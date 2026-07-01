МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ
Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, ГЦММК, крупнейший в России музыкальный музей.
Основан в 1912 году как Музей имени Н.Г. Рубинштейна при Московской консерватории, с 1941 года Центральный музей музыкальной культуры имени Рубинштейна, в 1943 году отделён от консерватории, с 1944 года Государственный центральный музей музыкальной культуры, с 1954 года имени Глинки.
До начала 1960-х годов располагался в здании консерватории, затем переехал в Палаты Троекуровых в Георгиевском переулке (памятник архитектуры XVII века), с начала 1980-х годов находится в специально построенном здании на улице Фадеева (архитектор И.И. Ловейко). В составе ГЦММК - отделы (филиалы): музеи-квартиры А.Б. Гольденвейзера (1955 год) и Н.С. Голованова (1969 год), Музей Ф.И. Шаляпина и истории вокального искусства (1979 год), Музей «П.И. Чайковский и Москва» и Культурный центр имени П.И. Чайковского (2007 год), Музей С.С. Прокофьева (2001 год), Дом-музей С.И. Танеева (2008 год). С 2011 года работает под названием «Всеросссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки».
Собрание коллекций музея включает: рукописные архивы (музыкальные и литературные автографы М.И. Глинки, А.П. Бородина, А.С. Даргомыжского, Дж. Россини, Л. ван Бетховена, Ф. Листа, И. Брамса, П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Ф.И. Шаляпина, С.Т. Рихтера, Д.Ф. Ойстраха, Л.Б. Когана, К.А. Эрдели), рукописные певческие книги XVI-XX веков, архивы Русского музыкального общества, Московской консерватории, Малого театра, Персимфанса, издательств Юргенсона и Бесселя, фонд печатных источников (отечественные и зарубежные нотные издания XVII - 1-й половины XIX века, первые и прижизненные издания музыкальных сочинений известных композиторов, персональные библиотеки С.С. Прокофьева, П.А. Ламма, Б.Л. Яворского, Р.И. Грубера, В.М. Беляева, К.В. Квитки, Е.В. Гиппиуса, А.В. Свешникова и др.); музыкальные инструменты народов мира; фонд аудио- и видеозаписей; иконографический фонд (картины В.Г. Перова, Н.Н. Ге, М.А. Врубеля, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиева, К.С. Петрова-Водкина, М.С. Сарьяна, Б.Ф. Шаляпина, сценографические работы К.А. Коровина, И.Я. Билибина, В.А. Серова, Н.К. Рериха, А.Я. Головина, Ф.Ф. Федоровского, В.Ф. Рындина, А.Г. Тышлера, И.М. Рабиновича); уникальные фотографии и др.
В 2010 году в фонды вошла Коллекция уникальных музыкальных инструментов. В ГЦММК открыты постоянные экспозиции: «Музыкальные инструменты народов мира», «Три века русской музыки». Среди уникальных экспонатов: новгородские гусли XIII-XIV веков; балалайки и домры работы С.И. Налимова и Ф.С. Пасербского (из Великорусского оркестра В.В. Андреева); коллекция музыкальных инструментов Средней Азии и Казахстана, собранная в 1870-1883 годах военным капельмейстером А.Ф. Эйхгорном; «серебряная коллекция» духовых инструментов времён Отечественной войны 1812 года; «энгармонический клавицин» князя В.Ф. Одоевского (1864 год); синтезатор АНС.
В 1979 году в Прокофьевском зале музея установлен орган фирмы «Alexander Schuke» (1976 год, Потсдам), в 1998 году в фойе музея - орган немемецкого мастера Ф. Лядегаста (1868 год, старейший из ныне действующих органов Москвы; в 1886-1959 годах находился в Малом зале Московской консерватории). В Прокофьевском (160 мест) и Малом залах, в филиалах музея проводятся концерты, лекции, фестивали, заседания Московского оперного клуба. ГЦММК - место проведения Международного конкурса скрипичных мастеров (основан в 1990 году в рамках Международного конкурса музыкантов-исполнителей имени П.И. Чайковского).
Многочисленные архивные документы впервые опубликованы в сборниках и альманахах: «Труды Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки» (выпуск 1-3, 1999-2007 годы), «Д. Шостакович в письмах и документах» (2000 год), «Шостакович - Urtext», «Новое о Рахманинове» (оба 2006 года), «Новое о Танееве» (2007 год); в сборниках, посвящённых С.С. Прокофьеву (2001, 2004 годы), и др.
На основе фондовых материалов ГЦММК осуществляется издание компакт-дисков различных тематических серий.