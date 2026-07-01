МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ - со­рев­но­ва­ния му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей лю­бых спе­циа­ли­за­ций, ди­ри­жё­ров, ком­по­зи­то­ров, про­хо­дя­щие на за­ра­нее объ­яв­лен­ных ус­ло­ви­ях.

В современной фор­ме су­ще­ст­ву­ют с XIX века. Пер­вый в ис­то­рии ре­гу­ляр­ный ме­ж­ду­народный кон­курс ком­по­зи­то­ров и пиа­ни­стов уч­ре­ж­дён по ини­циа­ти­ве А.Г. Ру­бин­штей­на , про­хо­дил в 1890-1910 годах 1 раз в 5 лет по­оче­рёд­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1-й и 5-й), Бер­ли­не, Ве­не, Па­ри­же. В 1920-1960-х годах уч­ре­ж­де­но мно­го ав­то­ри­тет­ных ме­ж­ду­народных кон­кур­сов, сре­ди них: кон­кур­сы пиа­ни­стов имени Ф. Шо­пе­на в Вар­ша­ве (1927 год), имени Ф. Лис­та в Бу­да­пеш­те (1933 год), имени Э. Изаи в Брюс­се­ле (скри­па­чей с 1937 года, пиа­ни­стов с 1938 года), пиа­ни­стов и скри­па­чей имени М. Лонг - Ж. Ти­бо в Па­ри­же (1943 год), скри­па­чей, пиа­ни­стов, ком­по­зи­то­ров имени бельгийской ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты (Брюс­сель, 1951 год), скри­па­чей имени Н. Па­га­ни­ни (Ге­нуя, 1954 год), скри­па­чей, пиа­ни­стов, во­ка­ли­стов имени Дж. Эне­ску (Бу­ха­рест, 1961 год).

К началу 2000-х годов ко­ли­че­ст­во музыкальных конкурсов рез­ко воз­рос­ло. В 1957 годк в Же­не­ве ос­но­ва­на Все­мир­ная фе­де­ра­ция ме­ж­ду­народных музыкальных кон­кур­сов (WFIMC - World Federation of International Music Competitions), в 2012 году она объ­е­ди­ня­ла свыше 120 кон­кур­сов во всех час­тях све­та, боль­шин­ст­во - в Западной Ев­ро­пе, два - в Рос­сии: Ме­ж­ду­на­род­ный кон­курс му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей име­ни П.И. Чай­ков­ско­го (член фе­де­ра­ции с 1971 года) и Ме­ж­ду­народный кон­курс имени С.С. Про­кофь­е­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ос­но­ван в 1992 году).

В 2000 году соз­да­на Ас­со­циа­ция музыкальных кон­кур­сов Рос­сии, объ­е­ди­ня­ет свыше 100 кон­кур­сов. Сре­ди круп­ней­ших российских музыкальных конкурсов - Ме­ж­ду­народный кон­курс во­ка­ли­стов имени М.И. Глин­ки (с 1960 года, ос­но­ван как все­со­юз­ный).

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