МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ - лирическая трагедия (французское tragédie miseen musique, tragédie lyrique), оперный жанр, сложившийся во Франции во 2-й половине XVII веке.
Его создатели - композитор Ж.Б. Люлли и драматург Ф. Кино. В Музыкальной трагедии возникшей под воздействием классицистского направления во французском искусстве, в определённой мере как аналог трагедиям П. Корнеля и Ж. Расина, причудливо сочетались черты барокко и классицизма. Типичными для классицизма были сюжеты (мифологические или историко-легендарные, заимствованные из «Метаморфоз» Овидия, трагедий Еврипида, поэм Т. Тассо и Л. Ариосто) и проблематика (столкновение чувства и долга, любви и ненависти).
При этом Музыкальная трагедия свободно выходила за рамки правила трёх единств, неукоснительно соблюдавшегося классицистской драматургией. С героикой и патетикой соседствовали пасторальность и фантастика, яркая зрелищность усиливалась выразительными средствами смежных искусств (хореография, сценография, постановочные эффекты), в преображённом виде включались элементы старинного французского придворного балета и комедии-балета.
Музыкальная трагедия Люлли («Празднества Амура и Вакха», «Кадм и Гермиона», «Армида» и другое) - монументальная, целостная музыкально-сценическая 5-актная композиция с прологом, кульминацией к концу 3-го акта, заключительным апофеозом. Опере предшествует симфоническое вступление, построенное на контрасте медленного и быстрого темпов, так называемая французская увертюра. Музыкальная драматургия музыкальной трагедии строится на эмоционально-психологических, образных и динамических контрастах.
Eё основные компоненты: декламационно-речитативные сцены, вокальные соло и дуэты, величественные и пасторальные хоры, оркестровые поэтично-живописные картины, шествия, марши, танцы. В творчестве преемников Люлли (М.Р. Делаланд, М. Маре, А. Кампра, А.К. Детуш и др.) Музыкальная трагедия, сохраняя свои типологические черты, значительно модифицируется. Героика и патетика отступают под воздействием дивертисментности, утрачивается драматургическое единство и даже сюжетная связь между актами. Новый и заключительный этап в развитии трагедии - творчество Ж.Ф. Рамо («Ипполит и Арисия», «Кастор и Поллукс» и другое), который стремился приблизить её к эстетическим запросам эпохи Просвещения.
У Рамо зачастую пролог сюжетно сближается с последующим действием оперы или совсем отсутствует, намечается музыкально-тематическая связь между увертюрой и драмой, углубляются психологические, лирические и картинно-живописное начала, вокальные партии приобретают большую мелодическую гибкость, изящество, значительно возрастает роль оркестровой партии.
Жанр Музыкальной трагедии изжил себя к концу XVIII века, но некоторые черты оперной драматургии, сформировавшиеся в нём (значительная роль хора и балета, массовые сцены, живописно-изобразительные оркестровые картины, тесная связь вокальной мелодики и слова), стали впоследствии типологическими для национального французского оперного искусства.