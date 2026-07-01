МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

Му­зы­коз­на­ние, нау­ка о му­зы­ке.

Изу­ча­ет му­зы­ку как спе­ци­фич. фор­му ху­дож. ос­вое­ния ми­ра, обоб­ща­ет прак­ти­ку со­чи­не­ния и ис­пол­не­ния муз. про­из­ве­де­ний. Прин­ци­пы клас­си­фи­ка­ции му­зы­ко­ведч. дис­ци­п­лин обос­но­вы­ва­лись по-раз­но­му, в за­ви­си­мо­сти от ис­то­рич. со­стоя­ния М. и ме­то­до­ло­гич. по­зи­ции ав­то­ра (X. Ри­ман, Г. Ад­лер и др.). За ру­бе­жом наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла клас­си­фи­ка­ция Ад­ле­ра, де­лив­ше­го М. на ис­то­ри­че­ское и сис­те­ма­ти­че­ское; в отеч. нау­ке проч­но ут­вер­ди­лось раз­деле­ние на ис­то­рич. и тео­ре­тич. М. Ис­то­рич. М. (ис­то­рия му­зы­ки) вос­соз­да­ёт це­ло­ст­ную кар­ти­ну раз­ви­тия муз. иск-ва в со­ци­аль­ном и куль­тур­ном кон­тек­сте. Оно вклю­ча­ет: опи­са­ние хо­да ис­то­рич. раз­ви­тия му­зы­ки и пе­рио­ди­за­цию; ха­рак­те­ри­сти­ку гос­под­ство­вав­ших муз.-эс­те­тич. воз­зре­ний, на­прав­ле­ний, те­че­ний, школ, сти­лей и жан­ров; изу­че­ние ин­ст­ру­мен­та­рия, кон­церт­но­го и но­то­из­да­тель­ско­го де­ла; жиз­не­опи­са­ния дея­те­лей муз. иск-ва и др. В ис­то­рич. М. в ка­че­ст­ве от­но­си­тель­но са­мо­сто­ят. от­рас­лей вхо­дят эт­но­му­зы­ко­ве­де­ние, муз. фольк­ло­ри­сти­ка и ряд вспо­мо­гат. дис­ци­п­лин: му­зы­каль­ные па­лео­гра­фия, ар­хео­гра­фия, ис­точ­ни­ко­ве­де­ние, тек­сто­ло­гия, ико­но­гра­фия , а так­же но­то­гра­фия и муз. биб­лио­гра­фия. Тео­ре­тич. М. (тео­рия му­зы­ки) ох­ва­ты­ва­ет ком­плекс све­де­ний об об­щих за­ко­нах му­зы­ки, о муз. про­из­ве­де­нии с точ­ки зре­ния при­су­щей ему внутр. ло­ги­ки и ор­га­ни­за­ции, а так­же об отд. эле­мен­тах муз. язы­ка и сред­ст­вах муз. вы­ра­зи­тель­но­сти. Ос­но­ву тео­рии му­зы­ки со­став­ля­ют уче­ния о гар­мо­нии, по­ли­фо­нии, му­зы­каль­ной фор­ме, а так­же о ме­ло­дии, муз. мет­ре и рит­ме му­зы­каль­ном, о муз. фак­ту­ре и ком­по­зи­ции. Тео­рия му­зы­ки да­ёт на­уч. объ­яс­не­ние муз. за­ко­но­мер­но­стей и вы­ра­ба­ты­ва­ет ос­но­ву для прак­тич. ов­ла­де­ния тех­ни­кой со­чи­не­ния. С ис­то­рич. и тео­ре­тич. М. тес­но со­при­ка­са­ют­ся муз. эс­те­ти­ка, ин­ст­ру­мен­то­ве­де­ние, му­зы­каль­ная ар­хео­ло­гия, му­зы­каль­ная аку­сти­ка, муз. пе­да­го­ги­ка, тео­рия и ис­то­рия ис­пол­ни­тель­ско­го иск-ва, а так­же дис­ци­п­ли­ны ин­ст­рук­тив­но-при­клад­но­го на­зна­че­ния (соль­фед­жио и др.). Де­ле­ние на ис­то­рич. и тео­ре­тич. М. ус­лов­но; в хо­де раз­ви­тия М. тео­рия и ис­то­рия по­сте­пен­но сбли­жа­ют­ся. М. 20–21 вв. ис­поль­зу­ет дан­ные и ис­сле­до­ва­тель­ские ме­то­ды др. на­ук (ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, лин­гвис­ти­ка, пси­хо­ло­гия, со­цио­ло­гия и др.).

