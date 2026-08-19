МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ТАНАИС

Археологический музей-заповедник Танаис. Его территория - более 3 тысяч гектар. В ходе раскопок были обнаружены руины античного города, а также следы более поздних культур. Сохранились памятники архитектуры XIX века.

Музей Танаиса находится на окраине поселка Недвиговка Мясниковского района Ростовской области. Он представляет на своей усадьбе реконструкцию античных строений и лапидарий - собрание крупных находок, преимущественно, каменных плит с высеченными на них текстами. В залах «музея под открытым небом» работают тематические и постоянные выставки: «Античная и расписная керамика», «Музей исторического костюма», «Танаис и Нижний Дон в искусстве». Особая гордость Танаиса - уникальный зал амфорных эталонов, единственный в Европе опыт открытого хранения амфор. Среди наиболее интересных объектов, хранящихся в фондах музея, плита с рельефным знаком боспорского царя Риметалка II века. По предположениям ученых, она была встроена в оборонительные стены города, а украшает ее именной знак царя . Еще один уникальный экспонат: мраморный алтарь, украшенный с одной стороны головой быка, с другой - женским бюстом. Необыкновенно изящен и найденный в Танаисе серебряный флакон для духов. Поверхность его украшена вставками из граната и золотой проволоки. Первым на место, где впоследствии был раскопан Танаис, обратил внимание полковник Иван Алексеевич Стемпковский, член-корреспондент Парижской академии наук . Он вошел в историю как создатель музея древностей в Одессе и Керчи . В зарослях у хутора Недвиговки в 1823 году Стемпковский обнаружил странные «окопы», которые оказались не окопами вовсе, а остатками древних укреплений. Осколки битой посуды - греческих амфор, а также боспорские монеты подтверждали эту догадку. Первые регулярные раскопки, начатые спустя 30 лет под руководством профессора Московского университета Павла Михайловича Леонтьева, а потом известного нумизмата , барона Владимира Густавовича Тизенгаузена, в целом подтвердили гипотезу знаменитого археолога. Были обнаружены стены и выявлен примерный план города. Однако в 1870-е годы раскопки прекратились, чтобы возобновиться уже в советское время. Продолжаются они до сих пор. Именно благодаря этой работе сегодня перед нами предстает волнующая и драматичная история огромного города, исчезнувшего с лица земли. В древности Танаис считался крупнейшим торговым центром Северного Причерноморья и Меотиды (Меотидским озером греки называли Азовское море). В Римскую эпоху полагали, что именно здесь проходит граница между цивилизованным миром и степью, населенной варварами-кочевниками. Плиний Младший писал: «Для входящего сюда по левую руку находится Европа, по правую - Азия». Само имя города происходит от названия великой реки Танаис. В эллинской географии - это Северный Донец и Дон (в нижнем течении). Однако за два с лишним тысячелетия береговая линия сильно изменилась. Город был построен у впадения Танаиса в Азовское море. Теперь же в этих местах протекает лишь один из рукавов Дона - Мертвый Донец. Первые поселения здесь основали греки с Боспора в III веке до н. э. Не позднее начала II века до н. э. жилые кварталы были обнесены крепостной стеной. Однако между14-м и 8-м годами до н. э. город был разрушен боспорским царем Полемоном. Греческий географ Страбон писал об этом событии как о слухе с дальней окраины: «Недавно его разрушил царь Полемон за неповиновение». Сильнее всего пострадала западная часть города, которая больше не отстраивалась. Остальную территорию жители восстановили достаточно быстро, и в память лю этих событиях ежегодно праздновали День Танаиса. Период с I по III век н. э - время наивысшего расцвета Танаиса. Местные жители занимались торговлей, рыбной ловлей, ремеслами и искусствами. В Танаисе существовало единственное в Северном Причерноморье стекольное производство. Вероятно, именно отсюда в Рим , к столу патрициев , доставляли благородную рыбу - осетрину, стерлядь.

Причем везли ее живой: римские аристократы могли позволить себе такое удовольствие. Жили здесь представители самых разных народов - греки, евреи , сарматы, меотийцы. Однако, судя по археологическому материалу, город быстро стирал этнические различия. Складывался собственный, танаисский стиль жизни, о чем свидетельствует существовавший у горожан особый культ Высочайшего Бога. Этот Бог был похож одновременно и на Зевса, и на еврейского Яхве, и на фракийского Сабазия.

К тому же, представители местной знати - купцы, аристократы, чиновники - входили в фиасы, своего рода религиозно-общественные союзы. Сегодня к нам из глубокой древности взывают лишь имена людей, членов этих союзов, которые были начертаны на мраморных плитах.

