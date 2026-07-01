МУЗЕЙ ВОЕННОГО КОСТЮМА

Музей Военного костюма основан в Петербурге 10 июля 2000 года.

Музей создавался с целью увековечивания памяти мужества и героизма воинов, павших на полях сражений за Отечество.

В фондах музея - свыше 25 тысяч экспонатов XVI-XX веков - мундиры, шинели, головные уборы, обувь, амуниция, оружие и другие военно-исторические экспонаты. Музей участвует в театрализованых военно-исторических реконструкциях, посвещенных Великой Отечественной войне .

Принимает участие в съемках фильмов и передач военной тематики.

Иллюстрации:

Музей военного костюма.