Пред­мет М. ме­нял­ся со вре­ме­нем. Учё­- ные му­зы­кан­ты древ­них ци­ви­ли­за­ций Вос­то­ка (Ме­со­по­та­мии, Ки­тая, Ин­дии), ан­тич­ные фи­ло­со­фы и пи­са­те­ли (пи­фа­го­рей­цы, Пла­тон, Ари­сто­тель, Пто­ле­мей, Мар­ци­ан Ка­пел­ла) свя­зы­ва­ли муз. пред­став­ле­ния с ре­лиг. и кос­мо­ло­гич. сис­те­ма­ми. В муз.-тео­ре­тич. тру­дах Ари­сток­се­на, Пто­ле­мея и Ари­сти­да Квин­ти­лиа­на обос­но­ва­на сис­те­ма греч. мо­ноди­че­ских ла­дов, пси­хич. воз­дей­ст­вие му­зы­ки (см. Этос). Свод осн. дос­ти­же­ний ан­тич­но­го му­зы­коз­на­ния пред­став­лен в трак­та­те «Ос­но­вы му­зы­ки» Бо­эция (6 в.). Су­ще­ст­вен вклад в раз­ви­тие М. учё­ных Сред­не­го и Ближ­не­го Вос­то­ка (Фа­ра­би, Кин­ди, Ибн Си­на и др.), ви­зант. тео­ре­ти­ков (Ио­анн Ку­ку­зель). Цен­тром ср.-век. М. ста­ла Зап. Ев­ро­па, где ан­тич­ные муз. уче­ния ис­тол­ко­вы­ва­лись в хри­сти­ан­ско-тео­ло­гич. клю­че. Вме­сте с тем муз. тео­рия сбли­жа­лась с муз. прак­ти­кой, со­сре­до­то­чен­ной в мо­на­сты­рях, цер­ков­ных шко­лах и ун-тах. Прак­ти­ка обу­че­ния му­зы­ке вы­зва­ла к жиз­ни мно­же­ст­во тео­ре­тич. трак­та­тов. Сре­ди ав­то­ров: Гви­до Аре­тин­ский (11 в.), ре­фор­ми­ро­вав­ший но­та­цию и соз­дав­ший сис­те­му соль­ми­за­ции; Фран­ко Кёльн­ский, Ио­анн де Гар­лан­дия, из­ло­жив­шие пра­ви­ла сло­же­ния мно­го­го­ло­сия. Трак­та­ты 14–15 вв. (Фи­липп де Вит­ри, Мар­кетто Па­ду­ан­ский, Ио­анн де Му­рис) фор­му­ли­ру­ют нор­мы мно­го­го­ло­сия, прин­ци­пы мен­зу­раль­ной но­та­ции, ла­до­вой ор­га­ни­за­ции (см. Лад) и хро­ма­ти­ки (см. Хро­ма­тизм); впер­вые пред­ло­же­но жан­ро­вое раз­де­ле­ние му­зы­ки (Ио­анн де Гро­кейо). Круп­ней­ши­ми му­зы­кан­та­ми-учё­ны­ми эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния ста­ли Й. Тинк­то­рис (ав­тор пер­во­го муз. сло­ва­ря), Г. Гла­ре­ан и Дж. Цар­ли­но. Обоб­щив дос­ти­же­ния ни­дерл. и итал. школ по­ли­фо­нии стро­го­го пись­ма, они сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ли уче­ние о кон­тра­пунк­те и ла­до­вой ор­га­ни­за­ции му­зы­ки. Прин­ци­пы, став­шие ос­но­вой муз. иск-ва Но­во­го вре­ме­ни, от­ра­же­ны в ра­бо­тах В. Га­ли­леи, М. Пре­то­риу­са. Учё­ных 17 в. (Р. Де­карт, М. Мер­сенн, А. Кирхер, А. Верк­мей­стер) от­ли­чал ес­теств.-на­уч. под­ход к му­зы­ке. К кон. 17 в. скла­ды­ва­ет­ся уче­ние о ге­не­рал-ба­се, опуб­ли­ко­ва­ны пер­вые са­мо­сто­ят. тру­ды по ис­то­рии му­зы­ки (Дж. А. Бон­тем­пи в Ита­лии, В. К. Принтц в Гер­ма­нии), из­да­ны со­б­ра­ния антич­ных муз. трак­та­тов (дат. учё­ным-эн­ци­кло­пе­ди­стом М. Мей­бомом). С по­яв­ле­ни­ем в 18 в. мно­го­том­ных муз.-ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ний (тру­ды П. Бурд­ло – П. Бон­не, Ж. Б. де Ла­бор­да во Фран­ции, Дж. Б. Мар­ти­ни, Дж. Хо­кин­са, Ч. Бёр­ни, И. Н. Фор­ке­ля, со­б­ра­ние ср.-век. муз.-тео­ре­тич. ис­точ­ни­ков на лат. яз. М. Гер­бер­та) и муз.-лек­си­ко­гра­фич. ра­бот [сло­ва­ри и эн­цик­ло­пе­дии С. де Брос­са­ра, Ж. Ж. Рус­со (франц. яз.), И. Г. Валь­те­ра, И. Мат­те­зо­на (нем. яз.)] скла­ды­ва­ет­ся муз.-ис­то­рич. нау­ка. Де­мо­кра­ти­за­ция об­ществ.-по­ли­тич. ат­мо­сфе­ры ко 2-й пол. 18 в. спо­соб­ст­вова­ла раз­ви­тию муз. кри­ти­ки и пуб­ли­ци­сти­ки (Мат­те­зон, Рус­со, Д. Дид­ро, Ж. Д’Аламбер и др.), яр­ко от­ра­зив­ших борь­бу на­прав­ле­ний в иск-ве. Дея­тель­ность франц. эн­цик­ло­пе­ди­стов, Г. Э. Лес­син­га, И. Г. Гер­де­ра, И. Кан­та и др. спо­соб­ст­во­ва­ла подъ­ё­му муз. эс­те­ти­ки как са­мо­сто­ят. от­рас­ли М. К дос­ти­же­ни­ям тео­ре­тич. М. 18 в. от­но­сят­ся: сис­те­ма Ж. Ф. Ра­мо, за­ло­жив­шая ос­но­ву клас­сич. уче­ния о гар­мо­нии, фун­дам. тру­ды по кон­тра­пунк­ту И. Й. Фук­са, Ф. В. Мар­пур­га и Дж. Б. Мар­ти­ни. То­гда же за­ро­ди­лось уче­ние о муз. фор­мах (И. Ф. Кирн­бер­гер, Г. К. Кох), уси­лил­ся ин­те­рес к во­про­сам ис­пол­ни­тель­ст­ва (трак­та­ты И. И. Кван­ца, К. Ф. Э. Ба­ха, Л. Мо­цар­та).

