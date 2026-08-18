МУЗЕЙ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района.

Углубленно музей изучает историю земли Усть-Лабинской в разных ее периодах: археология , античный период, история заселения земли с конца XVII века и ее развитие по настоящее время, пребывание и деятельность А.В. Суворова на нашей земле.

Здание музея - памятник архитектуры, построено в конце ХIХ века черкесским князем. Затем это было частное домовладение семьи Безродных (последний атаман станицы Усть-Лабинской - Прокофий Безродный). Музей был основан в 1914 году. Основателем его был Петренко Михаил Иванович (1887-1967 годы).

В 1958 году состоялось возрождение музея после Великой Отечественной войны как историко-краеведческого музея Усть-Лабинского района, руководителем которого был М.И. Петренко. В 1999 году музей получил муниципальный статус, в настоящее здание переехал в 2005 году. Углубленно музей изучает историю земли Усть-Лабинской в разных ее периодах: археология, античный период, история заселения земли с конца XVII века и ее развитие по настоящее время, пребывание и деятельность А.В. Суворова на нашей земле.

9 сентября 2006 года открылся отдел музея под открытым небом - исторический комплекс "Усть-Лабинская (Александровская) крепость", где на земляных валах, созданных еще в 1778 году под командованием А.В. Суворова, установлены на первом полубастионе и частично на шестом бастионе бревенчатые частоколы, рожна, пушечные платформы, две пушки, построен блокгауз, пешеходные дорожки по комплексу. Он действительно становится визитной карточкой и гордостью города и района.

С 2008 года в состав музея вошел отдел народного декоративно-прикладного творчества (НДПТ) имени И.А. Дончакова, созданного на базе подворья народного умельца - И.А. Дончакова.

Иллюстрации:

Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района.