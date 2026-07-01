МУЗЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

Музей сел Ставропольского района Самарской области. Собрание музея состоит из более 1000 музейных предметов, включающие изделия прикладного искусства и народного творчества , предметы нумизматики, археологии, этнографии, документы и редкие книги.

Собрание музея состоит из более 1000 музейных предметов, включающие изделия прикладного искусства и народного творчества, предметы нумизматики, археологии, этнографии, документы и редкие книги.

Основными экспозициями музея являются:

«Деревенская изба», где представлен быт крестьянской избы XV-XVIII веков со всеми атрибутами: русская печка, стол, лавки, колыбелька, «красный угол» с иконами и лампадкой, сундук для приданого, прялка и другие предметы;

«Самарская Лука», экспозиция включает большую рельефную карту Самарской Луки, чучела птиц, животных и насекомых, обитающих на этой территории, а так же керамика Волжской Булгарии - государства существовавшего в X-XIII века на Средней Волге;

«Жизнь и быт крестьян Поволжья», в экспозиции представлены: одежда, рушники, глиняная посуда, рубеля, утюги, веретена, прялка, женские туфли, мужские сапоги и так далее;

«Крестьянский двор» времен основания села Большая Рязань, экспозиция расположена под открытым небом на территории музея.

В фонде музея имеются фотографии моряка - революционера с линкора «Император Павел I » Кузнецова - Ломакина Ф.С., колхозников первых лет Советской власти, автобиографический материал о поэте - прозаике В.Г. Алферове.

Выставки современности:

Участники ВОВ, вдовы, Ставропольчане - Герои Советского Союза, почетные граждане Ставропольского района; История жизни Ставропольского района; Народное творчество жителей села и области. Основателями музея были: председатель колхоза «12 лет Октября» - Латчинов Петр Илларионович, учителя большерязанской средней школы - Девятов Петр Кириллович и Круглов Иван Николаевич, а так же коллекционер и первый директор музея Фирстова Виктория Нестеровна.

Музей принимал участие в областном фестивале муниципальных музеев «Музей - 2000», в культурной акции Мост в проекте « Легенды и были Жигулей», в областных и районных сельскохозяйственных выставках. Наиболее значимым для музея является: изучение особенностей культуры народов Поволжья, сохранение и возрождение национальных традиций, приобщение посетителей к истории Самарской Луки.

Иллюстрации:

Музей сел Ставропольского района Самарской области.