В 19 в. в оби­ход во­шёл сам тер­мин «М.». Оно пред­став­ля­ло со­бой уже са­мо­сто­ят. нау­ку с собств. по­ня­тий­но-ана­ли­тич. ап­па­ра­том и ме­то­да­ми ис­сле­до­ва­ния. Во 2-й пол. 19 в. осо­бым ин­те­ре­сом к нац. куль­ту­ре и её круп­ней­шим пред­ста­ви­те­лям вы­зва­но появление из­да­ний со­чи­не­ний Дж. П. да Па­ле­ст­ри­ны, И. С. Ба­ха, Г. Ф. Ген­де­ля, В. А. Мо­цар­та, Ф. Шу­бер­та, в 20 в. – Й. Гайд­на, Р. Ваг­не­ра и др., а так­же пер­вых клас­сич. био­гра­фий Ба­ха, Ген­де­ля, Мо­цар­та, ко­то­рые со­ста­ви­ли нем. ис­сле­до­ва­те­ли Ф. Шпит­та, Ф. Кри­зан­дер, О. Ян, об­но­ви­ли и до­пол­ни­ли в 20 в. А. Швей­цер, Г. Аберт, А. Эйн­штейн и др. В 19 – нач. 20 вв. со­зда­ны фун­дам. ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ния (Ф. Ж. Фе­тис, А. В. Ам­брос, Ж. Ком­ба­рьё, А. Ше­ринг), все­сто­рон­не ох­ва­тив­шие ев­роп. муз. куль­ту­ру. Эта тра­ди­ция в 20 в. про­дол­же­на свод­ны­ми кол­лек­тив­ны­ми тру­да­ми под ред. X. Ри­ма­на, Г. Ад­ле­ра, Э. Бю­ке­на, А. Ла­винь­я­ка и Л. де Ла Ло­ран­си, т. н. Окс­форд­ской и Нор­тон­ской «ис­то­рия­ми му­зы­ки» и др. Круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли муз. ис­то­рио­гра­фии 20 в. – Ж. Тьер­со, Р. Рол­лан, О. Э. Дойч, Г. Креч­мар. Про­гресс ис­то­рич. М. сти­му­ли­ро­вал подъ­ём ар­хео­гра­фич. ра­бо­ты, муз. па­лео­гра­фии, тек­сто­ло­гии, но­то­гра­фии и биб­лио­гра­фии (со­б­ра­ние муз. трак­та­тов на лат. яз. Э. де Кус­ма­ке­ра во 2-й пол. 19 в., ан­то­ло­гии и се­рии па­мят­ни­ков муз. иск-ва про­шлых ве­ков, из­даю­щие­ся в Зап. Ев­ро­пе и США). Лек­си­ко­гра­фия 19–20 вв. пред­став­ле­на круп­ней­ши­ми сло­ва­ря­ми и эн­цик­ло­пе­дия­ми Дж. Гро­ва, Х. Ри­ма­на, Ф. Блу­ме. С кон. 19 в. на­ча­лось раз­ви­тие муз. фольк­ло­ри­сти­ки, уси­лил­ся ин­те­рес к не­ев­ро­пей­ским муз. куль­ту­рам (эт­но­му­зы­ко­ве­ды Э. фон Хорн­бостель, К. Закс, В. Вио­ра в Гер­ма­нии). В кон. 19 в. воз­ник ряд ме­ж­ду­нар. и ре­гио­наль­ных му­зы­ко­ведч. об­ществ, с 1927 по­сто­ян­но функ­цио­ни­ру­ет Ме­ж­ду­на­род­ное му­зы­ко­вед­че­ское об­ще­ст­во. К до­сти­же­ни­ям тео­ре­тич. М. 19 в. при­над­ле­жит уче­ние о муз. фор­ме и её эле­мен­тах, сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ное А. Рей­хой и А. Б. Мар­ксом (пред­ста­ви­те­ля­ми т. н. тра­диц. шко­лы). Уче­ние о кон­тра­пунк­те и фу­ге раз­ви­то Ф. Ж. Фе­ти­сом, Л. Бус­ле­ром и Э. Прау­том. Ри­ман и его по­сле­до­ва­те­ли при­ме­ни­ли функ­цио­наль­ный под­ход к муз. фор­ме и гар­мо­нии, при­вле­кая ре­зуль­та­ты пси­хо­ло­гич. и аку­стич. ис­сле­до­ва­ний (Г. Гельм­голь­ца, позд­нее – К. Штумп­фа). Зна­чит. ве­ху в тео­ре­тич. М. нач. 20 в. со­ста­ви­ла «пси­хо­энер­ге­ти­че­ская» кон­цеп­ция Э. Кур­та, вы­дви­нув­ше­го про­цес­су­аль­но-ди­на­мич. ис­тол­ко­ва­ние муз. за­ко­но­мер­но­стей. Од­но­вре­мен­но Г. Шен­кер раз­ра­бо­тал тео­рию мно­го­слой­но­сти муз. фор­мы и т. н. ме­тод ре­дук­ции. М. Зап. Ев­ро­пы и США в 20 в. ха­рак­те­ри­зу­ет уси­лен­ное вни­ма­ние к раз­ра­бот­ке и ис­сле­до­ва­нию но­вей­ших ме­то­дов ком­по­зи­тор­ско­го пись­ма, не­ред­ко дек­ла­ри­руе­мых са­ми­ми ком­по­зи­то­ра­ми (А. Шён­берг, А. фон Ве­берн, П. Хин­де­мит, О. Мес­си­ан, П. Бу­лез, К. Шток­хау­зен, В. Лю­то­слав­ский, Я. Ксе­на­кис и др.), к ме­то­до­ло­гич. во­про­сам муз. ис­то­рии, муз. эс­те­ти­ки, фи­ло­со­фии и со­цио­ло­гии му­зы­ки, взаи­мо­от­но­ше­ни­ям «мас­со­вой» и «эли­тар­ной» куль­тур и т. д. [В. Апель, К. Па­ли­ска, С. Лан­гер (США), Т. Адор­но, Х. Эг­геб­рехт, К. Даль­ха­уз, Г. Бес­се­лер, Э. Г. Май­ер (Гер­ма­ния), К. Блау­копф (Ав­стрия), К. фон Фи­шер (Швей­ца­рия), Ж. Шайе (Фран­ция), Б. Са­боль­чи (Венг­рия), З. Лис­са, Ю. Хо­минь­ский (Поль­ша), В. и О. Кос­ма (Ру­мы­ния), В. Кры­стев, С. Стоя­нов, Д. Хри­стов (Бол­га­рия) и др.].

