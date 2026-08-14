МУЗЕЙ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОГО КАЗАЧЕСТВА

Государственный музей истории Усть-Медведицкого казачества с домом-музеем А.С. Серафимовича.

1949 год - год рождения мемориального музея А.С. Серафимовича в доме, отданном писателю под дачу. Здание построено в 1910 году - стиль купеческой эклектики. 1989 год - к 400-летию станицы Усть-Медведица был открыт музейный комплекс, в состав которого вошел и дом-музей Серафимовича.

Родился 7 (19) января 1863 года в станице Нижнекурмоярской (ныне Цимлянского района Ростовской области). Отец - донской казак, был полковым казначеем, есаулом Войска Донского. Детские годы провёл в Польше, где служил его отец. В 1873 году вернулся с семьёй на Дон в станицу Усть-Медведицкую. Окончил Усть-медведицкую гимназию (1883). Поступив в 1883 в Петербургский университет, на физико-математический факультет, Александр Попов попал в среду революционного студенчества, в кружке познакомился с марксизмом. За участие в революционном движении (вместе с А. И. Ульяновым) и в связи с покушением на Александра III А. Попов был арестован и выслан в Архангельскую губернию. Во время ссылки написал в Пинеге свой первый рассказ «На льдине» под псевдонимом Серафимович, который был опубликован в газете «Русские ведомости» в 1889 году. По окончании ссылки А. Серафимович жил на Дону под надзором полиции, продолжая свою литературную деятельность. В 1902 году переселился в Москву , стал участником литературной группы «Среда». Во время Первой мировой войны Серафимович был военным корреспондентом «Русских ведомостей».Безоговорочно принял Октябрьскую революцию. В 1918 году возглавлял литературный отдел газеты «Известия». Главное произведение Серафимовича, ставшее одним из самых значительных явлений послеоктябрьской литературы, - повесть «Железный поток» (1924). В ней изображены реальные события Гражданской войны - поход Таманской армии под командованием Е.И. Ковтюха (в романе Кожуха) летом 1918. С ноября 1926 по август 1929 года был главным редактором журнала «Октябрь». Делегат XVI съезда ВКП (б). В 1934 году выбран в состав Президиума правления СП СССР.

Иллюстрации:

Государственный музей истории Усть-Медведицкого казачества с домом-музеем А.С. Серафимовича.