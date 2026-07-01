МУЗЕЙ СОВЕТА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

Дом-музей I-го Совета крестьянских депутатов.

Музей в селе Новинки Тверской области был открыт для посетителей в 1974 году. Экспозиция музея посвящена революционной борьбе, деятельности Совета крестьянских депутатов, победе Советской власти и нынешним дням края.

Музей расположен в деревянной пятистенной избе, в которой располагалось волостное правление, а в 1905 году был основан первый в России Совет крестьянских депутатов. Рядом сохранилось помещение старинной русской бани, где воссоздана подпольная типография Тверского комитета РСДРП . Экспозиция развёрнута в трёх залах.Это рассказ о революционной борьбе тверского пролетариата и крестьянства, о деятельности созданного во время первой русской революции Совета крестьянских депутатов, о победе Совестской влисти в стране и о сегодняшнем дне бывшей Новинской волости.

В экспозиции представлены материалы,повествующие о социально-экономическом развитии Тверского уезда в период после реформы 1861 года , о развитии крестьянских промыслов.Многие крестьяне Новинской волости уходили на заработки в Тверь и Петербург, где, оказавшиь в рабочей среде, вовлекались в революционную деятельность, а, возвращаясь в деревню, несли ссобой листовки, прокламации.

Новинская волость считалась самой революционной в Тверской губернии.Первый совет крестьянских депутатов был создан в ноябре 1905 года.Документы,фотографии,личные вещи депутатов,воспоминания очевидцев наглядно показывают, как осуществлялась работа Совета в самые бурные дни революции.

После подавления восстания в Твери В Новинской волости прокатилась волна арестов.От этого времени сохранились и выставлены ручные и ножные кондалы из весьегонской пересыльной тюрьмы, а также документы и материалы,обличающие жестокость и беззаконие царских властей.

Иллюстрации :

Дом-музей I-го Совета крестьянских депутатов.