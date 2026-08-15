МУЗЕЙ СЕДЕЛЬНИКОВСКОЙ ШКОЛЫ

Музей истории Седельниковкой средней школы №1 Омской области. Поисковая работа в школе началась в 1967 году под руководством директора школы Махнёва В.А. и учителя истории Шевченко Р.С.

В 1970 году был открыт зал Боевой Славы в честь 35-летия победы в Великой Отечественной войне , в 1977 году появился макет землянки времён ВОВ в натуральную величину. Музейная комната по истории школы "Ступени поколений" была открыта в 1995 году в честь 50-летия Великой победы.

В 2000 году этнографическая музейная комната "Район в отражении времени" по материалам истории района, его заселении, истории, религии и исчезнувших с карты района населённых пунктов. В комплекс музея входит зал родной природы, созданный в 1995 году, отражающий географию, животный и растительный мир района.

Иллюстрации:

Музей истории Седельниковкой средней школы №1 Омской области.