В конце III века Танаис постигла новая беда. На сей раз его разрушили практически до основания, а женщин и детей увели в рабство. Жители вернулись сюда почти через сто лет, и то ненадолго. Это были уже совсем другие люди, не владевшие тонкими ремеслами, не имевшие представления об архитектуре. Они не удосужились даже разобрать завалы на улицах, так и жили среди руин. Письменных свидетельств той эпохи не сохранилось.

Но и последние горожане ушли в начале V века. Танаис окончательно опустел. Не исключено, что причина проста: море отступило, и город потерял стратегические выгоды своего положения. Для отечественных археологов, специализирующихся на античных памятниках, этот давно погибший античный город давно уже стал знаковым и легендарным.

Многие известные ученые начинали свою научную карьеру на раскопках в Танаисе. Чтобы понять и измерить это место, нужно быть историком. Но чтобы почувствовать - достаточно просто побывать в этих местах и посмотреть на плоды трудов нескольких поколений археологов.

Что необходимо сделать в Танаисе:

1. Побродить среди раскопок по городищу и попытаться представить себе, как город выглядел в период расцвета; 2. Посетить исторический музей и изучить его коллекции. Посетить уникальный Зал амфорных эталонов. Не пропустить интересные экспонаты, например, выставку античной керамики или мраморную плиту с изображением римского воина; 3. Сходить на экскурсию к Царскому кургану - крупнейшему некрополю в окрестностях города - и услышать в пересказе экскурсовода рассказ Геродота о погребальных обычаях степных народов; 4. Рассмотреть экспонаты Музея исторического костюма и представить себя в окружении людей разных эпох; 5. Побывать в заповеднике 15 сентября и окунуться в атмосферу Дня Танаиса; Танаис - культурный центр

За годы существования Танаисский музей-заповедник стал одним из центров неофициальной культуры Юга России. В 1973-2002 годах, когда бессменным директором музея был В.Ф. Чеснок, здесь нашли приют многие поэты, художники, писатели, музыканты. Каждый летний сезон проводились поэтические чтения, фестивали авторской песни, ставились театральные представления, снималось кино.

Танаисские праздники собирали широкую публику, не только из Ростова, но и из Москвы и Санкт-Петербурга . Нижне-Донская археологическая экспедиция стала сердцем Заозерной поэтической школы, лучшие поэты которой - Геннадий Жуков, Виталий Калашников, Александр Брунько, Игорь Бондаревский - воспели Танаис в своих стихах и песнях. «Другой» Танаис

Еще первый исследователь памятника П.М. Леонтьев не был до конца убежден, что после разгрома I века Танаис восстановился на том же самом месте. Он пытался искать «первый Танаис» в районе станицы Елисаветовской, в других местах Нижнего Придонья. Но тщетно. Между тем, «другой» Танаис существовал, только уже в Средние века. В VII веке венецианцы назвали «Танаис» торговую факторию на изменившемся основном устье Дона (ныне Старый Дон). К Х веку эта территория перешла под власть Генуи , и генуэзцы, конечно, построили крепость. Но в 1395 году Тамерлан не оставил от города камня на камне. Столетие спустя генуэзская колония была восстановлена на месте нынешнего Азова. Но вскоре, в 1475 году, туда пришли турки... Танаис-река

Знаменитый греческий географ и математик Птолемей дал координаты истока и устья реки Танаис, из которых следует, что в римскую эпоху под Танаисом решительно имели в виду нынешний Северный Донец, доводя его по старому течению (Мертвому Донцу) до Азовского моря. Таким образом, Гиргис - нынешний Дон - считался у древних притоком Танаиса. Академик Б.А. Рыбаков остроумно полагает, что это связано с более западным положением Северного Донца, его близостью к «цивилизованному миру», - потому он и назывался главной рекой. Легенда о Танаисе, сыне Бероса и Лизиппы

Юноша Танаис был сыном вавилонского жреца Бероса и амазонки Лизиппы. Он рос у отца, но амазонки делились с ним своими тайнами - не только в искусстве любви, но и в воинском деле. К тому же, отец обучил его всем премудростям, которые только знали в те времена на земле. Юноша разбирался в карте ночного неба и мог водить суда, он знал человеческую природу и умел управлять людьми. Только одного не дали ему любящие родители - смирения. И однажды Танаис начал насмехаться над амазонками. Дескать, они смешно держат лук и в седле сидят тоже как-то не по-мужски. Слишком хлопочут о красоте лица и страшатся старости.

И тогда разгневанная Артемида, богиня-охотница, покровительница племени отважных воительниц, внушила Танаису любовь к собственной матери. Несчастный юноша, не сумевший справиться со своей страстью и страшившийся позора, который он мог навлечь на близких, с высокого холма бросился в реку, которую назвали его именем - Танаис. Реальное происхождение названия Танаиса (Тан - Тон - Дон) прозаичней: «тан» («тон») по-сарматски - «вода, река».

Иллюстрации:

Археологический музей-заповедник Танаис.