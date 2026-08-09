МУЗЕЙ ТВЕРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Объединенный Музей тверских железнодорожников открыт 1 ноября 2012 года.

Его экспозиция подробно рассказывает об истории Тверского железнодорожного узла с начала XIX века, когда в Твери располагалось Главное управление путями сообщения Российской империи, возникновения и развития железных дорог, о трагической истории ХХ века и заканчивая современным состоянием железнодорожной отрасли.

Музей активно сотрудничает с подшефной школой №25 города Твери и ведет работу по профессиональной ориентации. Экспозиция состоит из предметов двух музейных коллекций: Музея локомотивного депо Тверь и Музея тверских железнодорожников.

Иллюстрации:

Музей тверских железнодорожников.