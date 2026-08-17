МУЗЕЙ ТОЛЬЯТТИ

Муниципальное учреждение культуры - музей историко-культурного наследия города Тольятти (МУК музей ИКН Тольятти) образован 1 января 2000 года.

Появлению музея предшествовало создание в октябре 1998 года на базе Тольяттинского краеведческого музея отдела «Служба охраны памятников». Музей историко-культурного наследия можно считать комплексным музеем под открытым небом, ведь основной его целью является охрана и использование памятников истории и культуры города.

Предметом деятельности музея является:

- научно-методическое руководство изучения состояния и реставрации памятников на территории города; - организация использования памятников; - контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями и организациями и гражданами правил охраны, пользования, реставрации памятников, а также за выполнением мероприятий по обеспечению сохранности памятников при производстве строительных, дорожных и других работ; организация ремонта памятников, состоящих на балансе музея; - формирование информационного банка данных о памятниках города Тольятти; - публикаций результатов работы музея, научных исследований в виде каталогов, путеводителей и других печатных изданий, в аудио-виде продукции; - предоставление населению широкого спектра информационных услуг по вопросам памятников истории и культуры города Тольятти.

Сотрудниками музея были разработаны и подготовлены документы, принятые Тольяттинской городской Думой 21.06.2000 года: «Концепция сохранения и использования историко-культурного наследия города Тольятти», Положение «Об охране и использованию памятников истории и культуры города Тольятти», «Реестр памятников истории и культуры города Тольятти». Это принципиально новый подход к охране и использованию муниципальных памятников истории и культуры города Тольятти.

Согласно принятому Реестру, под охрану в городе взято 104 объекта. Из них 35 объектов представлены градостроительными комплексами и единичными зданиями. При оценке объектов архитектуры градостроительства и гражданской истории Тольятти необходимо иметь в виду специфические особенности его застройки: город возник как совершенно новый градостроительный объект в связи со строительством Куйбышевской ГЭС. Градостроительная наука этих лет рекомендовала застройку укрупненными кварталами с малоэтажными зданиями. Массивы застройки несут приметы стилистики последних лет сталинской эпохи «советский неоклассицизм » и «стиль победы» - архитектурно-художественные образы, разработанные крупными мастерами в 40-50-е годы XX века.

Объекты, построенные в 1950-е годы, и сейчас представляют целостную сохранившуюся среду. Так площадь Свободы и комплекс оформляющих ее зданий относится ко времени формирования города как крупного промышленного и административного центра. Особо целостным является ансамбль 50-х годов в поселке Шлюзовом. Ансамбль представлен жилыми кварталами и общественными зданиями, организующими три небольшие площади. Живописные арки завершают единство комплекса. И сейчас эту часть Тольятти называют «маленьким Петербургом».

Большое значение в истории Тольятти имеют первые построенные объекты - это и здание первой общеобразовательной школы, и первый магазин, первая музыкальная школа, здание первого железнодорожного вокзала. Наряду с объектами, построенными в 1950-е годы, имеются объекты конца XIX века и начала XX века. Так к градостроительным объектам конца XIX века относятся деревянные дома купеческо-мещанской архитектуры, перенесенные из Ставрополя. Самым знаменитым из них является дом, в котором в 1870 году провел лето великий русский художник И.Е. Репин. Большой интерес представляет собой дом купца Субботина, на котором до наших дней сохранилась необыкновенно красивая резьба.

К началу XX века относится комплекс зданий земской больницы (ныне мужской монастырь). Это единственные оставшиеся здания, не перенесенные со старой территории Ставрополя на новую площадку, занимаемую сегодня городом. Есть в Тольятти и 26 мемориальных и памятных досок. А количество памятников монументального искусства составляет 43 объекта. Сюда вошли именные памятники, поставленные людям, сыгравшим большую роль в истории города и нашего государства. Это Е.Н. Никонов, В.И. Жилин, К.Н. Викторов, У. Громова - Герои Советского Союза, В.П. Носов - Герой Российской Федерации, В.В. Баныкин - первый председатель ставропольского исполкома и другие.

Имеются в Тольятти и произведения искусства, принадлежащие великим мастерам. Это 3 композиции из серии «Транспорт», автором которых является народный художник СССР А.А. Васнецов; монументально-декоративная композиция «Прометей», автор - заслуженный художник РСФСР Ю.И. Боско; памятник основателю Тольятти В.Н. Татищеву, автор - народный художник России, академик Российской Академии художеств, член президентского Совета по культуре А.И. Рукавишников.

Важной страницей в жизни музея стали археологические охранно-спасательные работы, ведь многие годы водами Куйбышевского водохранилища разрушается бывшее кладбище старого Ставрополя («Ставропольский некрополь»). При переносе города на новое место не перенесенными остались захоронения XIX века, семейные склепы, останки умерших в эвакуации в годы Великой Отечественной войны . После консультаций с Центром археологических исследований города Москвы, музеем было предложено провести охранно-спасательные работы на некрополе города Ставрополя. Предложение было одобрено городскими властями.

В 1999-2004 годах совместно с институтом археологии Поволжья и археологической лабораторией Самарского педуниверситета были проведены охранно-спасательные работы. В результате этих работ перезахоронены останки 354 человек, перенесенные из зоны разрушения. Параллельно прошли научные исследования, которые дают возможность расширить познания в области истории, археологии, антропологии и экологии нашей местности. С 2003 года археологические охранно-спасательные работы находятся в ведении тольяттинского краеведческого музея.

Как и в любом другом музее, в музее историко-культурного наследия Тольятти ведется работа по комплектованию и научной обработке фондовых предметов, формированию научного архива, читаются экскурсии и лекции, ведется поиск партнеров и заключаются договора о сотрудничестве, а также можно получить необходимую консультацию.

Иллюстрации:

Музей историко-культурного наследия города Тольятти.