В Рос­сии М. сфор­ми­ро­ва­лось от­но­си­тель­но позд­но. К соб­ст­вен­но рус. тра­ди­ции от­но­сят­ся со­хра­нив­шие­ся с 15 в. ано­ним­ные аз­бу­ки пев­че­ские. Во 2-й пол. 17 в. в ра­бо­тах A. Meзенца и Ива­на Шай­ду­ра под­го­тов­лен, а Ти­хо­ном Ма­карь­ев­ским осу­ще­ст­в­лён пе­ре­вод крю­ко­вой но­та­ции на ев­ро­пей­скую 5-ли­ней­ную. В трак­та­тах И. Т. Ко­ре­не­ва и Н. П. Ди­лец­ко­го обос­но­ва­ны прин­ци­пы пар­тес­но­го пе­ния и пе­ре­не­се­ны на рус. поч­ву дос­ти­же­ния зап.-ев­роп. муз. тео­рии. Сре­ди зна­чит. ра­бот о му­зы­ке 18 в. (как пра­ви­ло, пе­ре­вод­ных или ано­ним­ных) – хро­ни­ка рус. муз. жиз­ни Я. Ште­ли­на. На­ча­ло рус. муз. фольк­ло­ри­сти­ке по­ло­жи­ли пер­вые сб-ки нар. пе­сен В. Ф. Тру­тов­ско­го и Н. А. Льво­ва – И. Пра­ча. Об­суж­де­ние пу­тей раз­ви­тия отеч. муз. иск-ва и борь­ба за со­хра­не­ние его са­мо­быт­но­сти при ос­вое­нии норм ев­роп. про­фес­сио­на­лиз­ма оп­ре­де­ли­ли об­лик рус. М. 19 в., имев­ше­го вы­ра­жен­ную муз.-кри­тич. на­прав­лен­ность. Тра­ди­ции, за­ло­жен­ные в муз.-кри­тич. ра­бо­тах В. Ф. Одо­ев­ско­го и А. Н. Се­ро­ва (ко­то­рый ввёл рус. тер­мин «му­зы­коз­на­ние»), на­шли ши­ро­кое раз­ви­тие в лит. дея­тель­но­сти В. В. Ста­со­ва, Г. А. Ла­ро­ша, П. И. Чай­ков­ско­го, Ц. А. Кюи, С. Н. Круг­ли­ко­ва, Н. Д. Каш­ки­на, В. Г. Ка­ра­ты­ги­на. В цен­тре вни­ма­ния рус. М. на­хо­дит­ся нац. иск-во: твор­че­ст­во М. И. Глин­ки, А. С. Дар­го­мыж­ско­го, П. И. Чай­ков­ско­го, ком­по­зи­то­ров «Мо­гу­чей куч­ки» и др. Вме­сте с тем соз­да­ны зна­чит. тру­ды о за­ру­беж­ных ком­по­зи­то­рах, сре­ди них: пер­вая круп­ная мо­но­гра­фия о В. А. Мо­цар­те А. Д. Улы­бы­ше­ва; ра­бо­ты о Л. ван Бет­хо­ве­не А. Н. Се­ро­ва и В. Лен­ца. Сре­ди тео­ре­тич. тру­дов и ру­ко­водств рус. ав­то­ров наи­бо­лее зна­чи­тель­ны­ми яв­ля­ют­ся учеб­ни­ки гар­мо­нии П. И. Чай­ков­ско­го и Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, а так­же «Ос­но­вы ор­ке­ст­ров­ки» по­след­не­го. Рус. М. вы­шло на уро­вень об­ще­ев­ро­пей­ско­го с по­яв­ле­ни­ем ори­ги­наль­ных кон­цеп­ций Г. Э. Ко­ню­са (тео­рия мет­ро­тек­то­низ­ма) и Б. Л. Явор­ско­го (тео­рия ла­до­во­го рит­ма). Вы­даю­щим­ся дос­ти­же­ни­ем отеч. М. яв­ля­ет­ся тео­рия кон­тра­пунк­та С. И. Та­нее­ва, по­став­лен­ная им на на­уч. ма­те­ма­тич. ос­но­ву. Ис­сле­до­ва­ния др.