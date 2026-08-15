МУЗЕЙ СИБИРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Музей истории Сибирского профессионально-педагогического колледжа - основан как ОИПТ в 1962 году, но музей хранит историю с 1928 года, так как старейшее здание колледжа было построено в этом году в честь 10-летия памяти погибших за Советскую власть.

В годы ВОВ в здании был развернут военный госпиталь, затем ремесленное училище №3. Сегодня музей явялется хранителем истории ПТО в материалах о людях, стоявших у истоков становления, о выпускниках, которые работают в управлениях образования, ПТУ, школах от Мурманска до Петропавловска-Камчатского - это Россия и СНГ. Сегодня в музее работают экспозиции: "Они были первыми", "Это нашей истории строки", проводятся встречи с интересными людьми, ветеранами войны и труда, а также работают передвижные выставки.

Иллюстрации:

Музей истории Сибирского профессионально-педагогического колледжа.