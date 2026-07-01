МУЗЕЙ ЗАВОДА «КЕРАМИКА»

Музей истории кирпича завода «Керамика».

В музее можно увидеть кирпич из греческого города Дельфы, возраст которого 2500 лет, один из самых старых петербургских кирпичей - 1725 года, вынутый из Нарышкина бастиона Петропавловской крепости , и еще более 200 кирпичей разных эпох, а также макет кирпичного завода XVIII век. Отдельный зал посвящен современному производству кирпичей в России, Украине, Польше, Германии, Финляндии, Испании, Эстонии.

Первые обожженные кирпичи стали применять в строительстве в Древнем Египте в III-II тысячелетии до н.э. В 1713 году Петр I издал специальный указ о строительстве новых кирпичных заводов близ Петербурга, приказав их владельцам «дабы всякий на своем заводе сделал кирпичу в год по последней мере миллион, а что больше, то лучше».

Несмотря на примитивную и трудоемкую технику производства (кирпич формовали вручную, сушили только летом, обжигали в напольных печах-времянках, выложенных из высушенного кирпича-сырца), петербургские кирпичные заводы XVIII века выпускали до 10 миллионов штук кирпича в год. С середины XIX века началось активное развитие кирпичной промышленности. Были построены кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, появились глинообрабатывающие машины-бегуны, вальцы, глиномялки.

Тогда в Петербургской губернии на 62 заводах изготавливали до 160 миллионов штук кирпича в год. Кстати, история производства кирпича в Санкт-Петербурге опровергает расхожее мнение, что бизнес и промышленность - не женское дело. Среди кирпичных заводов Петербурга - завод Е.М. Снечинской, выстроенный в 1887 году в Шлиссельбургском уезде, завод М.И. Бахваловой близ Колпина, завод графини О.В. Левашовой в деревне Дыбунь Осинорощинской волости, завод баронессы Медем возле ж/д станции «Кирпичная» в Шлиссельбургском уезде, завод княгини Юсуповой на Мге.

Современное производство кирпича значительно механизировано. Вначале глина дробится, очищается от камней в камневыделительных вальцах, далее глина смешивается с водой, поступает в глиномялку, затем пластичное глиняное тесто перетирается на бегунах и гладких вальцах и направляется в ленточный вакуум-пресс, выдавливающий непрерывно брус, который автоматически режется струнным аппаратом на отдельные кирпичи. Они поступают в туннельную сушилку, а затем - в туннельные печи, где происходит обжиг при температуре 900-950 °С. Обожженный кирпич сортируют и укладывают на поддоны, на которых он хранится на складах готовой продукции.

В настоящее время наиболее крупными производителями кирпича в Санкт-Петербурге являются предприятия «Победа/ Knauf» (Колпино), «Керамика» (Купчино), «Эталон» (правый берег Невы).

Иллюстрации :

Музей истории кирпича завода «Керамика».