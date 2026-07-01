МУЗЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Музей телевидения ФГУП «НИИТ» - единственный в стране музей телевизионной науки и техники, где в хронологической последовательности отражены этапы развития различных направлений телевизионной техники в нашей стране.

Он был организован в 1977 году как музей истории Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения. В 1982 году музей получил официальный статус. В фондах музея хранятся материалы, связанные с развитием телецентров СССР , с рождением и развитием космического, подводного, медицинского, промышленного телевидения.

В постоянно действующей экспозиции музея представлены уникальные образцы телевизионной техники, создание которых имело огромное значение для страны. Среди них бортовая космическая телевизионная аппаратура «Енисей» - точный двойник той, с помощью которой в 1959 году впервые в мировой практике было получено изображение обратной стороны Луны.

А рядом с ней телевизионные камеры, которые сопровождали в полёте Юрия Гагарина , Германа Титова. Здесь же телевизионная аппаратура для обеспечения полётов современных космических кораблей и станций, в том числе советского «челнока» - космического корабля «Буран» и МКС. Представлены материалы по телевизионной системе Транспортного грузового корабля-модуля ТВС-ТГКМ.

Ещё одно чудо техники - специальная камера, входящая в состав телевизионно-вычислительного комплекса, которая улавливает фотоны, идущие от звёзд и планет, погасших миллиарды световых лет назад. Эта система обладает квантово-предельной чувствительностью. Другой ТВ комплекс для исследования морей и океанов используется для глубоководной (до 6000 м) разведки железо-марганцевых конкреций. Эти сокровища океана можно не только увидеть, но и подержать в руках.

Отдельно в экспозиции представлена аппаратура метеорологического назначения: бортовая и наземная. Достаточно большое место отведено медицинскому направлению. Здесь и телевизионный капилляроскоп, и установка для анализа рентгенограмм, и телевизионный счётчик-анализатор микрообъектов (хотя эта аппаратура может быть использована и в промышленности).

Представлен ТВ комплекс аппаратуры для систем наблюдения земной поверхности с больших высот и наземная система телевизионного контроля космического пространства. В музее много действующей аппаратуры, созданной специалистами ВНИИТ. Видеофильмы - составная часть экскурсий. Наконец - небольшая «космическая» студия: работают две космические ТВ системы - «Кречет» и «Арктур».

Последняя передаёт из «космоса» цветной ТВ сигнал на наземный комплекс, как это было в реальности в 1975 году во время первого совместного полёта советских космонавтов и американских астронавтов на космических кораблях «Союз» и «Аполлон». Музей НИИТ до недавнего времени был открыт только для научно-технической элиты.

Иллюстрации:

Музей телевидения ФГУП «НИИТ».