-рус. цер­ков­но­го пе­ния Д. В. Ра­зу­мов­ско­го, В. М. Ме­тал­ло­ва, С. В. Смо­лен­ско­го и др. за­ло­жи­ли ос­но­вы рус. муз. ме­дие­ви­сти­ки, па­лео­гра­фии и се­ми­ог­ра­фии. В нач. 20 в. вы­шли в свет ис­то­рич. тру­ды и ис­точ­ни­ко­ведч. ма­те­риа­лы Н. Ф. Фин­дей­зе­на, М. М. Ива­но­ва, А. Н. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, В. В. Яков­ле­ва и др. Со­би­ра­ние и ис­сле­до­ва­ние фольк­ло­ра Ю. Н. Мель­гу­но­вым, П. П. Со­каль­ским, Н. Е. Паль­чи­ко­вым, Н. М. Ло­па­ти­ным, В. П. Про­ку­ни­ным, Е. Э. Ли­нё­вой и др., дея­тель­ность Му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­сии оп­ре­де­ли­ли вы­со­кий на­уч. уро­вень рус. муз. фольк­ло­ри­сти­ки. Об­лик отеч. М. 20 в. фор­ми­ро­ва­ли Б. В. Асафь­ев, Б. Л. Явор­ский, И. И. Сол­лер­тин­ский и др. В ис­сле­до­ва­ние др.-рус. пев­че­ско­го иск-ва фун­дам. вклад вне­сли ра­бо­ты М. В. Браж­ни­ко­ва, Н. Д. Ус­пен­ско­го и др., рус. му­зы­ки 17–18 вв. – С. С. Скреб­ко­ва, Т. Н. Ли­ва­но­вой, В. В. Про­то­по­по­ва, Ю. В. Кел­ды­ша, А. А. Го­зен­пу­да, Н. А. Ге­ра­си­мо­вой-Пер­сид­ской, рус. во­каль­ной ли­ри­ки – В. А. Ва­си­ной- Гросс­ман. Ис­то­рич. про­бле­мы зап.-ев­роп. му­зы­ки по­лу­чи­ли ос­ве­ще­ние в тру­дах М. В. Ива­но­ва-Бо­рец­ко­го, К. А. Куз­не­цо­ва, Т. Н. Ли­ва­но­вой, В. Э. Фер­ма­на, Р. И. Гру­бе­ра, М. С. Дру­ски­на, В. Д. Ко­нен, Д. В. Жи­то­мир­ско­го, О. Т. Ле­он­ть­е­вой, В. Н. Брян­це­вой, Ю. Н. Хох­ло­ва, А. П. Мил­ки, Е. М. Ца­рё­вой, М. А. Са­по­но­ва. За­ру­беж­ной му­зы­ке 20 в. по­свя­ще­ны ис­сле­до­ва­ния Г. М. Шне­ер­со­на, Б. М. Яру­стов­ско­го, И. Ф. Бэл­зы, И. И. Мар­ты­но­ва, а так­же В. С. Ви­но­гра­до­ва, В. М. Бе­ляе­ва – по не­ев­ро­пей­ским муз. куль­ту­рам. На но­вую сту­пень под­ня­лось изу­че­ние об­щих и ре­гио­наль­ных про­блем муз. фольк­ло­ра в ра­бо­тах А. Д. Кас­таль­ско­го, А. М. Лис­то­па­до­ва, З. В. Эвальд, Е. В. Гип­пиу­са, И. И. Зем­цов­ско­го, К. В. Квит­ки, В. Л. Го­шов­ско­го, У. Гад­жи­бе­ко­ва, X. С. Куш­на­рё­ва, А. В. За­тае­ви­ча, Б. Г. Ер­за­ко­ви­ча и др. Со­зда­ны ле­то­пи­си жиз­ни и твор­че­ст­ва, а так­же пред­при­ня­ты из­да­ния со­б­ра­ний со­чи­не­ний