МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ

Го­су­дар­ст­вен­ный цен­траль­ный му­зей му­зы­каль­ной куль­ту­ры имени М.И. Глин­ки , ГЦММК, круп­ней­ший в Рос­сии музыкальный му­зей.

Ос­но­ван в 1912 году как Му­зей имени Н.Г. Ру­бин­штей­на при Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии , с 1941 года Центральный му­зей музыкальной куль­ту­ры имени Ру­бин­штей­на, в 1943 году от­де­лён от кон­сер­ва­то­рии, с 1944 года Государственный центральный му­зей музыкальной куль­ту­ры, с 1954 года имени Глин­ки.

До начала 1960-х годов рас­по­ла­гал­ся в зда­нии кон­сер­ва­то­рии, за­тем пе­ре­ехал в Па­ла­ты Трое­ку­ро­вых в Ге­ор­ги­ев­ском переулке (па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры XVII века), с начала 1980-х годов на­хо­дит­ся в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном зда­нии на улице Фа­дее­ва (архитектор И.И. Ло­вей­ко). В со­ста­ве ГЦММК - от­де­лы (фи­лиа­лы): му­зеи-квар­ти­ры А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра (1955 год) и Н.С. Го­ло­ва­но­ва (1969 год), Му­зей Ф.И. Ша­ля­пи­на и ис­то­рии во­каль­но­го искусства (1979 год), Му­зей «П.И. Чай­ков­ский и Мо­ск­ва» и Куль­тур­ный центр имени П.И. Чай­ков­ско­го (2007 год), Му­зей С.С. Про­кофь­е­ва (2001 год), Дом-му­зей С.И. Та­нее­ва (2008 год). С 2011 года ра­бо­та­ет под названием «Все­росссийское му­зей­ное объ­е­ди­не­ние музыкальной куль­ту­ры имени М.И. Глин­ки».

Со­б­ра­ние кол­лек­ций му­зея вклю­ча­ет: ру­ко­пис­ные ар­хи­вы (музыкальные и литературные ав­то­гра­фы М.И. Глин­ки, А.П. Бо­ро­ди­на, А.С. Дар­го­мыж­ско­го, Дж. Рос­си­ни, Л. ван Бет­хо­ве­на, Ф. Лис­та, И. Брам­са, П.И. Чай­ков­ско­го, А.Т. Гре­ча­ни­но­ва, С.В. Рах­ма­ни­но­ва, А.Н. Скря­би­на, С.С. Про­кофь­е­ва , Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , Ф.И. Ша­ля­пи­на, С.Т. Рих­те­ра, Д.Ф. Ой­ст­ра­ха, Л.Б. Ко­га­на, К.А. Эр­де­ли), ру­ко­пис­ные пев­че­ские кни­ги XVI-XX веков, ар­хи­вы Рус­ско­го му­зы­каль­но­го об­ще­ст­ва, Московской кон­сер­ва­то­рии, Ма­ло­го те­ат­ра, Пер­сим­фан­са, из­да­тельств Юр­ген­со­на и Бес­се­ля, фонд пе­чат­ных ис­точ­ни­ков (отечественные и за­ру­беж­ные нот­ные из­да­ния XVII - 1-й половины XIX века, пер­вые и при­жиз­нен­ные из­да­ния музыкальных со­чи­не­ний из­вест­ных ком­по­зи­то­ров, пер­со­наль­ные биб­лио­те­ки С.С. Про­кофь­е­ва, П.А. Лам­ма, Б.Л. Явор­ско­го, Р.И. Гру­бе­ра, В.М. Бе­ляе­ва, К.В. Квит­ки, Е.В. Гип­пиу­са, А.В. Свеш­ни­ко­ва и др.); музыкальные ин­ст­ру­мен­ты на­ро­дов ми­ра; фонд ау­дио- и ви­део­за­пи­сей; ико­но­гра­фический фонд (кар­ти­ны В.Г. Пе­ро­ва, Н.Н. Ге, М.А. Вру­беля, А.Н. Бе­нуа, Б.М. Кус­то­дие­ва, К.С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на, М.С. Сарь­я­на, Б.Ф. Ша­ля­пи­на, сце­но­гра­фические ра­бо­ты К.А. Ко­ро­ви­на, И.Я. Би­ли­би­на, В.А. Се­ро­ва, Н.К. Ре­ри­ха, А.Я. Го­ло­ви­на, Ф.Ф. Фе­до­ров­ско­го, В.Ф. Рын­ди­на, А.Г. Тыш­ле­ра, И.М. Ра­би­но­ви­ча); уни­каль­ные фо­то­гра­фии и др.

