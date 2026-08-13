МУЗЕЙ СУХЭ-БАТОРА

Мемориальный дом-музей «Конспиративная квартира» Сухэ-Батора основан в 1958 году по инициативе известного кяхтинского краеведа Р. Ф. Тугутова.

Музей располагается в деревянном одноэтажном доме, постройки начала XX века, принадлежавшем Лубсану Цыренову.

Здание является памятником истории местного значения. Здесь в 1920-1921 годах находилась конспиративная квартира вождя Монгольской народной революционной партии - Дамдины Сухэ-Батора. Экспозиция развернута в зале площадью 16 кв. м. Здесь воссоздана обстановка квартиры Л. Цыренова того времени, когда в ней проживал Д. Сухэ-Батор. На территории усадьбы установлен бюст Д. Сухэ-Батору.

Иллюстрации:

Мемориальный дом-музей «Конспиративная квартира» Сухэ-Батора.