М. И. Глин­ки, П. И. Чай­ков­ско­го , М. П. Му­сорг­ско­го (не за­вер­ше­но), Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, С. С. Про­кофь­е­ва, Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча, А. И. Ха­ча­ту­ря­на, се­рии «Па­мят­ни­ки рус­ско­го му­зы­каль­но­го ис­кус­ст­ва». Отд. пе­рио­дам и про­бле­мам рус. муз. ис­то­рии по­свя­ще­ны ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ния Н. В. Ту­ма­ни­ной, Ю. В. Кел­ды­ша, О. Е. Ле­ва­шё­вой, А. И. Кан­дин­ско­го, Е. М. Ле­ва­шё­ва. Во­про­сы отеч. му­зы­ки 20 в. раз­ра­бо­та­ны И. В. Не­стье­вым, М. Е. Та­ра­ка­но­вым, Г. Ш. Орд­жо­ни­ки­д­зе, М. Д. Са­би­ни­ной, М. Г. Ара­нов­ским и др. Но­вые идеи вы­дви­ну­ты отеч. му­зы­ко­ве­да­ми и в тео­ретич. от­рас­лях М. Зна­чит. роль сыг­рали ра­бо­ты в об­лас­ти муз. пси­хо­ло­гии (Е. А. Маль­це­ва, Б. М. Те­п­лов) и муз. аку­сти­ки (Н. А. Гар­бу­зов). Тео­рию пе­ре­мен­ных функ­ций в гар­мо­нии соз­дал Ю. Н. Тю­лин. Раз­ви­тию идей Та­нее­ва, во­про­сам ис­то­рии и тео­рии по­ли­фо­нии по­свя­ще­ны тру­ды С. С. Бо­гаты­рё­ва, С. С. Скреб­ко­ва, В. П. Фра- ё­но­ва. В об­лас­ти уче­ния о муз. фор­ме В. А. Цук­кер­ма­ном и Л. А. Ма­зе­лем был раз­вит ме­тод т. н. це­ло­ст­но­го ана­ли­за муз. про­из­ве­де­ния, В. П. Боб­ров­ским, Е. А. Ручь­ев­ской – функ­цио­наль­ный ана­ли­тич. под­ход. С 1970–80-х гг. ши­ро­ко раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся во­про­сы муз. па­лео­гра­фии, ар­хео­гра­фии, биб­лио­гра­фии и лек­си­ко­гра­фии. Но­вые зна­чит. ра­бо­ты поя­ви­лись в об­лас­ти гар­мо­нии (Ю. Н. Хо­ло­пов), ис­то­рии по­ли­фо­нии (В. В. Про­то­по­пов, Ю. К. Ев­до­ки­мо­ва), муз. рит­ма (В. Н. Хо­ло­по­ва), муз. пси­хо­ло­гии (Е. В. На­зай­кин­ский, В. В. Ме­ду­шев­ский), со­цио­ло­гии (А. Н. Со­хор), эс­те­ти­ки (А. Ф. Ло­сев, В. П. Шес­та­ков, А. В. Ми­хай­лов, Т. В. Че­ред­ни­чен­ко), фольк­ло­ри­сти­ки (Э. Е. Алек­се­ев). В круг ис­сле­до­ва­тель­ских за­дач во­шли муз. тек­сто­ло­гия (Н. Л. Фиш­ман, Л. З. Ко­ра­бель­ни­ко­ва), взаи­мо­от­но­ше­ние куль­тур За­па­да и Вос­то­ка (Н. Г. Шах­на­за­ро­ва), тео­рия муз. жан­ров и сти­лей (М. К. Ми­хай­лов), ис­то­рия но­та­ции (И. А. Бар­со­ва), ис­то­рия муз.-тео­ре­тич. си­стем (Хо­ло­пов и его шко­ла) и др.

