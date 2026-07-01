МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА
МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА - оценка явлений современной музыкальной жизни, связанная с определённой эстетической позицией и выражаемая в литературно-публицистических жанрах: критических статьях, рецензиях, нотографических заметках, обозрениях, очерках, полемических репликах, эссе.
В широком смысле, как оценка явлений музыкального искусства, музыкальная критика входит в состав всякого исследования о музыке. музыкальная критика тесно связана с музыковедением, музыкальной эстетикой, философией музыки. В древности и Средневековье музыкальная критика ещё не была сложившимся самостоятельным явлением. Оценка, с одной стороны, непосредственно определялась прикладными задачами музыки (смотреть Прикладная музыка), с другой - опиралась на широкие, неспецифические художестенные критерии (смотреть Этос).
В эпоху Возрождения расширялся круг критериев, направленных на оценку эмоционального воздействия музыки (смотреть Аффектов теория). К XVIII веку музыкальная критика обрела самостоятельность, оказывая значительное влияние на музыкальную жизнь, участвуя в борьбе жанровых и стилевых предпочтений (например, «война буффонов» в связи с распространением итальянской комической оперы во Франции), композиторских школ.
При этом резко увеличилось число оценочных критериев, усложнились связи между ними. Особое значение приобрели специфические художественные критерии, связанные с оценкой музыки с точки зрения уровня композиторского мастерства. В качестве музыкальных критиков выступали многие композиторы (в XVIII веке И. Маттезон, Г.Ф. Телеман, в XIX веке Г. Берлиоз, К. М. фон Вебер, Р. Шуман, Ф. Лист, П. Корнелиус и др.), а также писатели, философы (Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Ф. Ницше и другие).
На первый план выдвинулась оценка оригинальности музыкального произведения, глубины и неповторимости художественного образа. В музыкальной критике XX-XXI веков оригинальность и совершенство формы музыкального произведения связываются с выражением определённых тенденций развития современной культуры; в качестве центрального оценочного критерия рассматривается соотношение традиций и новаторства, в частности под влиянием эстетики авангардизма (Т. Адорно, Х.Х. Штуккеншмидт в Германии).
В России музыкальная критика начала формироваться в XVIII веке (Я. Штелин, П.А. Плавильщиков). В середине XIX века развернулась деятельность В.Ф. Одоевского - пропагандиста классических образцов зарубежной музыки и достижений русской национальной школы (особенно творчества М.И. Глинки). Среди видных представителей русской музыкальной критики этого времени - А.Д. Улыбышев, В.П. Боткин. Наибольший подъём музыкальной критики в России относится к 1860-1870-м годам (А.Н. Серов, В.В. Стасов, Ц.А. Кюи, Г.А. Ларош, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский и другие).
Классической русской музыкальной критики свойственна просветительская демократическая направленность. В начале XX века в отечественной музыкальной критике шла оживлённая полемика о новых тенденциях творчества (В.Г. Каратыгин, А.В. Оссовский, В.В. Держановский, Н.Я. Мясковский, Ю.Д. Энгель, Л.Л. Сабанеев и другие). После Октябрьской революции 1917 года музыкальная критика стала более ангажированной; для этого времени характерна классовая ориентация в оценке авторов и произведений. Тенденциям вульгарного социологизма, проявившимся в этот период, противостояла критическая деятельность А.В. Луначарского, Б.В. Асафьева, И.И. Соллертинского.
В середине 1930-х годов, конце 1940-х - начале 1950-х годов в современной музыкальной критике насаждались упрощённые представления о реализме, народности и новаторстве. Догматический взгляд на общественное значение искусства проявлялся в грубых и несправедливых нападках на творчество Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. Односторонние оценочные критерии постепенно изживались в 1960-1970-х годах, главным образом на страницах единственного в то время профессионального музыкального журнала «Советская музыка» (с 1992 года «Музыкальная академия»; среди ведущих критиков: А.И. Кандинский, Ю.В. Келдыш, Ю.С. Корев, М.Д. Сабинина; в качестве критиков выступали также композиторы Д.Б. Кабалевский, Р.К. Щедрин и другие).
Перегибы в оценке различных художественных направлений музыки XX веков удалось в основном преодолеть только к концу 1980-х годов. Благодаря санкционированному «сверху» плюрализму мнений для музыкальной критики открылись новые возможности; в частности, появились многочисленные новые музыкальные журналы («Трибуна современной музыки», «Электронная музыка» и другое).
Дополнительная Литература:
Graf M. Composer and critic: two hundred years of musical criticism. N. Y., 1946;
Кремлев Ю. А. Русская мысль о музыке. Л., 1954–1960. Т. 1-3;
Stuckenschmidt H. H. Glanz und Elend der Musikkritik. В., 1957;
Della Corte A. La critica musicale e i critici. Torino, 1961;
Beiträge zur Geschichte der Musikkritik / Hrsg. von H. Becker. Regensburg, 1965;
Ливанова Т.Н. Оперная критика в России. М., 1966-1973. Т. 1-2 (Т. 1. Вып. 1 совм. с В. В. Протопоповым);
Über Musik und Kritik / Hrsg. von R. Stephan. Darmstadt, 1971;
Braun W. Musikkritik. Köln, 1972;
Критика и музыкознание. Сб. статей. Л., 1975-1987. Вып. 1-3;
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