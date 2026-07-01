МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ - ли­ри­че­ская тра­ге­дия (французское tragédie miseen mu­sique, tragédie lyrique), опер­ный жанр, сло­жив­ший­ся во Фран­ции во 2-й половине XVII веке.

Его соз­да­те­ли - ком­по­зи­тор Ж.Б. Люл­ли и дра­ма­тург Ф. Ки­но . В Музыкальной трагедии воз­ник­шей под воз­дей­ст­ви­ем клас­си­ци­ст­ско­го на­прав­ле­ния во французском искусстве, в оп­ре­де­лён­ной ме­ре как ана­лог тра­ге­ди­ям П. Кор­не­ля и Ж. Ра­си­на, при­чуд­ли­во со­че­та­лись чер­ты ба­рок­ко и клас­си­циз­ма. Ти­пич­ны­ми для клас­си­циз­ма бы­ли сю­же­ты (ми­фо­ло­гические или ис­то­ри­ко-ле­ген­дар­ные, за­им­ст­во­ван­ные из «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия , тра­ге­дий Ев­ри­пи­да, по­эм Т. Тас­со и Л. Арио­сто) и про­бле­ма­ти­ка (столк­но­ве­ние чув­ст­ва и дол­га, люб­ви и не­на­вис­ти).

При этом Музыкальная трагедия сво­бод­но вы­хо­ди­ла за рам­ки пра­ви­ла трёх единств, не­укос­ни­тель­но со­блю­дав­ше­го­ся клас­си­ци­ст­ской дра­ма­тур­ги­ей. С ге­рои­кой и па­те­ти­кой со­сед­ст­во­ва­ли па­сто­раль­ность и фан­та­сти­ка, яр­кая зре­лищ­ность уси­ли­ва­лась вы­ра­зительными средст­ва­ми смеж­ных ис­кусств (хо­рео­гра­фия, сце­но­гра­фия, по­ста­но­воч­ные эф­фек­ты), в пре­об­ра­жён­ном ви­де вклю­ча­лись эле­мен­ты ста­рин­но­го французского при­двор­но­го ба­ле­та и ко­ме­дии-ба­ле­та.

Музыкальная трагедия Люл­ли («Празд­не­ст­ва Аму­ра и Вак­ха», «Кадм и Гер­мио­на», «Ар­ми­да» и другое) - мо­ну­мен­таль­ная, це­ло­ст­ная музыкально-сце­ническая 5-акт­ная ком­по­зи­ция с про­ло­гом, куль­ми­на­ци­ей к кон­цу 3-го ак­та, за­клю­чительным апо­фе­о­зом. Опе­ре пред­ше­ст­ву­ет сим­фо­ническое всту­п­ле­ние, по­стро­ен­ное на кон­тра­сте мед­лен­но­го и бы­ст­ро­го тем­пов, так называемая французская увер­тю­ра. Музыкальная дра­ма­тур­гия музыкальной трагедии стро­ит­ся на эмо­цио­наль­но-пси­хо­ло­гических, об­раз­ных и ди­на­мических кон­тра­стах.

Eё основные ком­по­нен­ты: дек­ла­ма­ци­он­но-ре­чи­та­тив­ные сце­ны, во­каль­ные со­ло и ду­эты, ве­ли­чественные и пас­то­раль­ные хо­ры, ор­ке­ст­ро­вые по­этич­но-жи­во­пис­ные кар­ти­ны, ше­ст­вия, мар­ши, тан­цы. В твор­че­ст­ве пре­ем­ни­ков Люл­ли (М.Р. Де­ла­ланд, М. Ма­ре, А. Кам­пра, А.К. Де­туш и др.) Музыкальная трагедия, со­хра­няя свои ти­по­ло­гические чер­ты, зна­чи­тель­но мо­ди­фи­ци­ру­ет­ся. Ге­рои­ка и па­те­ти­ка от­сту­па­ют под воз­дей­ст­ви­ем ди­вер­тис­мент­но­сти, ут­ра­чи­ва­ет­ся дра­ма­тур­гическое един­ст­во и да­же сю­жет­ная связь ме­ж­ду ак­та­ми. Но­вый и за­клю­чительный этап в раз­ви­тии трагедии - твор­че­ст­во Ж.Ф. Ра­мо («Ип­по­лит и Ари­сия», «Кас­тор и Пол­лукс» и другое), ко­то­рый стре­мил­ся при­бли­зить её к эс­те­тическим за­про­сам эпо­хи Про­све­ще­ния .

У Ра­мо за­час­тую про­лог сю­жет­но сбли­жа­ет­ся с по­сле­дую­щим дей­ст­ви­ем опе­ры или со­всем от­сут­ст­ву­ет, на­ме­ча­ет­ся музыкально-те­ма­тическая связь ме­ж­ду увер­тю­рой и дра­мой, уг­луб­ля­ют­ся пси­хо­ло­гические, ли­рические и кар­тин­но-жи­во­пис­ное на­ча­ла, во­каль­ные пар­тии при­об­ре­та­ют боль­шую ме­ло­дическую гиб­кость, изя­ще­ст­во, зна­чи­тель­но воз­рас­та­ет роль ор­ке­ст­ро­вой пар­тии.

Жанр Музыкальной трагедии из­жил се­бя к концу XVIII века, но не­ко­то­рые чер­ты опер­ной дра­ма­тур­гии, сфор­ми­ро­вав­шие­ся в нём (зна­чительная роль хо­ра и ба­ле­та, мас­со­вые сце­ны, жи­во­пис­но-изо­бра­зительные ор­ке­ст­ро­вые кар­ти­ны, тес­ная связь во­каль­ной ме­ло­ди­ки и сло­ва), ста­ли впо­след­ст­вии ти­по­ло­ги­че­ски­ми для национального французского опер­но­го ис­кус­ст­ва.

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