В 2010 году в фон­ды во­шла Кол­лек­ция уни­каль­ных му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов. В ГЦММК от­кры­ты по­сто­ян­ные экс­по­зи­ции: «Му­зы­каль­ные ин­ст­ру­мен­ты на­ро­дов ми­ра», «Три ве­ка рус­ской му­зы­ки». Сре­ди уни­каль­ных экс­по­на­тов: нов­го­род­ские гус­ли XIII-XIV веков; ба­ла­лай­ки и дом­ры ра­бо­ты С.И. На­ли­мо­ва и Ф.С. Па­серб­ско­го (из Ве­ли­ко­рус­ско­го ор­ке­ст­ра В.В. Ан­д­рее­ва); кол­лек­ция музыкальных ин­ст­ру­мен­тов Средней Азии и Ка­зах­ста­на, со­б­ран­ная в 1870-1883 годах во­енным ка­пель­мей­сте­ром А.Ф. Эйх­гор­ном; «се­реб­ря­ная кол­лек­ция» ду­хо­вых ин­стру­мен­тов вре­мён Отечественной вой­ны 1812 года; «эн­гар­мо­ни­че­ский кла­ви­цин» князя В.Ф. Одо­ев­ско­го (1864 год); син­те­за­тор АНС.

В 1979 году в Про­кофь­ев­ском за­ле му­зея ус­та­нов­лен ор­ган фир­мы «Alexander Schu­ke» (1976 год, Пот­сдам), в 1998 году в фойе му­зея - ор­ган немемецкого мас­те­ра Ф. Ля­де­га­ста (1868 год, ста­рей­ший из ны­не дей­ст­вую­щих ор­га­нов Мо­ск­вы; в 1886-1959 годах на­хо­дил­ся в Ма­лом за­ле Московской консерватории). В Про­кофь­ев­ском (160 мест) и Ма­лом за­лах, в фи­лиа­лах му­зея про­во­дят­ся кон­цер­ты, лек­ции, фес­ти­ва­ли, за­се­да­ния Московского опер­но­го клу­ба. ГЦММК - ме­сто про­ве­де­ния Ме­ж­ду­народного кон­кур­са скри­пич­ных мас­те­ров (ос­но­ван в 1990 году в рам­ках Ме­ж­ду­на­род­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей име­ни П.И. Чай­ков­ско­го).

Мно­го­численные ар­хив­ные до­ку­мен­ты впер­вые опуб­ли­ко­ва­ны в сборниках и аль­ма­на­хах: «Тру­ды Государственного центрального му­зея му­зы­каль­ной куль­ту­ры имени М.И. Глин­ки» (выпуск 1-3, 1999-2007 годы), «Д. Шос­та­ко­вич в пись­мах и до­ку­мен­тах» (2000 год), «Шо­ста­ко­вич - Urtext», «Но­вое о Рах­ма­ни­но­ве» (оба 2006 года), «Но­вое о Та­нееве» (2007 год); в сборниках, по­свя­щён­ных С.С. Про­кофь­е­ву (2001, 2004 годы), и др.

На ос­но­ве фон­до­вых ма­те­риа­лов ГЦММК осу­ще­ст­в­ля­ет­ся из­да­ние ком­пакт-дис­ков различных те­ма­тических се­рий.

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