МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ - соревнования музыкантов-исполнителей любых специализаций, дирижёров, композиторов, проходящие на заранее объявленных условиях.
В современной форме существуют с XIX века. Первый в истории регулярный международный конкурс композиторов и пианистов учреждён по инициативе А.Г. Рубинштейна, проходил в 1890-1910 годах 1 раз в 5 лет поочерёдно в Санкт-Петербурге (1-й и 5-й), Берлине, Вене, Париже. В 1920-1960-х годах учреждено много авторитетных международных конкурсов, среди них: конкурсы пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве (1927 год), имени Ф. Листа в Будапеште (1933 год), имени Э. Изаи в Брюсселе (скрипачей с 1937 года, пианистов с 1938 года), пианистов и скрипачей имени М. Лонг - Ж. Тибо в Париже (1943 год), скрипачей, пианистов, композиторов имени бельгийской королевы Елизаветы (Брюссель, 1951 год), скрипачей имени Н. Паганини (Генуя, 1954 год), скрипачей, пианистов, вокалистов имени Дж. Энеску (Бухарест, 1961 год).
К началу 2000-х годов количество музыкальных конкурсов резко возросло. В 1957 годк в Женеве основана Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов (WFIMC - World Federation of International Music Competitions), в 2012 году она объединяла свыше 120 конкурсов во всех частях света, большинство - в Западной Европе, два - в России: Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени П.И. Чайковского (член федерации с 1971 года) и Международный конкурс имени С.С. Прокофьева в Санкт-Петербурге (основан в 1992 году).
В 2000 году создана Ассоциация музыкальных конкурсов России, объединяет свыше 100 конкурсов. Среди крупнейших российских музыкальных конкурсов - Международный конкурс вокалистов имени М.И. Глинки (с 1960 года, основан как всесоюзный).