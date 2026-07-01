МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА - оцен­ка яв­ле­ний современной музыкальной жиз­ни, свя­зан­ная с оп­ре­де­лён­ной эс­те­тической по­зи­ци­ей и вы­ра­жае­мая в литературно-пуб­ли­ци­стических жан­рах: кри­тических стать­ях, ре­цен­зи­ях, но­то­гра­фических за­мет­ках, обо­зре­ни­ях, очер­ках, по­ле­мических ре­п­ли­ках, эс­се.

В ши­ро­ком смыс­ле, как оцен­ка яв­ле­ний музыкального ис­кус­ст­ва, музыкальная критика вхо­дит в со­став вся­ко­го ис­сле­до­ва­ния о му­зы­ке. музыкальная критика тес­но свя­за­на с му­зы­ко­ве­де­ни­ем, музыкальной эс­те­ти­кой, фи­ло­со­фи­ей му­зы­ки. В древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вье музыкальная критика ещё не бы­ла сло­жив­шим­ся са­мо­сто­ятельным яв­ле­ни­ем. Оцен­ка, с од­ной сто­ро­ны, не­по­сред­ст­вен­но оп­ре­де­ля­лась при­клад­ны­ми за­да­ча­ми му­зы­ки (смотреть При­клад­ная му­зы­ка ), с дру­гой - опи­ра­лась на ши­ро­кие, не­спе­ци­фические ху­дожестенные кри­те­рии (смотреть Этос ).

В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния рас­ши­рял­ся круг кри­те­ри­ев, на­прав­лен­ных на оцен­ку эмо­цио­наль­но­го воз­дей­ст­вия му­зы­ки (смотреть Аф­фек­тов тео­рия ). К XVIII веку музыкальная критика об­ре­ла са­мо­стоя­тель­ность, ока­зы­вая зна­чительное влия­ние на музыкальную жизнь, уча­ст­вуя в борь­бе жан­ро­вых и сти­ле­вых пред­поч­те­ний (например, «вой­на буф­фо­нов» в свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем итальянской ко­мической опе­ры во Фран­ции), ком­по­зи­тор­ских школ.

При этом рез­ко уве­ли­чи­лось чис­ло оце­ноч­ных кри­те­ри­ев, ус­лож­ни­лись свя­зи ме­ж­ду ни­ми. Осо­бое зна­че­ние при­об­ре­ли спе­ци­фические ху­дожественные кри­те­рии, свя­зан­ные с оцен­кой му­зы­ки с точ­ки зре­ния уров­ня ком­по­зи­тор­ско­го мас­тер­ст­ва. В ка­че­ст­ве музыкальных кри­ти­ков вы­сту­па­ли многие ком­по­зи­то­ры (в XVIII веке И. Мат­те­зон, Г.Ф. Те­ле­ман, в XIX веке Г. Бер­ли­оз, К. М. фон Ве­бер, Р. Шу­ман, Ф. Лист, П. Кор­не­ли­ус и др.), а так­же пи­са­те­ли, фи­ло­со­фы (Э.Т.А. Гоф­ман, Г. Гей­не, Ф. Ниц­ше и другие).

На пер­вый план вы­дви­ну­лась оцен­ка ори­ги­наль­но­сти музыкального про­из­ве­де­ния, глу­би­ны и не­по­вто­ри­мо­сти ху­дожественного об­раза. В музыкальной критике XX-XXI веков ори­ги­наль­ность и со­вер­шен­ст­во фор­мы музыкального про­из­ве­де­ния свя­зы­ва­ют­ся с вы­ра­же­ни­ем оп­ре­де­лён­ных тен­ден­ций раз­ви­тия современной куль­ту­ры; в ка­че­ст­ве центрального оце­ноч­но­го кри­те­рия рас­смат­ри­ва­ет­ся со­от­но­ше­ние тра­ди­ций и но­ва­тор­ст­ва, в ча­ст­но­сти под влия­ни­ем эс­те­ти­ки аван­гар­диз­ма (Т. Адор­но, Х.Х. Штук­кен­шмидт в Гер­ма­нии).

В Рос­сии музыкальная критика на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся в XVIII веке (Я. Ште­лин, П.А. Пла­виль­щи­ков). В середине XIX века раз­вер­ну­лась дея­тель­ность В.Ф. Одо­ев­ско­го - про­па­ган­ди­ста клас­сических об­раз­цов за­ру­беж­ной му­зы­ки и дос­ти­же­ний русской национальной шко­лы (осо­бен­но твор­че­ст­ва М.И. Глин­ки ). Сре­ди вид­ных пред­ста­ви­те­лей русской музыкальной критики это­го вре­ме­ни - А.Д. Улы­бы­шев, В.П. Бот­кин. Наи­боль­ший подъ­ём музыкальной критики в Рос­сии от­но­сит­ся к 1860-1870-м годам (А.Н. Се­ров, В.В. Ста­сов, Ц.А. Кюи, Г.А. Ла­рош, А.П. Бо­ро­дин, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, П.И. Чай­ков­ский и другие).

