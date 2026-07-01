МУЗЕЙ СИМБИРСКОЙ РСДРП

Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП располагается в историко-революционном памятнике - доме, в котором в 1904-1906 годах размещалась конспиративная квартира симбирских социал-демократов.

Дом принадлежал В.И. Орлову - мелкому бакалейному торговцу, старший сын которого Василий был одним из организаторов и руководителей симбирской группы Российской социал-демократической рабочей партии.

Построен весной-летом 1904 года. В 1952 году В.В. Рябиков, живший тогда в Москве, сообщил о существовании тайников и только тогда они были найдены. Посетившая музей в августе 1974 года племянница В.И. Ленина (дочь его младшего брата Д.И. Ульянова, который в 1905-1906 годах входил в руководящее ядро Симбирской группы РСДРП) Ольга Дмитриевна Ульянова записала в книге отзывов: «Это одно из самых интересных мест, связанных с историей нашей партии в России».

В 2005 году возникла идея открытия в музее экспозиции, посвящённой ветеранам локальных войн. В рамках данной темы в мае 2006 года была открыта выставка «Время выбрало нас» об ульяновцах-участниках войн в Афганистане и Чечне. В настоящее время в музее действуют следующие две постоянные экспозиции:

- «Создание и деятельность Симбирской группы РСДРП в 1904-1906 годах», которая состоит из двух частей. Историко-документальную часть экспозиции составляет выставка фотографий, документов и предметов из фотодокументального и вещевого фонда музея, характеризующих деятельность Симбирской группы РСДРП, а в мемориальный раздел экспозиции входят комната «Светёлка», в которой в 1904-1906 годах жили В. Орлов и В. Рябиков (в этой комнате при реставрации был восстановлен интерьер начала XX века) и экспозиция «Уникальные тайники»;

- «Время выбрало нас» - об ульяновцах-участниках войн в Афганистане и Чечне. По подсчётам, с момента открытия до конца 2012 года музей посетило более 800 тысяч человек. С музеем поддерживают связь потомки членов Симбирской группы РСДРП: так, в апреле 2013 года на празднование 130-летнего юбилея со дня рождения одного из её организаторов В.В. Рябикова из Москвы приезжали его внук и правнучка Сергей Владимирович и Александра Рябиковы, которые передали в фонды музея ряд личных вещей Валентина Владимировича.

Иллюстрации:

Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП.