз. фольклористики. Облик отеч. М. 20 в. формировали Б. В. Асафьев, Б. Л. Яворский, И. И. Соллертинский и др. В исследование др.-рус. певческого иск-ва фундам. вклад внесли работы М. В. Бражникова, Н. Д. Успенского и др., рус. музыки 17–18 вв. – С. С. Скребкова, Т. Н. Ливановой, В. В. Протопопова, Ю. В. Келдыша, А. А. Гозенпуда, Н. А. Герасимовой-Персидской, рус. вокальной лирики – В. А. Васиной- Гроссман. Историч. проблемы зап.-европ. музыки получили освещение в трудах М. В. Иванова-Борецкого, К. А. Кузнецова, Т. Н. Ливановой, В. Э. Фермана, Р. И. Грубера, М. С. Друскина, В. Д. Конен, Д. В. Житомирского, О. Т. Леонтьевой, В. Н. Брянцевой, Ю. Н. Хохлова, А. П. Милки, Е. М. Царёвой, М. А. Сапонова. Зарубежной музыке 20 в. посвящены исследования Г. М. Шнеерсона, Б. М. Ярустовского, И. Ф. Бэлзы, И. И. Мартынова, а также В. С. Виноградова, В. М. Беляева – по неевропейским муз. культурам. На новую ступень поднялось изучение общих и региональных проблем муз. фольклора в работах А. Д. Кастальского, А. М. Листопадова, З. В. Эвальд, Е. В. Гиппиуса, И. И. Земцовского, К. В. Квитки, В. Л. Гошовского, У. Гаджибекова, X. С. Кушнарёва, А. В. Затаевича, Б. Г. Ерзаковича и др. Созданы летописи жизни и творчества, а также предприняты издания собраний сочинений М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского (не завершено), Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, серии «Памятники русского музыкального искусства». Отд. периодам и проблемам рус. муз. истории посвящены историч. исследования Н. В. Туманиной, Ю. В. Келдыша, О. Е. Левашёвой, А. И. Кандинского, Е. М. Левашёва. Вопросы отеч. музыки 20 в. разработаны И. В. Нестьевым, М. Е. Таракановым, Г. Ш. Орджоникидзе, М. Д. Сабининой, М. Г. Арановским и др. Новые идеи выдвинуты отеч. музыковедами и в теоретич. отраслях М. Значит. роль сыграли работы в области муз. психологии (Е. А. Мальцева, Б. М. Теплов) и муз. акустики (Н. А. Гарбузов). Теорию переменных функций в гармонии создал Ю. Н. Тюлин. Развитию идей Танеева, вопросам истории и теории полифонии посвящены труды С. С. Богатырёва, С. С. Скребкова, В. П. Фра- ёнова. В области учения о муз. форме В. А. Цуккерманом и Л. А. Мазелем был развит метод т. н. целостного анализа муз. произведения, В. П. Бобровским, Е. А. Ручьевской – функциональный аналитич. подход. С 1970–80-х гг. широко разрабатываются вопросы муз. палеографии, археографии, библиографии и лексикографии. Новые значит. работы появились в области гармонии (Ю. Н. Холопов), истории полифонии (В. В. Протопопов, Ю. К. Евдокимова), муз. ритма (В. Н. Холопова), муз. психологии (Е. В. Назайкинский, В. В. Медушевский), социологии (А. Н. Сохор), эстетики (А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков, А. В. Михайлов, Т. В. Чередниченко), фольклористики (Э. Е. Алексеев). В круг исследовательских задач вошли муз. текстология (Н. Л. Фишман, Л. З. Корабельникова), взаимоотношение культур Запада и Востока (Н. Г. Шахназарова), теория муз. жанров и стилей (М. К. Михайлов), история нотации (И. А. Барсова), история муз.-теоретич. систем (Холопов и его школа) и др.
Дополнительная литература:
Adlеr G. Methode der Musikgeschichte. Lpz., 1919;
Kretzschmar H. Einführung in die Musikgeschichte. Lpz., 1920;
Кузнецов К.А. Введение в историю музыки. М.; П., 1923. Ч. 1;
Riemann H. Grundriss der Musikwissenschaft. Lpz., 1928;
idem. Geschichte der Musiktheorie im IX. bis XIX. Jahrhundert. 3. Aufl. Hildesheim, 1961;
Рыжкин И.Я., Мазель Л.А. Очерки по истории теоретического музыкознания. М., 1934–1939. Вып. 1–2;
Fellerer К.G. Einführung in die Musikwissenschaft. 2. Aufl. Hamb., 1956;
Mendel A., Sасhs C., Pratt С.С. Some aspects of musicology. N. Y., 1957;
Garrett A.M. An introduction to research in music. Wash., 1958;
Machabey A. La musicologie. P., 1962;
Eggebrесht H.H. Studien zur musikalischen Terminologie. Mainz; Wiesbaden, 1968;
Die Ausbreitung des Historismus über die Musik / Hrsg. von W. Wiora. Regensburg, 1969;
Музыкальное искусство и наука. М., 1970–1978. Вып. 1–3;
Einführung in die systematische Musikwissenschaft / Hrsg. von C. Dahlhaus. Köln, 1971;
Perspectives in Musicology. N. Y., 1972;
Wiora W. Historische und systematische Musikwissenschaft. Ausgewählte Aufsätze. Tutzing, 1972;
idem. Ideen zur Geschichte der Musik. Darmstadt, 1980;
Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972;
Husmann H. Einführung in die Musikwissenschaft. Wilhelmshaven, 1975;
Тагмизян Н.К. Теория музыки в древней Армении. Ер., 1977;
Dahlhaus C. Grundlagen der Musikgeschichte. Köln, 1977;
Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. М., 1978;
Ливанова Т.Н. Из истории музыки и музыкознания за рубежом. М., 1981;
Geschichte der Musiktheorie / Hrsg. von F. Zaminer. Darmstadt, 1984–2006–. [Bd 1–10–];
Smits van Waesberghe J.M. Musikerziehung. Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter. 2. Aufl. Lpz., 1986 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 3. Lfg 3).