Клас­си­че­ской русской музыкальной критики свой­ст­вен­на про­све­ти­тель­ская де­мо­кра­тическая на­прав­лен­ность. В начале XX века в отечественной музыкальной критике шла ожив­лён­ная по­ле­ми­ка о но­вых тен­ден­ци­ях твор­че­ст­ва (В.Г. Ка­ра­ты­гин, А.В. Ос­сов­ский, В.В. Дер­жа­нов­ский, Н.Я. Мяс­ков­ский, Ю.Д. Эн­гель, Л.Л. Са­ба­не­ев и другие). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года музыкальная критика ста­ла бо­лее ан­га­жи­ро­ван­ной; для это­го вре­ме­ни ха­рак­тер­на клас­со­вая ори­ен­та­ция в оцен­ке ав­то­ров и про­из­ве­де­ний. Тен­ден­ци­ям вуль­гар­но­го со­цио­ло­гиз­ма, про­явив­шим­ся в этот пе­ри­од, про­ти­во­стоя­ла кри­тическая дея­тель­ность А.В. Лу­на­чар­ско­го, Б.В. Асафь­е­ва, И.И. Сол­лер­тин­ско­го.

В середине 1930-х годов, конце 1940-х - начале 1950-х годов в современной музыкальной критике на­са­ж­да­лись уп­ро­щён­ные пред­став­ле­ния о реа­лиз­ме, на­род­но­сти и но­ва­тор­ст­ве. Дог­ма­тический взгляд на об­щественное зна­че­ние искусства про­яв­лял­ся в гру­бых и не­спра­вед­ли­вых на­пад­ках на твор­че­ст­во Н.Я. Мяс­ков­ско­го, С.С. Про­кофь­е­ва, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча . Од­но­сто­рон­ние оце­ноч­ные кри­те­рии по­сте­пен­но из­жи­ва­лись в 1960-1970-х годах, главным образом на стра­ни­цах един­ст­вен­но­го в то вре­мя профессионального музыкального журнала «Со­вет­ская му­зы­ка» (с 1992 года «Му­зы­каль­ная ака­де­мия»; сре­ди ве­ду­щих кри­ти­ков: А.И. Кан­динский, Ю.В. Кел­дыш, Ю.С. Ко­рев, М.Д. Са­би­ни­на; в ка­че­ст­ве кри­ти­ков вы­сту­па­ли так­же ком­по­зи­то­ры Д.Б. Ка­ба­лев­ский, Р.К. Щед­рин и другие).

Пе­ре­ги­бы в оцен­ке различных ху­дожественных на­прав­ле­ний му­зы­ки XX веков уда­лось в основном пре­одо­леть толь­ко к концу 1980-х годов. Бла­го­да­ря санк­цио­ни­ро­ван­но­му «свер­ху» плю­ра­лиз­му мне­ний для музыкальной критики от­кры­лись но­вые воз­мож­но­сти; в ча­ст­но­сти, поя­ви­лись мно­го­численные но­вые музыкальные жур­на­лы («Три­бу­на со­вре­мен­ной му­зы­ки», «Элек­трон­ная му­зы­ка» и другое).

Дополнительная Литература:

Graf M. Composer and critic: two hund­red years of musical criticism. N. Y., 1946;

Крем­лев Ю. А. Рус­ская мысль о му­зы­ке. Л., 1954–1960. Т. 1-3;

Stuckenschmidt H. H. Glanz und Elend der Musikkritik. В., 1957;

Della Corte A. La critica musicale e i critici. Torino, 1961;

Beiträge zur Geschichte der Mu­sikkritik / Hrsg. von H. Becker. Regens­burg, 1965;

Ли­ва­но­ва Т.Н. Опер­ная кри­ти­ка в Рос­сии. М., 1966-1973. Т. 1-2 (Т. 1. Вып. 1 совм. с В. В. Про­то­по­по­вым);

Über Musik und Kri­tik / Hrsg. von R. Stephan. Darmstadt, 1971;

Braun W. Musikkritik. Köln, 1972;

Кри­ти­ка и му­зы­коз­на­ние. Сб. ста­тей. Л., 1975-1987. Вып. 1-3;

Смотреть так­же литературу при статье Му­зы­ко­ве­де­ние .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)