Дополнительная литература:

Ad­lеr G. Methode der Musikgeschichte. Lpz., 1919;

Kretzschmar H. Einführung in die Mu­sik­geschichte. Lpz., 1920;

Куз­не­цов К.А. Вве­де­ние в ис­то­рию му­зы­ки. М.; П., 1923. Ч. 1;

Riemann H. Grun­driss der Musikwissen­schaft. Lpz., 1928;

idem. Geschichte der Mu­sik­theorie im IX. bis XIX. Jahrhundert. 3. Aufl. Hildesheim, 1961;

Рыж­кин И.Я., Ма­зель Л.А. Очер­ки по исто­рии тео­ре­ти­че­ско­го му­зы­коз­на­ния. М., 1934–1939. Вып. 1–2;

Fel­lerer К.G. Einführung in die Mu­sikwissen­schaft. 2. Aufl. Hamb., 1956;

Mendel A., Sасhs C., Pratt С.С. Some aspects of musico­logy. N. Y., 1957;

Garrett A.M. An intro­duction to research in music. Wash., 1958;

Machabey A. La musicologie. P., 1962;

Eg­ge­brесht H.H. Studien zur musikalischen Ter­mi­nologie. Mainz; Wiesbaden, 1968;

Die Aus­brei­tung des Histo­ris­mus über die Musik / Hrsg. von W. Wiora. Regensburg, 1969;

Му­зы­каль­ное ис­кус­ст­во и нау­ка. М., 1970–1978. Вып. 1–3;

Einführung in die systematische Musikwissenschaft / Hrsg. von C. Dahlhaus. Köln, 1971;

Perspectives in Musicology. N. Y., 1972;

Wiora W. Historische und systemati­sche Musikwissenschaft. Ausgewählte Aufsätze. Tut­zing, 1972;

idem. Ideen zur Ge­schichte der Musik. Darmstadt, 1980;

Браж­ни­ков М.В. Древ­не­рус­ская тео­рия му­зы­ки. Л., 1972;

Husmann H. Einführung in die Musikwissen­schaft. Wilhelmshaven, 1975;

Таг­ми­зян Н.К. Тео­рия му­зы­ки в древ­ней Ар­ме­нии. Ер., 1977;

Dahlhaus C. Grundlagen der Musik­ge­schichte. Köln, 1977;

Ма­зель Л.А. Во­про­сы ана­ли­за му­зы­ки. М., 1978;

Ли­ва­но­ва Т.Н. Из ис­то­рии му­зы­ки и му­зы­коз­на­ния за ру­бе­жом. М., 1981;

Geschichte der Musik­theorie / Hrsg. von F. Zaminer. Darmstadt, 1984–2006–. [Bd 1–10–];

Smits van Waes­berghe J.M. Musik­erziehung. Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter. 2. Aufl. Lpz., 1986 (Musik­ge­schichte in Bildern. Bd 3. Lfg 3).

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