В закладки
МУЗЕЙ ТАНКОВОГО УЧИЛИЩА
В музее истории Орловского танкового училища собраны личные вещи выпускников, рассказывается об их боевом пути.
В фондах музея большое количество источников. Музей посвящен истории Орловского ордена Ленина Краснознаменного танкового училища имени М.В. Фрунзе. Это было первое в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) учебное заведение по подготовке командиров-танкистов. В музее собраны личные вещи выпускников, рассказывается об их боевом пути. В фондах музея большое количество источников.
Иллюстрации:
Народный музей истории Орловского танкового училища.
249