МУЗЕЙ Т.В. ВЕЛИКОРОДОВОЙ

Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой.

Музей начал осуществлять свою деятельность с 1995 года как музей-библиотека. В 2000 году он получил официальный статус «Краеведческого музея».

Данный музей является центром русской старожильческой культуры в Нижневартовском районе. Главным направлением деятельности музея является сохранение, возрождение и развитие культурных традиций русского старожильческого населения, исследование и пропаганда исторического наследия региона, знакомство с культурой народов Севера. В фондах музея хранятся предметы быта русских старожилов Тюменской области, коллекция архивных материалов по истории региона, экспонаты хантыйской культуры. Большое внимание уделяется изучению и пропаганде традиций прикладного народного творчества , сохранению и популяризации русской христианской культуры через изучение и проведение обрядовых праздников.

На протяжении всего периода деятельности музея большую роль в его жизни играют жители деревни Вата. Благодаря им постоянно пополняются фондовые коллекции. Большинство поступающих предметов - это предметы, принятые в дар.

С 2013 года реализуется проект «Возрождение» по декоративно-прикладному искусству, в рамках которого проводятся тематические и персональные выставки, мастер-классы, выездные выставки. В рамках реализации проекта музей является организатором участия мастеров декоративно-прикладного творчества деревни Вата в окружных конкурсах профессионального мастерства «Мастер года» и «Сувенир - визитная карточка округа». В течение 2013-2014 годов работники музея и мастера деревни Вата становились победителями указанных конкурсов.

Штат сотрудников музея составляет 5 человек (директор, главный хранитель, заведующий выставочным залом, экскурсовод, уборщик служебных помещений).

Музей является обладателем окружной премии «Событие» III степени в номинации декоративно-прикладное творчество (2005 год). Является победителем II Югорской полевой музейной биеннале 2006 года в номинации «Малые музеи Югры». В 2007 году музей стал победителем межрегионального конкурса «Евразия - музей года 2007» в номинации «Музей для всех».

В 2007 году обладатель гранта Губернатора на реализацию проекта составления электронного каталога «Энциклопедия русского быта». В 2012 году учреждение стало обладателем премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Событие» I степени в номинации «Научно-исследовательская деятельность».

В 2014 году МКУ «Краеведческий музей с.п. Вата» получил имя основателя Т.В. Великородовой с установкой мемориальной доски.

Иллюстрации:

Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой.