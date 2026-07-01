МУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ КОМИ КРАЯ

Изначально музей истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета возник в 1982 году как музей истории Сыктывкарского государственного университета, а спустя десять лет получил название музея истории и просвещения Коми края.

Экспозиционное пространство занимает около тысячи квадратных метров. Помимо основной экспозиции, музей имеет ещё четыре выставочных зала, где регулярно проводятся художественные, монографические и персонифицированные выставки.

Музей представляет собой как учебное, так и научно-просветительское учреждение. В 2002 году за свою деятельность музей был награждён государственной премией республики Коми. Вход - бесплатный для всех посетителей.

Иллюстрации:

Музей истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета.