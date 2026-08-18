МУЗЕЙ СИМБИРСКОГО КРАЯ

Музей «Археология Симбирского края» располагается в цокольном этаже бывшего дома дворян Языковых.

Он отображает древнюю историю края с момента появления на его территории первого человека до времени вхождения территории в состав Московского государства и основания Симбирска (с эпохи среднего палеолита до позднего Средневековья).

Документальная экспозиция охватывает период с 1718 года до 2000-х годов. Основная часть экспозиции музея рассказывает о первых жителях нашего края, их занятиях и образе жизни, знакомит посетителей с мезолитической стоянкой средне-каменного века, рыбацко-охотничьей стоянкой раннего энеолита, энеолитическим и неолитическим поселениями.

Важный раздел экспозиции музея посвящен периоду середины и второй половины I тысячелетия нашей эры. Это время крупных миграций, положившее начало новому периоду этнической истории края. Следы пребывания представителей финно-угорских, абашевских, срубных, именьковских племен, история расселения кочевых тюркоязычных раннеболгарских племен на территории Ульяновского Поволжья, а также история возникновения и существования Булгарии - первого государства на территории Поволжья будут представлены зрителю в уникальных экспонатах, макетах, мультимедийных программах.

Иллюстрации:

Музей «Археология Симбирского края».